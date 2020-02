«Wir waren die Feinde, die Roten!»

Plötzlich füllen sich die Augen Slawa Bykows mit Wasser. Tränen kullern seine Wangen herunter. Er wischt sie weg und sagt: «Pardon. Das berührt mich auch heute noch.» Der 59-Jährige sitzt bei einer Tasse Verveine-Tee im Restaurant St. Léonard, einen Steinwurf von der Eishalle entfernt. Er ist gerade vom Veteranen-Training gekommen.

Es ist nicht einer seiner grössten sportlichen Erfolge, der Bykow emotional so bewegt, sondern ein magischer Moment: Als er am 19. April 1990 mit den Sowjets an der WM in der Schweiz in der Freiburger Patinoire gastierte, wurden sie für einmal nicht feindselig empfangen, sondern mit Begeisterung.

«Wo auch immer wir in der Welt spielten, überall waren wir die Feinde. Die Roten!», führt er aus. «In Freiburg war alles anders. Überall in der Halle hingen Transparente, auf denen man uns willkommen hiess. Was für ein wunderbarer Empfang!»

Im Monat zuvor hatten Bykow und sein kongenialer Sturmpartner Andrei Chomutow bei Gottéron unterschrieben, die Vorfreude auf die beiden Weltstars von ZSKA Moskau war riesig. Und die Sowjets boten in jenem WM-Spiel ein Amuse-Bouche, deklassierten die Amerikaner 10:1.

Kongeniales Duo: Slawa Bykow (l.) und Andrei Chomutow (r.) im April 1990 mit dem damaligen Gottéron-Präsidenten Jean-Martinet. Foto: Getty

Der umtriebige Freiburger Präsident Jean Martinet nahm danach Wiktor Tichonow auf eine Ehrenrunde mit aufs Eis – mit Sowjetflagge. Sonst bekannt und gefürchtet als unbarmherziger Schleifer, liess es Tichonow geschehen. «So etwas hatte auch er noch nie erlebt», blickt Bykow schmunzelnd zurück.

Der Nationalcoach war so milde gestimmt, dass er den beiden zukünftigen Gottéron-Stürmern an einem spielfreien WM-Tag sogar erlaubte, ihre neue Heimat zu besichtigen. Sie erklommen auch die 365 Stufen, um vom Turm der Kathedrale St. Nikolaus die Aussicht zu geniessen.

Natürlich wurden die Sowjets auch in jenem Jahr Weltmeister. Für Bykow war es der vierte von fünf WM-Titeln, nebst den Olympiasiegen in Calgary 1988 und Albertville 1992. Nur Schweizer Meister wurde er nie, von 1992 bis 94 scheiterte er mit Gottéron stets im Final. «Nicht alle Träume werden wahr», sagt er und nippt an seiner Tasse Tee. «Aber vielleicht schafft es ja mein Sohn Andrei. Oder mein Enkel Evan.» Der Sohn seiner Tochter Mascha ist fünf und geht mit dem berühmten Grossvater schon regelmässig aufs Eis.

Sie schnitzten Stöcke aus Weihnachtsbäumen

Auch Klein Slawa begann einst früh mit dem Eishockey. In Tscheljabinsk am Ural aufgewachsen, erlebte er kalte Winter. «Das Schönste war, wenn ich um sieben Uhr morgens aufstand und sie am Radio bekannt gaben, dass die Schüler der Klassen eins bis sechs nicht in die Schule müssten, weil es unter minus 40 Grad war.» Wenn das Thermometer im Oktober unter null sank, freuten sich Bykow und seine Freunde und bespritzten den Fussballplatz am Waldrand, um Eis zu machen.

Die Tore zimmerten sie selber, die Stöcke schnitzten sie aus den Weihnachtsbäumen, die im Januar achtlos auf die Strasse geworfen worden waren. Mit Unterstützung seines Onkels, der in einer Fabrik angestellt war, die Holz verarbeitete.

«Schöne Erinnerungen!», schwelgt Bykow. «Als wir bei den Junioren von Traktor Tscheljabinsk spielten, hatten die Grossen am Samstagabend Match und wir am Sonntag. Wir machten das Eis für unser Spiel selber bereit, bespritzten es mit warmem Wasser und schabten es ab. Ich lernte als Kind den Wert der Arbeit schätzen. Heute wird den Kindern alles abgenommen. Damit tut man ihnen keinen Gefallen.»

«Einmal verloren wir die ganze Saison nur ein Spiel. Tichonow war ausser sich vor Ärger.»

Bykow und seine Freunde spielten im Sommer Fussball und im Winter Eishockey. «Ich war auch im Fussball talentiert, wurde in regionale Auswahlen berufen. Maradona und ich haben ja den gleichen Jahrgang», sagt er augenzwinkernd. «Ich war Mittelstürmer, klein, aber flink und sehr schnell, entwischte oft und schoss Tore.» Mit 18 entschied er sich fürs Eishockey, weil es ihn mehr faszinierte wegen der Leichtigkeit, mit der man übers Eis gleitet. «Ich habe es nicht bereut», sagt er, was in der Sprache von Edith Piaf noch bedeutsamer klingt.

