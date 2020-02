«All Access» beim Eishockey-Club: Der Match-Tag

Es ist Match-Tag, am Abend spielt der HC Davos gegen Zug. Doch für Waltteri Immonen ändert sich in der Routine nicht viel, auch heute ist er bereits um 6 Uhr in der Halle, ändert nichts an seinen Gewohnheiten. Falls Zeit bleibt, nimmt er auch mal auf einem Sofa ein Nickerchen, statt nach Hause zu gehen. Der Rest trudelt nach und nach ein, der Fokus richtet sich immer mehr auf die Partie gegen Zug am Abend.

Nur für Sandro Aeschlimann nicht. Der Goalie, der gegen Rapperswil-Jona letzten Samstag im Tor stand, sitzt mit Torhütertrainer Peter Mettler zusammen und blickt zurück. Zunächst werden alle vier Gegentore bei der 2:5-Niederlage (das fünfte fiel ins leere Tor) angeschaut und analysiert, Aeschlimann hört nicht nur zu, immer wieder wird er aufgefordert, aktiv seine Sichtweise zu kommentieren.

Mettler will aber betont haben, dass es ihm nie bloss um die Gegentore geht und nennt ein Beispiel: «Als wir in Langnau 1:0 gewannen, war es kein wirklich gutes Spiel von Joren van Pottelberghe. Das haben wir auch so analysiert.» Den Grund erklärt Mettler so: «Es nützt nichts, wenn der Goalie bloss wegen weniger Gegentore zufrieden ist. Die Chance, dass es im nächsten Spiel dann schlecht herauskommt für ihn, ist gross.»

Van Pottelberghe, der zweite Davoser Goalie des bislang gleichberechtigten und gleichmässig eingesetzten Duos, ist nun bei der Analyse mit Aeschlimann nicht dabei. Da van Pottelberghe an diesem Abend gegen Zug spielen wird, folgt die Einstimmung aufs Spiel erst später. Aeschlimanns Session wird dafür länger als üblich. «Das liegt auch daran, dass es ihm zuletzt etwas harziger lief», sagt Mettler. Darum zeigt er ihm nach den vier Gegentoren auch diverse Paraden aus dem Rapperswil-Spiel.

Rückblick aufs Rapperswil-Spiel: Goalietrainer Peter Mettler und Sandro Aeschlimann.



Aeschlimann muss alle kommentieren. Ein gehaltener Puck ist dabei nicht bloss ein gehaltener Puck. Es wird stets analysiert, ob sich Aeschlimann auch richtig verhielt, oder ob er auch andere Bewegungen hätte machen können, sollen oder müssen. Teilweise geht es um Zentimeter bei der Fussstellung, beim Abstossen vom Pfosten beim Verschieben. Jede noch so kleine technische Unsauberkeit, die die Bewegung bei der Parade negativ beeinflussen kann, wird besprochen. Mettler sorgt für eine lockere Atmosphäre, es wird auch gelacht, Kritik bleibt nie einfach so als solche stehen.

Meeting um Meeting



Kaum ist Mettler fertig mit Aeschlimann, eilt er in die Teamgarderobe. Immonen ist bereit für die Besprechung des Penalty Killings vor der versammelter Mannschaft inklusive Coaches. Die Videos vom Zuger Powerplay hat er bereits am Vortag zusammengeschnitten, nun will er sie allen Feldspielern zeigen, nicht bloss den Unterzahl-Spezialisten seiner Mannschaft. Der Grund, so Immonen: «Jeder Spieler kann plötzlich aus verschiedensten Gründen kurz in Unterzahl eingesetzt werden, darum muss auch er wissen, wie er sich zu verhalten hat in diesen Situationen.»

Waltteri Immonen erklärt Zugs Powerplay, auch Mattias Tedenby lauscht den Worten des Finnen.



Es folgt eine 15 Minuten lange Präsentation mit diversen Szenen des Zuger Powerplays. Einerseits vom letzten Aufeinandertreffen mit Davos, andererseits vom EVZ-Spiel kürzlich gegen Lausanne. Immonen zeigt die Tendenzen jedes Zuger Powerplay-Spielers auf, sei es beim bereits aufgezogenen Überzahlspiel oder bereits bei der Angriffsauslösung in der eigenen Zone.

Er warnt vor typischen Körpertäuschungen einzelner Zuger Spieler, die diese nützen, um im Aufbau einfacher in die Davoser Zone zu gelangen. Und er weist auf die Personalsituation hin: Des derzeit verletzten EVZ-Stürmers Sven Sentelers übliche Position wird von Jérôme Bachofner eingenommen.

Christian Wohlwend mit einem Input während des Penalty-Killing-Meetings.



Nun geht es ins Detail für die Powerplay-Spieler



Für die Powerplayspieler geht es nahtlos weiter, die beiden 5er-Formationen werden nacheinander ins Trainerbüro bestellt. Dort warten Headcoach Christian Wohlwend und sein Assistent Johan Lundskog, zuständig fürs Powerplay. Noch einmal zeigt Lundskog kurz die Bilder vom Montag vom Spiel gegen Rapperswil-Jona, erinnert nochmals daran, wie sehr er heute viele Seitenwechsel und Spielverlagerungen sehen will.

