ZSC siegt nach Aufholjagd gegen Langnau

Gegen lange Zeit mehr als nur ebenbürtige SCL Tigers haben die ZSC Lions zwei verschiedene Gesichter gezeigt. Nach 0:2- respektive 2:3-Rückstand sowie 4:3-Führung resultierte am Ende ein 5:4-Overtime-Sieg. In Erinnerung bleiben wird vor allem das Schlussdrittel. Was waren das für verrückte 20 Minuten: Die ZSC Lions, die zunächst zwei Mal einen Rückstand ausgleichen, dann erstmals in diesem Spiel in Führung gehen (4:3) konnten, dann drei Minuten vor Schluss Goalie Flüeler benötigen, der einen Penalty des Langnauer Topskorers Pesonen hielt. Und die Lions, die dennoch in die Overtime mussten, weil Schmutz 75 Sekunden vor Schluss doch noch zum 4:4 ausglich. Eine Verlängerung, in der die Zürcher zunächst ein Powerplay ungenützt verstreichen liessen, um dann sechs Sekunden später dank Marcus Krügers Tor dennoch 5:4 zu gewinnen.

Tigers mit starkem Auftritt

Doch zuvor herrschte verkehrte Welt im Hallenstadion. Es war nicht das heimstärkste Team der Liga, die ZSC Lions, die in Zürich dem Spiel den Stempel aufdrückten. Nein, es waren die Gäste, die phasenweise gar dominierten. Erstaunlich gut war er, der Auftritt der SCL Tigers, die in den letzten neun Spielen nur zwei Mal siegreich gewesen waren. Nur eine Emmentaler Wahrheit bewahrheitete sich einmal mehr. Die Mannschaft benötigt einen immensen Aufwand, um zu Torerfolgen zu kommen. Die Tigers mussten sich bis ins zweite Drittel gedulden, dann trafen Ben Maxwell und Andrea Glauser (1. Saisontor) nach jeweils schöner Vorarbeit Chris DiDomenicos im Powerplay. Es brauchte offenbar den 0:2-Rückstand, um die vorher sehr passiven ZSC Lions zu wecken. Es kamen Emotionen ins Spiel, die Aufholjagd und Teil 2 einer irren Partie konnte beginnen.

Telegramm

ZSC Lions - SCL Tigers 5:4 (0:0, 1:2, 3:2, 1:0) n.V.

8055 Zuschauer. - SR Urban/Vikman, Dreyfus/Kaderli.

Tore: 24. Maxwell (DiDomenico, Pesonen/Ausschluss Dominik Diem) 0:1. 35. Glauser (DiDomenico/Ausschluss Hollenstein) 0:2. 38. Pettersson (Roe/Ausschlüsse Pesonen, Maxwell) 1:2. 43. Bodenmann (Krüger, Hollenstein/Ausschluss Berger) 2:2. 46. Leeger (Pesonen/Ausschlüsse Chris Baltisberger; Schmutz) 2:3. 55. Suter 3:3. 57. Bodenmann (Hollenstein, Krüger) 4:3. 59. Schmutz (Pesonen, Earl) 4:4. 63. (62:03) Krüger (Hollenstein, Geering) 5:4.

Strafen: je 6mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Roe; Pesonen.

ZSC Lions: Flüeler; Marti, Noreau; Phil Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Blindenbacher, Suter, Roe, Wick; Hollenstein, Krüger, Bodenmann; Pettersson, Prassl, Diem; Chris Baltisberger, Schäppi, Pedretti; Simic.



SCL Tigers: Punnenovs; Erni, Lardi; Glauser, Leeger; Cadonau, Schilt; Huguenin; Kuonen, Maxwell, Dostoinow; DiDomenico, Berger, Pesonen; Schmutz, Earl, Neukom; Andersons, Melnalksnis, Rüegsegger.



Bemerkungen: ZSC Lions ohne Ortio (überzähliger Ausländer), SCL Tigers ohne Blaser, Nolan Diem, Gagnon und In-Albon (alle verletzt). - Pfostenschuss Pettersson (29.). - Pesonen scheitert mit Penalty an Flüeler (58.).