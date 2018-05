Souveräne Schweden mit einem Bein im Final

Das letzte Drittel läuft im ersten WM-Halbfinal in Kopenhagen. Nach 40 Minuten führt Weltmeister Schweden gegen die USA klar 4:0. Die Amerikaner kommen zu Chancen, scheitern aber immer wieder am schwedischen Goalie Anders Nilsson oder an ihrem Unvermögen. Und das Powerplay ist bisher ein Muster ohne Wert.

Das Mitteldrittel lief gar nicht nach dem Gusto der Amerikaner. Nach einem Foul an Patrick Kane musste der Schwede Adam Larsson für vier Minuten auf die Strafbank. Doch in Unterzahl erzielte Magnus Paajarvi das 2:0 (28.). Drei Minuten später, als Johnny Gaudreau nach einem Frustfoul auf der Strafbank sass, erhöhte der Champion nach einem brillanten Powerplay durch Patric Hörnqvist auf 3:0. Elf Sekunden später hiess es gar 4:0 – Mattias Janmark bezwang solo Goalie Keith Kinkaid.

Der wütende Jeff Blashill, der Coach der Amerikaner, nahm ein Timeout und stauchte sein Team gehörig zusammen. Der Weltmeister aber überzeugte bisher durch seine Ausgeglichenheit, Effizienz und Abgebrühtheit. SRF-Experte Lars Weibel sagt über die Leistung des US-Teams zu recht: «Aufwand und Ertrag klaffen weit auseinander.» Und es hilft den jungen Amerikanern nicht, wenn Stars wie Gaudreau (Calgary Flames) die Nerven verlieren. Was das Schussverhältnis betrifft, so lautet es 21:16 zugunsten der Mannschaft aus Übersee.

Im ersten Drittel starteten die Amerikaner eigentlich gut, konnten aber ihre Torchancen nicht ausnutzen. Das rächte sich: Viktor Arvidsson verwertete nach einem Konter einen Abpraller zum 1:0 (15./Assists De la Rose und Forsberg). Für einmal sah US-Goalie Kinkaid, Teamkollege von Nico Hischier bei den New Jersey Devils, nicht gut aus. Nach den ersten 20 Minuten führte der Titelverteidiger in einer interessanten, tempostarken Partie 1:0.

(fal)