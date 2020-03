Soll der ZSC zum Meister erklärt werden?

Ja

Worum haben die National-League-Clubs in den vergangenen sechs Monaten vor über zwei Millionen Zuschauern in den Stadien gespielt? Um die goldene Ananas oder um den tönernen Blumentopf? Das wäre die Frage, die sich stellen würde, sollten sich die Clubs nicht dazu durchringen, jenes Team zum Meister zu erklären, das bei Abbruch der Saison vorne stand. Und das waren die ZSC Lions mit ihrem Qualifikationssieg.

50 Runden lügen nie. So wie die Zürcher vergangene Saison mit dem Verpassen des Playoff für ihre Fehler bestraft wurden, so verdienten sie sich diesmal Rang 1. Es gab sogar noch einen Showdown in der letzten Runde gegen den EV Zug, den sie gewannen.

Aber lösen wir diese Diskussion kurz von den Teams. Die Clubs werden aufgrund der Erfahrungen mit dem Coronavirus nicht darum herumkommen, in ihren Reglementen künftig den Fall zu klären, was geschieht, wenn die Saison abgebrochen werden muss. Und betrachtet man diese Frage ganz nüchtern, so kann man nur zu einem Schluss kommen: Ja, man muss einen Weg finden, um auch dann einen Meister zu küren, aufgrund der gespielten Ergebnisse.

Wurde die Nationenwertung im Ski nicht vergeben, weil die Saison abgebrochen wurde?

Das ist in anderen Sportarten auch der Fall. Wurde die Nationenwertung im Ski nicht vergeben, weil die Saison abgebrochen wurde? Mitnichten! Die Schweizer wurden zu den Siegern erklärt. Und Mauro Caviezel erhielt die kleine Kristallkugel im Super-G, obschon die letzten beiden Rennen ausfielen.

Hätte der Titel für die ZSC Lions den gleichen Wert wie einer, den sie im Playoff errungen hätten? Nein, natürlich nicht. Und es geht auch nicht ums Geld. Weder werden sie von ihren Sponsoren Meisterprämien einfordern, noch werden sie solche an die Spieler ausbezahlen. Es geht darum, die Besten dieses Winters auszuzeichnen. Damit nicht alles umsonst war.