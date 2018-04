Zürcher Stürmer Matchwinner in der NHL

In einer turbulenten Schlussphase des NHL-Playoff-Duells gegen Nashville drehte Colorado ein Spiel, in welchem die Predators nach dem Führungstreffer durch Nick Bonino in der 51. Minute scheinbar alle Trümpfe in der Hand hatte. Bonino lenkte einen Schuss von Ekholm mit dem Schlittschuh ab, der Treffer wurde nach der Videokonsultation gegeben.

Doch Colorado schlug zurück. Nach Vorarbeit durch Nathan MacKinnon glich Gabriel Landeskog zunächst zum 1:1 aus und 88 Sekunden vor Schluss verwertete der Schweizer Sven Andrighetto einen Abpraller. Colorado kommt somit am Sonntag in Denver zu Spiel sechs.

The Sven Andrighetto winner for the Avalanche with @RadioMoser's call on @Altitude950. You're welcome. pic.twitter.com/ow5SiUMDMu — Dan Riccio (@DanRiccio650) 21. April 2018

Minnesota ist ausgeschieden

Bei Nashville standen Kevin Fiala und Roman Josi auf dem Eis, Yannick Weber ist weiterhin verletzt. Josi erhielt mit 27:47 Minuten die meiste Eiszeit aller Feldspieler. Aus acht Torschüssen resultierte allerdings kein Treffer.

Die Minnesota Wild mit Nino Niederreiter verloren gegen die Winnipeg Jets 0:5. Damit gewannen die Kanadier die Serie mit 4:1. Ein katastrophales Startdrittel mit vier Gegentoren innert 12 Minuten besiegelte das frühe Ausscheiden. Die Frage ist nun, ob der Bündner Niederreiter die Schweiz an der WM in Dänemark verstärken wird – oder nicht.

Die Pittsburgh Penguins unterlagen den Philadelphia Flyers 2:4. Der Titelverteidiger aus Pittsburgh führt in der Serie nur noch 3:2. (fal/sda)