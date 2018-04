Der Sudden Death läuft in Kloten

Nach 60 Minuten steht es zwischen dem EHC Kloten und den SCRJ Lakers 2:2. Die Verlängerung muss entscheiden.

0:2 liegen die Klotener in der Best-of-7-Serie gegen den Meister der Swiss League zurück. Sollten die Zürcher Unterländer auch heute Abend in der heimischen Arena verlieren, so wäre wohl der Abstieg des Traditionsvereins so gut wie besiegelt.

Starkes Powerplay des Unterklassigen

Zu Beginn machten die Klotener enormen Druck, Gäste-Goalie Melvin Nyffeler hatte Arbeit in Hülle und Fülle. Matthias Bieber schoss in der 5. Minute den Puck an die Latte – Glück für die tüchtigen Lakers. Aber es war der Unterklassige, der in Führung ging: Im Powerplay traf nach einem Gestocher Jeremy Morin zum 1:0 für den SCRJ. Das war auch das Skore nach 20 Minuten.

Im mittleren Abschnitt strebten die Gastgeber mit wilden Angriffen den Ausgleich an. Doch es fehlte dem Team von André Rötheli an der Präzision, um erfolgreich abzuschliessen. Vincent Praplan verlor bespielsweise die Scheibe solo vor dem Gäste-Tor. Und Rapperswil-Jonas Goalie Melvin Nyffeler bewies einmal mehr, das auf ihn Verlass ist. Aber auch Klotens Schlussmann Luca Boltshauser wurde immer wieder geprüft. Einsatz wird gross geschrieben heute Abend, zumindest in diesem Punkt muss man den Zürchern keinen Vorwurf machen.

In der 39. Minute wurden die Bemühungen der Gastgeber belohnt: Tommi Santala setzte mit viel Übersicht René Back ein, der direkt zum 1:1 traf. Endlich durfte der EHC und dessen leidgeprüfter Anhang jubeln.

Schnelle Klotener Antwort

Mit viel Elan und Schwung startete der Oberklassige ins dritte Drittel. Röthelis Team drückte aufs Tempo und hielt den Druck hoch. Es waren aber die Gäste, die in der 48. Minuten zum zweiten Mal in Überzahl trafen: Leandro Profico stand goldrichtig und liess sich die Chance nicht nehmen. Nur wenig später lenkte Patrick Obrist erfolgreich einen Schuss von Morris Trachsler zum 2:2 ab (51.). Die Partie konnte wieder von vorne beginnen und blieb spannend. Vor allem Nyffeler stand am Ende der regulären Spielzeit im Fokus. Es gab kein Tor mehr, die Verlängerung muss entscheiden.

Telegramm (nach zwei Dritteln):

Kloten - Rapperswil-Jona Lakers : (0:1, 1:0)...

6863 Zuschauer. - SR Koch/Wehrli, Borga/Kaderli. - Tore: 7. Morin (Casutt, Knelsen/Ausschluss Trachsler) 0:1. 39. Back (Santala) 1:1. - Strafen: xmal 2 Minuten gegen Kloten; xmal 2 Minuten gegen die Rapperswil-Jona Lakers. - PostFinance-Topskorer: Hollenstein; Knelsen.

Kloten: Boltshauser; Stoop, Ramholt; Egli, Harlacher; Kellenberger, Back; Kparghai; Leone, Schlagenhauf, Praplan; Obrist, Trachsler, Bozon; Bieber, Lehmann, Hollenstein; Wetli, Sallinen, Abbott; Santala.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Iglesias, Schmuckli; Sataric, Maier; Geyer, Büsser; Gähler, Berger; Primeau, Ness, Hüsler; Morin, Knelsen, Rizzello; Mosimann, Mason, Hügli; Profico, Lindemann, Casutt.

Bemerkungen: Kloten ohne Poulin, Bäckman (überzählige Ausländer), Grassi, Weber, Lemm und Marchon. Rapperswil-Jona Lakers ohne Aulin und Brem (alle verletzt). - 5. Lattenschuss Bieber. - Timeout Lakers (39.).

(fal)