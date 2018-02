Verrückt nach Eishockey

Bis zum 18. Februar 2006 war Paul Di Pietro schon eine seltene Spezies Eis­hockeyaner. Kanadier, gross geworden in den Weiten Ontarios, Stanley-Cup-Sieger mit Montreal, ausgewandert in die Schweiz und nach Heirat Besitzer des roten Passes. An jenem Olympiatag stieg sein Bekanntheitsgrad aber noch einmal an: Di Pietro erzielte in Turin beide Tore zum Schweizer 2:0-Sensationssieg gegen Kanada und wurde so zusammen mit Goalie Martin Gerber zum Baumeister des bis dato grössten Erfolgs im Schweizer Eishockey. Und einer der grössten Trauerstunden des Team Canada. Die Zeitung «Toronto Star» schrieb vom «Stürmer, der den Dolch in das Herz gestossen hat». Pat Quinn, Kanadas legendärer Cheftrainer, machte Ralph Krueger und seinen Mannen anschliessend das grösstmögliche Kompliment: «Die Schweizer spielten kanadischer als wir.»

Di Pietro sieht seine beiden Treffer pragmatisch: «Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In diesen Situationen konnte ich gar nicht vorbeischiessen.» Der Stürmer hat in seiner Profilaufbahn gewiss aus schwierigeren Positionen ­getroffen, ähnlich wichtig waren aber wohl nur die beiden Tore im letzten Spiel der Stanley-Cup-Finalserie 1993 gegen Los Angeles. Im legendären ­Forum erfüllte er sich seinen Bubentraum: «Jedes Mal, wenn wir Hockey spielten und nachher eine virtuelle Trophäe hochhielten, war es der Stanley-Cup. Olympia war noch kein Thema, erst in Nagano waren ja erstmals NHL-Spieler dabei.»

Noch heute werde er gelegentlich auf seine beiden Tore in Turin angesprochen, aber «ich selber habe sie fast vergessen. Ich lebe viel mehr in der Gegenwart». Deshalb falle es ihm auch schwer, diesen Triumph und seinen Beitrag dazu so richtig einzuordnen. «Es war toll, dass ich dem Team helfen konnte. Aber mehr denke ich nicht darüber nach, es war einfach ein grossartiges Turnier.»

Fischers schlaflose Nacht

Begonnen hatte es schon zwei Tage zuvor mit dem 3:2 gegen Tschechien. Am Tag nach dem Kanada-Spiel wurde Deutschland 3:0 besiegt. Nach einer kurzen Nacht, und dies lag nicht nur am Spielbeginn 12 Uhr. ««Ich konnte kein Auge zutun, Paul hat die ganze Zeit auf dem Handy Mitteilungen beantwortet», sagt Nationaltrainer Patrick Fischer, sein damaliger Zimmerkollege.

Di Pietros Augen leuchten, das Gesicht ist leicht gerötet – wie immer, wenn er über Eishockey spricht. Seit zwei Jahrzehnten tut er dies nun schon in der Schweiz, nur ein Jahr hatte er ursprünglich bleiben wollen, aber «ich habe hier meine zweite Heimat gefunden». Vor allem in Zug, wo er nach elf Jahren als Spieler längst Legendenstatus geniesst, als «Jesus of Hockey» bezeichnet wurde.

Er sei ein Hockeyverrückter sagt er, «ich liebe Hockey seit meinem dritten Lebensjahr». Niemand, der ihn kennt, wird ihm widersprechen. Sein älterer Bruder hatte ihn damals zum Street­hockey mitgenommen, Paul war der mit Abstand Jüngste und musste ins Tor. Es war Liebe auf den ersten Blick, auch wenn er bald in den Sturm wechselte.

44 Jahre später dauert die Liebe noch immer an, auch wenn er heute nicht mehr aktiv ist. Das Karrierenende hatte er so lange wie möglich hinausgezögert, erst 2014 trat er nach einem Gastspiel bei Oltens Powermäusen leise ab. «Wieso hätte ich früher aufhören sollen? Es gibt für mich nichts Besseres als Eishockey.» Klar wird das bei einem Trainingsbesuch bei den Junioren in Zug. Paul Di Pietro zeigt vor, er korrigiert, er schlägt mit dem Stock aufs Eis, er muntert auf. Er ist zwar nicht der Cheftrainer, dennoch nimmt er im Training eine Hauptrolle ein. Er arbeitet mit den Jungen, quer durch die Organisation und bis hin zur Profistufe, mit vier, fünf Teams. «Development Coach» heisst das, daneben ist er im Scouting engagiert. «Ich will ihnen jeden Tag helfen, das Optimum aus sich herauszuholen», sagt er. Drei Faktoren seien entscheidend: «Spass, Entschlossenheit und die Bereitschaft, mehr zu machen als die anderen.»

So sehr Di Pietro in der Gegenwart lebt, in den kommenden Tagen dürfte er oft mit der Vergangenheit konfrontiert werden. Die Nationalmannschaft startet in Pyeongchang in einer Woche gegen das Team Canada, und sowohl dessen Trainer Willie Desjardins wie auch die TV-Stationen werden zur Einstimmung Archivbilder aus Turin hervorkramen. Di Pietro hofft auf eine Wiederholung des hiesigen «Miracle on Ice»: «Ich bin ganz klar für die Schweiz.»

