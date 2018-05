Schweden gehen in Führung

Die Partie befindet sich in der Anfangsphase des Startdrittels. Die Skandinavier sind an dieser Eishockey-WM in Dänemark noch ungeschlagen, zur Freude der zahlreichen schwedischen Fans. Die Amerikaner starten sehr gut, können aber das erste Überzahlspiel trotz Chancen nicht ausnützen.

Die Schweden setzten sich im Viertelfinal mühevoll gegen die Letten durch (3:2), während US-Superstar Patrick Kane sein Team zum Sieg gegen die Tschechen führte (3:2). (fal)