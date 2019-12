Vorweihnachtsknall beim HC Lugano

Ein 2:7 ist gegen jeden Gegner schlimm, im Derby kommt es einer Höchststrafe gleich. Die Leistung, die der HC Lugano am Dienstag in der Valascia ablieferte, liess die Entscheidungsträger den Beschluss fassen, das Team höre nicht mehr auf den Trainerstab. Und so wurden am Mittwoch am Morgen Sami Kapanen und Assistent Stefan Nyman wenig überraschend ihrer Funktionen enthoben.

Die Entlassung kommt wenige Tage, nachdem Hnat Domenichelli angekündigt hatte, das Team werde nach der Nationalmannschaftspause ein anderes Gesicht aufweisen. Damit hatte er allerdings Veränderungen im Spielerkader gemeint, in den letzten Tagen waren Goalie Niklas Schlegel (vom SC Bern) und Stürmer Davic McIntyre (EV Zug) an die Gestade des Ceresio gezogen.

?? L’Hockey Club Lugano comunica di aver sollevato l’head coach della prima squadra Sami Kapanen e l’assistant coach della prima squadra Stefan Nyman dalle loro rispettive funzioni.



???? https://t.co/tY1OxKEmaC pic.twitter.com/VDSJNZCSI6 — Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) December 18, 2019

Dass der Traditionsclub fast dauerhaft unter dem Trennstrich dümpelt, kann nicht der Anspruch des HCL sein. Allerdings sah sich die frühere finnische Spielerlegende Kapanen von Anfang an einer enormen Herausforderung gegenüber. Die letzte Saison war schon missraten, danach verliessen Stargoalie Elvis Merzlikins, Topskorer Gregory Hofmann, Provokateur Maxim Lapierre und Veteran Sébastien Reuille den Club. Es war seit Sommer klar, dass die Playoff-Qualifikation kein Freilos darstellen würde.

Da in den unteren Tabellengefilden die Clubs noch nahe beieinander liegen, kann Lugano die Top 8 noch erreichen. Der Rückstand des Elften auf Fribourg-Gottéron beträgt aktuell vier Punkte, zusätzlich hat Lugano zwei Spiele mehr ausgetragen. In den verbleibenden drei Partien bis Weihnachten übernimmt Hnat Domenichelli das Team, gleichzeitig wird der einstige Spieleragent seinen eigenen Nachfolger suchen.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia



Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast. Oder direkt hier:

(mke)