Spannung im grossen NHL-Duell

In der 27. Minute gibt es das erste Tor in diesem NHL-Duell. Auf herrliche Weise bringt Chris Kreider das US-Team gegen die Kanadier in Front. Kanadas Goalie Curtis McElhinney ist machtlos. Dem Trerffer haftet ein Makel an: Es schien, dass der Torschütze zuerst im Offside stand. Die Heads geben aber das Tor. Kurz vor Drittelsende gleichen die Kanadier durch Marc-Edouard Vlasic aus. Zuvor haben die Amerikaner eine Riesenchance nicht genutzt. Nach 40 Minuten steht es 1:1.

Diese Affiche hatte man so nicht unbedingt erwartet: Die USA und Kanada streiten sich um Bronze. Während die Amerikaner gegen Schweden einen rabenschwarzen Tag erwischten und 0:6 verloren, lieferten sich die Kanadier mit den Schweizern einen packenden Kampf. Am Ende hatte das Fischer-Team mit 3:2 das bessere Ende für sich. Auf jeden Fall ist es zwischen den beiden Nachbarn ein Prestigeduell mit NHL-Profis und grossen Namen.

Das erste Drittel läuft. (fal)