Im sowjetischen Eishockey folgte eine goldene Generation auf die andere. Als Bykow 1983 an der WM in Wien debütierte, durfte er eine Sturmreihe anführen mit dem elf Jahre älteren Alexander Malzew. «Ein Monument des sowjetischen Eishockeys!», schwärmt er. «Obschon er schon etwas älter war, konnte ich unheimlich viel lernen von ihm. Was die Kultur des Passens, des Schiessens angeht, oder wie man sich präsentierte als Nationalspieler.» Er sei den Trainern noch heute dankbar dafür. Für die Musik sorgte der Superblock mit Fetisow/Kasatonow und Krutow/Larionow/Makarow.

Der Kern des Nationalteams bestand aus den Spielern von ZSKA Moskau. Auch Bykow war mit 22 zum Armeeclub berufen worden, wo ebenfalls Tichonow mit eiserner Faust regierte. Trotz der Kasernierung habe er wunderbare Jahre erlebt, sagt er. «Wir hatten einen unglaublichen Teamgeist, waren alle in einem ähnlichen Alter, nur zwei, drei Jahre auseinander. Einmal verloren wir die ganze Saison nur ein Spiel. Tichonow war danach ausser sich vor Ärger. Er trichterte uns ein, Maximalisten zu sein. Nie zufrieden zu sein, immer noch besser werden zu wollen.» Als bei Gottéron später Niederlagen weggelächelt wurden, war das für Bykow ein Kulturschock.

«Wir spielten im Training um viel mehr als um Medaillen – darum, wer das Bier bezahlt.»

Natürlich half es, dass Tichonow über das nötige Spielermaterial verfügte: «Am Schluss des Trainings spielten wir noch 20, vielleicht 30 Minuten lang. Und er liess immer die ersten zwei Linien gegeneinander spielen, die Besten gegen die Besten. Das waren die besten Matches, die ich gespielt habe. Besser als an Weltmeisterschaften. Denn wir spielten um viel mehr als um Medaillen.» Er hält ein und fügt an: «Wir spielten darum, wer das Bier bezahlt.»

Als die Sowjets 1985 in Prag nur Dritte wurden, nachdem sie sechs Titelkämpfe in Serie gewonnen hatten, sei das eine Tragödie gewesen, so Bykow. «Es gab nur einen Rang, der akzeptabel war: der erste. Die Leute erwarteten das von uns, wir waren eine der Säulen, auf denen die Sowjetunion ruhte.»

Auftritt in der Schweiz: Bykow an der WM 1990 in Bern gegen die Tschechoslowakei. Foto: Keystone

Die politische Bedeutung war allgegenwärtig. «Vor Auslandsreisen wurden wir instruiert, wie wir uns zu verhalten hätten. Wie wir unser Land zu repräsentieren hätten. Und überall hingen Transparente gegen uns. Aber wenn der Puck einmal eingeworfen war, war das alles vergessen.»

Diktator ist Trainer Bykow nur in einer Beziehung

Auf die Frage, wie sehr ihn Tichonow für seine eigene Coachingkarriere geprägt habe, sagt Bykow diplomatisch: «Ich versuchte jene Dinge zu vermeiden, die ich als am unfairsten erachtete.» Einem Teamkollegen verbot Tichonow, die Beerdigung seines Vaters zu besuchen, mit den Worten, er könne ihm jetzt ohnehin nicht mehr helfen.

Bykow vertritt eine andere Philosophie: «Ich ziehe es vor, die Beziehungen zu den Spielern auf Vertrauen aufzubauen. Und Verantwortung zu delegieren, damit sich die Spieler ausdrücken können. Ein Diktator bin ich nur in einer Beziehung: punkto Professionalität.»

Gold nach Sieg in der Verlängerung: Die Russen feiern Trainer Bykow nach dem WM-Final gegen Kanada 2008 in Québec. Foto: Keystone

Als Nationalcoach führte Bykow die Russen 2008 nach 15-jähriger Durststrecke erstmals wieder zu WM-Gold, im Folgejahr in Bern triumphierte er erneut. Es ist ihm geblieben, dass die «Tribune de Genève» schrieb: «Slawa ist einer von uns.» Schliesslich sei er seit 2004 ja auch Schweizer Bürger. Zweimal gewann er als Trainer auch noch die russische Meisterschaft, in der National League hingegen hat er noch nie gecoacht.

Wäre das noch eine Idee? Bykow sagt schmunzelnd: «Ich bin dort Trainer, wo es mich am meisten braucht: bei meinem Enkel. Aber man weiss nie, was das Leben noch bringt.»

In einer Serie zur Heim-WM in Zürich und Lausanne (8. bis 24. Mai) porträtieren wir Legenden des Eishockeys.

