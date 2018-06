Wechselt ZSC-Stürmer zum HC Davos?

Laut «Corriere Del Ticino» habe Inti Pestoni beim HC Davos einen Vertrag bis 2019 mit Option auf eine weitere Saison unterschrieben. Der Stürmer steht eigentlich noch ein Jahr bei den ZSC Lions unter Vertrag.

Doch dass der Schweizer Meister den 26-jährigen Tessiner nicht mehr will, ist längst kein Geheimnis mehr. Sportchef Sven Leuenberger sprach kürzlich davon, Pestoni zu den GCK Lions ins Farmteam zu stecken, wenn er keinen neuen Club finde.

Bei Davos wird der Zuzug Pestonis indes nicht bestätigt. Auf Anfrage von Tagesanzeiger.ch/Newsnet spricht HCD-Präsident Gaudenz Domenig bloss vom Interesse an Pestoni. Ob ein Transfer zustande komme, hänge von diversen Faktoren ab.

Denn eigentlich ist die Transferkasse der Bündner nächste Saison leer, zumindest was Schweizer Spieler angeht. Der HCD hat erst zwei Ausländer fix im Kader (Verteidiger Magnus Nygren und Stürmer Anton Rödin), ein dritter (Stürmer Perttu Lindgren) hat zwar einen Vertrag, hat wegen Hüftproblemen seit letztem Oktober keine Partie mehr bestritten, ob und wann das Comeback erfolgt, ist offen. Davos dürfte also noch zwei Söldner verpflichten, wartet im Moment aber noch den Free-Agent-Markt in der NHL ab (Start Anfangs Juli).

Weitere Abgänge in Davos?



Der HC Davos hat im Hinblick auf die nächste Saison mehrere Spieler abgegeben, darunter auch solche mit laufendem Vertrag. Es ist immer noch möglich, dass weitere unerwartete Abgänge (Stürmer Mauro Jörg?) bevorstehen.

Domenig verneint indes explizit, dass ein Pestoni nur dann verpflichtet werden könne, wenn Jörg gehe: «Der Entscheid liegt bei Trainer Arno Del Curto. Am Ende muss aber das Budget aufgehen.» Sprich: Wenn Jörg bleibt und Pestoni kommt, muss der HCD-Trainer zumindest bei einem Söldner eine billigere Lösung anstreben. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)