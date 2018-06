Washington überfährt Las Vegas – es fehlt ein Sieg

Was für ein Feuerwerk in Washington: Die heimischen Capitals überfahren die Vegas Golden Knights in Spiel 4 und siegen 6:2. Washington braucht noch einen Sieg für seinen ersten Stanley-Cup-Triumph – Vegas mit dem Schweizer Luca Sbisa steht mit dem Rücken zur Wand.

Die Capitals hatten sich in der vierten Partie der Best-of-7-Serie bereits nach dem ersten Drittel entscheidend abgesetzt. Nach Toren von T.J. Oshie, Tom Wilson und Devante Smith-Pelly führten sie 3:0.

Nachdem John Carlson im zweiten Abschnitt auf 4:0 erhöht hatte, war Washington-Goalie Braden Holtby weiterhin nicht zu überwinden. Die Golden Knights hatten mit mehreren Pfostenschüssen aber auch Pech. Erst Mitte des dritten Drittels kamen nach den Treffern von James Neal und Reilly Smith noch einmal leise Hoffnungen auf.

It's @JohnCarlson74, who ties the @Capitals all-time record among defensemen with 54 career playoff points.

[from]@Kuzya92, who leads the League with 30 points in these #StanleyCup Playoffs. pic.twitter.com/3RT11cuY2v