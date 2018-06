Wenn der Schein mehrfach trügt

Es war diese Art Parade, die einem Eishockeytorhüter vielleicht einmal pro Saison gelingt. Oder einmal im Leben. Washingtons Braden Holtby gelang sie am Mittwoch im zweiten Finalspiel, als er mit einem akrobatischen «Sich-nach-hinten-Fallenlassen» den Schuss von Alex Tuch auf ein eigentlich leeres Tor mit ausgestrecktem Stock noch vor der Linie stoppte.

Braden Holtbys Parade gegen Alex Tuch – und Alex Owetschkin mag nicht hinsehen ...



Es geschah exakt 2 Minuten vor Ende des zweiten Finalspiels, es wäre das 3:3 für Vegas gewesen - wer weiss, ob Washington auch dann noch Sieg und 1:1-Ausgleich in der Serie hätte einfahren können. Holtbys Parade ist derzeit in den sozialen Medien das meist diskutierte Thema: Können, Glück, Zufall, schlechter Schuss? Es gibt viele Meinungen.

Ein Herz, das stehen blieb



Wunderbar waren auch die Reaktionen in beiden Lagern. Washingtons russischer Captain Alex Owetschkin sah die Szene von der Bank aus – oder eben nicht, weil er sein Gesicht in den Händen vergraben hatte, während sein schwedischer Teamkollege Andre Burakovsky von den «nervösestem Augenblicken der Karriere» und einem «Herz, das kurz stehen blieb» sprach.

Und Tuchs Blick auf den am Boden liegenden Holtby mit völlig fassungsloser Mimik fasste seinen wilden Abend zusammen: Das sichere 3:3 vergeben, das am Ende entscheidende 3:1 für Washington ungewollt, aber nicht minder unglücklich und kurios per Hand ins eigene Tor erzielt.

6:4 für Vegas nach vier Führungswechseln, 3:2 für Washington. Es mangelte in diesen beiden ersten Spielen weder an Kuriositäten, noch an vielen Toren, aber es gab genau so, vor allem in Spiel 1, beidseits haarsträubende defensive Aussetzer und Goaliefehler. Darum ist dieses finale Best-of-7 der NHL-Saison, das so vieles versprach, noch nicht wirklich allen Erwartungen gerecht geworden.

Doch nehmen wir die Steigerung von Spiel 1 zu Spiel 2 und die nichtsdestrotz schon grosser Fülle an bereits geschriebenen kleinen Geschichten als Massstab, dann kann dieser Final, der am Ende so oder so einen neuen NHL-Champion küren wird, doch noch zu einem Klassiker werden. Bemerkenswert war bislang, wie oft der Schein trügte.

Der Jüngste, der sich zu Unrecht als Esel des Abends gefühlt haben dürfte



Nehmen wir nur Tuchs Drama am Mittwoch: Dem mit 22 Jahren jüngsten Teilnehmer dieses Finals gelang ein eigentlich gutes Spiel, dennoch dürfte er sich in der Garderobe wie der Esel des Abends gefühlt haben.

Tuch ist einer von mehreren Spielern, die letzten Sommer im Expansion Draft in Las Vegas landeten, weil der alte Club ihn als Beilage mitgab, damit das neue NHL-Team dafür einen anderen Spieler nicht nimmt. Die Vegas Golden Knights durften ihr Kader zusammenstellen, indem sie von jedem der anderen 30 Teams einen Spieler «klauen» durften – diese durften maximal elf Spieler schützen.

Owetschkins Auf und Ab



Auf Washingtons Seite waren vor dem Final alle Augen natürlich auf Superstar Owetschkin gerichtet, der sich drei Playoff-Runden lang auf einer Mission befand, seinen Titel-Fluch in der NHL endlich bannen zu können - so gut war «Ovi, the Great» im Playoff wohl noch nie gewesen.

Doch dann war er in Spiel 1 völlig blass, sorgte nur mit einer ebenfalls im weltweiten Netz viral gegangenen Szene für Aufsehen: Ein Puck traf ihn auf der Spielerbank mitten im Gesicht, dennoch verzog der Russe keine Miene. In Spiel 2 rehabilitierte sich Owetschkin und schoss ein weiteres für ihn so typisches Tor: Von links per Direktabnahme im Powerplay.

Alex Owetschkin: Der Puck ins Gesicht und die Reaktion des Russen.



Wie man Owetschkin kennt: Powerplay, Direktabnahme von links, Tor.



Lars Ellers doppelter Beweis



Und dann gab es bei Washington noch Lars Ellers Story. Bislang war es vor allem ein Markenzeichen der Golden Knights gewesen, dass (vermeintlich) weniger gute Spieler in ungewohnt guten Rollen brillieren. Eller ist ein 29-jähriger dänischer Stürmer, der bislang fast eine Karriere lang für die ersten beiden Linien als zu wenig gut beurteilt worden war.

Nun zeigte er es im Playoff 2018 schon zwei Mal seinen Kritikern: In Runde 3 hatte er Nicklas Bäckström, den verletzten Nummer-1-Center der Capitals, mehr als nur würdig vertreten. Und nun, in Spiel 2 gegen Vegas, sprang er für den ausgefallenen Team-Topskorer Evgeni Kusentsow in grosser Manier ein: Eller war an allen drei Toren Washingtons beteiligt.

Vegas-Besitzer: Man wird weiter investieren



1:1 steht es nun, die Serie wechselt ab heute nach zwei Spielen in Vegas nach Washington. Die Vegas Golden Knights haben weiterhin die Chance, als neues Team mit einem Meistertitel in der ersten Saison die ultimative Teamsport-Story zu schreiben.

Und wer immer noch glaubt, die Golden Knights seien ein «Ein-Jahr-Wunder», der sollte auf Teambesitzer Bill Foley hören. Der versprach, das Team im Sommer auf dem freien Spielermarkt weiter zu verstärken. Am Geld wird es nicht liegen: Foley, der zwei Drittel der 500 Millionen US-Dollar Eintrittsgeld in die NHL selber einschoss, ist bereit, weiter zu investieren.

Und wenn seine Berechnungen wirklich stimmen, sollten die Vegas Golden Knights im Sommer rund 30 Millionen Dollar unter der Lohnobergrenze der NHL sein. Sie wären eine gute Adresse für alle verfügbaren Stars, nicht nur des Geldes wegen, wie Foley betont: «Es hat sich herumgesprochen, was es für ein Riesenspass ist, in Vegas Eishockey zu spielen.» (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)