Danach richtet sich der Fokus aber vor allem auf Zug. Auch hier, das gleiche (respektive umgekehrte) Spielchen. Fragen um Fragen und die dazugehörigen Antworten – und hier geht es vorerst bloss um die Angriffsauslösung in Überzahl und nicht das aufgezogene Powerplay selbst: Wie verhalten sich die Zuger Unterzahlspieler? Wie versuchen sie, die Angriffsauslösung des Gegners zu stören? Kommen dabei die Forechecker eher von der linken oder rechten Seite angebraust? Wann betreiben sie ein aggressiveres Forechecking, wann lassen sie den Gegner eher gewähren? Wann macht es für seine Davoser Spieler Sinn, einen Rückpass vor der offensiven blauen Linie einzustreuen, um schneller in die offensive Zone eindringen zu können, wann nicht? Und welcher Gegenspieler tendiert dazu, bei der Störarbeit plötzlich die Seiten zu wechseln?

Auch in einer noch so ernsten taktischen Besprechung wird mal gelacht: Der von Coach Johan Lundskog (nicht im Bild) mit einem Spruch provozierte Neuzugang Jesse Mankinen (Zweiter von links) erheitert mit einer trockenen finnischen Reaktion auch Andres Ambühl, Magnus Nygren und Headcoach Christian Wohlwend (von links).



Auch wird jede typische Powerplaysituation angeschaut, sobald sich das Überzahlspiel in der Offensivzone etabliert hat. Wie reagieren die Zuger Defensivspieler auf typische Passfolgen der Davoser? Wo überlassen Sie am ehesten Räume? Goalietrainer Mettler ist auch hier dabei, gibt Inputs über das Verhalten von EVZ-Goalie Leonardo Genoni. Er hat erkannt, wie dieser im Zuger Penalty Killing beim Verschieben Tendenzen zeigt, je nach dem, ob Davoser Links- oder Rechtsschützen die Passempfänger sind. Auch hier gilt: Kein Detail soll ausser Acht gelassen werden.

Lundskog hatte es am Montag bereits angetönt, nun ist es Tatsache: Da mit Neuzuzug Jesse Mankinen ein Spieler im ersten Powerplay vorgesehen ist, der sein HCD-Debüt gibt, bittet Assistenzcoach Lundskog die anderen vier Spieler, sich des Finnen nach dem Meeting anzunehmen, ihm noch einmal im Detail zu erklären, wie das Davoser Powerplay funktioniert. Center Perttu Lindgren übernimmt diese Aufgabe, schnappt sich eine Taktiktafel und diskutiert danach in der Spielergarderobe noch lange Zeit mit Mankinen.

Weil mit Marc Aeschlimann (nicht im Bild) im 2. Davoser Powerplay auch ein Spieler dabei ist, der normalerweise kaum in Überzahl eingesetzt wird, gibt es von Johan Lundskog Extra-Erklärungen auf der Taktiktafel.



Kaum ist die erste Powerplayformation aus dem Büro, kommt die zweite. Und weil dort Marc Aeschlimann wegen Verletzungen von Stamm-Powerplay-Spielern einspringt, richtet sich ein Grossteil des Fokus’ von Lundskog auf ihn. Die Mitspieler Fabrice Herzog und Luca Hischier helfen dabei, sofort wird abgemacht, wie man sich in diversen Situationen verhalten soll, welche Seiten Aeschlimann bei den Bullys bevorzugt, auf welche Stockseiten er lieber Pässe erhält. Kleine Details werden entsprechend sofort umgestellt.

Plötzlich ist vieles anders



So weit so gut. Doch zu einer typischen Matchvorbereitung gehört auch dies: Die mittlerweile auch in den sozialen Medien kursierenden News, dass Senteler beim EVZ am Abend nun sein Comeback gibt, erreicht auch die Trainercrew. Das ist noch keine grosse Umstellung, die nächste Nachricht hingegen bedingt eine: Captain Andres Ambühl muss wegen einer Fuss-Verletzung passen, dies bringt alles durcheinander: die regulären Linien bei 5-gegen-5, die erste Powerplay-Formation, die Penalty-Killing-Paare.

Lundskog seufzt, wischt die Powerplay-Aufstellungen von der Taktiktafel, sofort wird rege mit Headcoach Wohlwend diskutiert. Wer soll einspringen? Man einigt sich auf Dario Meyer, allerdings nicht direkt in Ambühls Position. Spieler werden nun hin und her geschoben auf der Taktiktafel. Sie rutschen auch hin und her zwischen den beiden Powerplay-Formationen, Marc Wieser wechselt mehrfach Position und Linie. Am Ende steht alles, Wohlwend geht sofort in die Spielergarderobe, überbringt Meyer die freudige Nachricht, dass er soeben zum Powerplay-Spieler befördert wurde.

