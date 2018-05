Vom Frühreifen zum Prototyp

Gute Geschichten bleiben im Gedächtnis haften. Zahlen und Fakten tun das eher weniger. Bei Nino Niederreiter gäbe es allerhand Zahlen zu seiner Saison mit Minnesota, die für ihn so unbefriedigend verlief: 0 für die Anzahl Skorerpunkte im Playoff, 3 für die Anzahl Verletzungen, 19 für die Anzahl verpasster Partien. «Schwierige Monate» seien es gewesen, sagt Niederreiter; Monate, die er sich «anders vorgestellt» habe, aber «nicht mehr beeinflussen» könne. Lieber spricht der 25 Jahre alte Angreifer in Kopenhagen über diese gute, diese «sehr schöne Geschichte».

Sie handelt von zwei Bündnern, die in ihrer Jugend viel Zeit miteinander verbringen. Stehen sie im Nachwuchs für den EHC Chur auf dem Eis, wird es gefährlich für den Gegner. Knebeln sie draussen im Garten, wird es gefährlich für die Vögel, die wider Willen zu Zielscheiben werden.

Der eine Heizungsinstallateur, der andere ein NHL-Draft

Im Club führt der gemeinsame Weg bis zu den Mini-Novizen. Die Rollenverteilung ist klar: Enzo Corvi, der Spielmacher; Nino Niederreiter, der Vollstrecker. 2006 fahren die beiden für ein Probetraining nach ­Davos – danach trennen sich die Wege. Niederreiter, körperlich robuster und talentierter, unterschreibt beim HCD einen Vertrag, Corvi bleibt in Chur. Drei Jahre später zieht es Niederreiter zu Portland in die Juniorenliga nach Übersee. Corvi zieht es vor, die Lehre als Heizungsinstallateur abzuschliessen. Niederreiter wird 2010 im NHL-Draft an fünfter Stelle gezogen, debütiert für die New York ­Islanders in der NHL. Währenddessen spielt Corvi in der 2. Liga. 2012 folgt er doch noch dem Lockruf aus Davos, entwickelt sich innert kürzester Zeit zum NLA-Spieler.

Und jetzt, mit 25 Jahren, sind die Churer im Nationalteam wieder vereint. Sie teilen sich ein Hotelzimmer, stürmen in der ersten Linie. «Wir hatten in Chur eine herrliche Chemie auf dem Eis. Das wollen wir in Dänemark wieder hinkriegen», sagt Niederreiter. «Unsere Geschichte zeigt, dass es im Eishockey nicht explizit einen richtigen und einen falschen Karriereweg gibt. Die einen öffnen den Knopf früher, die anderen später. Nun sind wir beide an der WM – es ist wunderbar.»

Der Wesenszug des Frühreifen begleitet Niederreiter durchs Leben. Mit zehn Monaten läuft er bereits, bald folgen die ersten Schritte auf dem Eis. Mit 13 Jahren wechselt er nach Davos, mit 16 kommt er im Playoff zum Einsatz. Mit 17 wagt Niederreiter den Schritt nach Übersee und debütiert an der WM 2010 in Mannheim für das A-Nationalteam. Er wird zum zweitjüngsten WM-Spieler überhaupt, nur ein gewisser Bibi Torriani war 1928 noch etwas jünger.

In Dänemark bestreitet Nieder­reiter seine fünften Titelkämpfe. Er ist Assistenzcaptain und Führungsspieler. «Bei meiner ersten WM waren Spieler wie Björn Christen dabei, die mittlerweile längst zurückgetreten sind. Nun haben wir zwölf Neulinge, der Generationswechsel ist vollzogen. Das zeigt, wie schnell die Zeit vergeht», sagt er.

Bewusst verzichtet auf eine No-Trade-Klausel im Vertrag

Der Churer absolviert die ersten Jahre seiner Karriere im Fahrstuhl. Danach muss er lernen, dass es nicht immer aufwärtsgeht. Diese Erkenntnis ist zuweilen schwierig für einen, der es seit der Kindheit gewohnt ist, dass ihm alles etwas leichter fällt. Bei den Islanders vermag der Erstrundendraft die Erwartungen nicht zu erfüllen, er wird in die AHL abgeschoben. Befreiend wirkt im Juni 2013 der Wechsel zu Minnesota im Tausch mit dem Akkord-Checker Cal Clutterbuck. Im neuen Umfeld erhöht Niederreiter seine Punkteproduktion von Saison zu Saison, steigt als Belohnung im vergangenen Sommer zum bestverdienenden Schweizer Eishockeyspieler auf, als er bei Minnesota den Vertrag für 26 Millionen US-Dollar um fünf Jahre verlängert.

Eine durchzogene Spielzeit später («Ich kehrte nach meiner Verletzung zu früh zurück, das war ein Fehler») wird er nun in Übersee als Kandidat für einen Wechsel gehandelt. Minnesota könnte zugunsten besserer Draft-Rechte einen gestandenen Spieler abgeben. «Ich mache mir keine Gedanken zu Dingen, die ich nicht kontrollieren kann», sagt Niederreiter. «Wenn dich ein Club nicht mehr haben möchte, ist es für alle ­besser, wenn du zu jemandem gehst, der auf dich setzt. Deshalb habe ich auf eine No-Trade-Klausel verzichtet.»

Raffainer: «Wir brauchen mehr Stürmer der Sorte Niederreiter»

Im Nationalteam stellt sich die Frage nach der Wertschätzung nicht. Sie ist gegenseitig. «Ich spiele extrem gern für die Schweiz», sagt Niederreiter. «Wenn es irgendwie möglich ist, folge ich jedem Aufgebot.» In der Mannschaft ist der Bündner beliebt, weil er frei von Allüren, voller Leidenschaft und zudem geerdet ist. Nicht nur punkto Einstellung hat sich der Flügel zum Prototyp des Schweizer Nationalspielers entwickelt. Mit seiner Wucht vermag sich Niederreiter international zu behaupten. ­Zudem weiss er als einer der wenigen Schweizer auf höchstem Niveau zu skoren. Nationalmannschaftsdirektor Raeto Raffainer hat einmal gesagt: «Wir brauchen mehr Stürmer der Sorte Moser und Nieder­reiter, die sich auf internationalem Level vor dem Tor behaupten und einen Block dominieren können.»

Tatsächlich bewirkt Niederreiter im ersten Spiel in Kopenhagen sogleich Entscheidendes. Er ist mit seinem Kumpel Corvi gegen Österreich an zwei von drei Schweizer Treffern beteiligt. Beim 3:2-Erfolg nach Verlängerung ist Niederreiter der Angreifer mit der meisten Eiszeit. Geschont wird er von den Verantwortlichen erst nach der Partie für den Interviewmarathon. Für die Abrundung der Geschichte braucht es auch keine grossen Worte. Corvi, der Spielmacher; Niederreiter, der Vollstrecker – die Churer Mini-Novizen können es auch bei den Grossen.

(SonntagsZeitung)