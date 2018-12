Zug neuer Leader, Lugano weiter im Elend

Der EV Zug übernimmt mit einem 4:0-Sieg gegen den HC Lugano die Spitze in der National League. Eine Fünfminuten-Strafe gegen Elia Riva nutzen die Zentralschweizer zu den vorentscheidenden zwei Toren.

Fast zwei Drittel lang tat sich Zug gegen das zweitschwächste Auswärtsteam der Liga äusserst schwer. Dann kam dem Team des norwegischen Coaches Dan Tangnes in der 34. Minute ein Tessiner zu Hilfe. Der Stock von Elia Riva geriet zwischen die Beine eines Zugers, und der siebte Verteidiger von Lugano wurde dafür mit einem Restausschluss (zu) hart bestraft. In der folgenden fünfminütigen Überzahl brachten Sven Senteler und Santeri Alatalo den EVZ vorentscheidend 2:0 in Führung. In den letzten sieben Minuten erhöhten der zukünftige Luganesi Reto Suri und nochmals Senteler auf 4:0.

Es war ein guter Lohn für einen zunächst wenig inspirierten Auftritt des neuen Leaders. Nur selten entwickelte er Druck und Torgefahr auf das Tor von Stefan Müller. Der 22-jährige Vorarlberger mit Schweizer Lizenz ersetzte den verletzten Stammgoalie Elvis Merzlikins gut, er musste aber auch in seinem zweiten NL-Spiel als Verlierer vom Eis. Ab der Strafe gegen Riva machte ein abgeklärtes Zug alles richtig.

Lugano brachte auswärts einmal mehr nur wenig zustande. Zudem scheiterten die Tessiner insgesamt 28 Mal am Zuger Schlussmann Tobias Stephan. Im zwölften Spiel ausserhalb der Resega setzte es für die Bianconeri die elfte Niederlage ab. Deshalb bleibt der Playoff-Finalist des vergangenen Frühlings als Zehnter unter dem Strich.

Telegramm und Rangliste:

Zug - Lugano 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

6651 Zuschauer (Saison-Minusrekord). – SR Dipietro/Salonen, Fuchs/Gnemmi. – Tore: 36. (35:37) Senteler (Everberg, Martschini/Ausschluss Riva) 1:0. 37. (36:43) Alatalo (McIntyre, Everberg/Ausschluss Riva) 2:0. 53. Suri (Martschini) 3:0. 56. Senteler (Alatalo, Zehnder) 4:0. – Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Zug, 2mal 2 plus 5 (Riva) Minuten plus Spieldauer (Riva) gegen Lugano. – PostFinance-Topskorer: Martschini; Hofmann.

Zug: Stephan; Schlumpf, Alatalo; Diaz, Stadler; Zgraggen, Zryd; Thiry, Morant; Lammer, Senteler, Everberg; Martschini, McIntyre, Simion; Widerström, Albrecht, Suri; Haberstich, Zehnder, Schnyder.

Lugano: Müller; Ulmer, Wellinger; Loeffel, Vauclair; Chiesa, Chorney; Riva; Walker, Lajunen, Jörg; Fazzini, Lapierre, Bertaggia; Haapala, Sannitz, Hofmann; Bürgler, Morini, Romanenghi; Reuille.

Bemerkungen: Zug ohne Roe, Klingberg (beide verletzt) und Leuenberger (U20-Nationalmannschaft), Lugano ohne Merzlikins, Cunti, Sartori (alle verletzt) und Klasen (überzähliger Ausländer). Pfosten-/Lattenschüsse McIntyre (12.); Chorney (48.).

Rangliste: 1. Zug 25/51. 2. Bern 25/50. 3. Biel 26/46. 4. Lausanne 26/43. 5. SCL Tigers 25/42. 6. Fribourg-Gottéron 27/41. 7. Ambri-Piotta 25/40. 8. Genève-Servette 27/38. 9. ZSC Lions 24/37. 10. Lugano 25/35. 11. Davos 25/20. 12. Rapperswil-Jona Lakers 26/16. (nag/si)