Das Spiel rückt näher



Nach dem gemeinsamen Mittagessen gehen Spieler und Coaches nach Hause. Erst ab 17 Uhr beginnt das Treiben in der Garderobe von Neuem und wird immer emsiger. Den Beginn machen erneut Goalies. Es ist ein Match-Tag-Ritual zwischen Torhüter-Trainer Peter Mettler und seinem Starting Goalie, sich zwei Stunden vor Spielbeginn kurz zusammenzusetzen.

Der Goalie, heute ist es Joren van Pottelberghe, hat dabei eine «Hausaufgabe». Er muss seine drei persönlichen «Key Points», seine Ziele für den heutigen Abend formulieren. Mettler schreibt diese in sein Notizbuch, sie werden bei der Analyse nach dem Spiele wieder hervorgeholt. Was van Pottelberghe sich vornimmt und wie er die allerletzten Momente vor dem Spiel zwei Stunden später erlebt, ist hier zu sehen:

Die letzten Vorbereitungen für die Coaches



Auch bei den Coaches wird die Anspannung grösser, je näher das Spiel rückt. Im Trainerbüro: Headcoach Christian Wohlwend, seine Assistenten Lundskog und Immonen, Goalie-Trainer Mettler sowie Videocoach Patrice Arnold, der sich aber bald schon aufmacht auf die Tribüne, wo er das Spiel auf dem Laptop verfolgen wird und dabei per Funk stets mit Lundskog in Verbindung sein wird. Wohlwend bittet ausschliesslich die vier Stürmer in sein Büro, die für die drei Plätze in der vierten Linie infrage kommen: Die jungen Angreifer Tim Lutz (der später als 13. Stürmer aber nur 22 Sekunden zum Einsatz kommen wird), Chris Egli und Yannick Frehner sowie Verteidiger Lorenz Kienzle, der ausnahmsweise als Stürmer eingesetzt wird.

Alles ist bereit: Die Garderobe des HC Davos vor dem Heimspiel gegen den EV Zug.



Denn fürs Spitzenspiel gegen Zug weicht Wohlwend von seinem Credo der vier gleichen Linien ab: Linie 4 soll sich ausschliesslich aufs harte Spiel konzentrieren, dem Gegner mit Checks unter die Haut fahren. Dies wird mehrfach betont. Danach kehren die vier Spieler zurück in ihre Garderobe, die Trainer sind nun unter sich.

Die Stimmung in der Trainergarderobe lockert sich wieder auf – aber nicht lange. Es verwandeln sich Momente voller lockerer Gespräche und Scherze immer mehr in Ruhe und Konzentration. Dann ein Blick auf die Uhr, noch 15 Minuten bis Spielbeginn, es wird besprochen, was Wohlwend vor der ganzen Mannschaft als letzte Worte mitgeben soll. Der Headcoach entscheidet sich, Ambri-Piotta, den für seinen Kampfgeist bekannten Underdog als Vorbild zu nehmen.

Erst kürzlich spielte Davos gegen die Tessiner und hatte seine liebe Mühe mit der aufsässigen Spielweise des Tabellenvorletzten. Wohlwend will Ambri auch als Inspiration wegen der vielen Ausfälle im Davoser Team nehmen: «Wir haben trotzdem immer noch das talentiertere Team als Ambri. Wir müssen jetzt bloss auch so kämpfen wie Ambri.» Sagts, verlässt seine Garderobe und tritt vor die Mannschaft.

Danach geht es los: Das Spitzenspiel Davos gegen Leader Zug beginnt.

0:0 nach dem Startdrittel



Das ersten 20 Minuten sind vorbei, sie enden torlos, die erste Pause steht an. Wobei: Für die Coaches herrscht alles andere als Pause. Videocoach Arnold ist von der Tribüne auf der anderen Seite des Stadions heruntergeeilt, zusammen mit Goalie-Trainer Mettler. Sie präsentieren den Coaches Wohlwend, Immonen und Lundskog die wichtigsten Videobilder. Wohlwend nervt sich über einen Davoser Konter, in der der puckführende Marc Wieser einen Mitspieler übersah und damit ein Zuspiel verpasste, der für eine 2-gegen-1-Situation hätte sorgen können.

Wohlwend entscheidet sich, Wieser aus der Spielergarderobe zu holen und ihm die Bilder zu zeigen. Gleichzeitig kommt Stürmer Perttu Lindgren in die Trainergarderobe, fragt Arnold nach Bilder des Zuger Penalty Killings. Lindgren und die anderen vier Spieler der ersten Davoser Powerplay-Formation diskutierten gerade eifrig über das Zuger Forechecking in Unterzahl, wollen Änderungen besprechen. Doch Arnold hat gerade keine Zeit, Wohlwend ist zurück mit Wieser und bespricht sich mit seinem Stürmer.

Sofort eilen alle zusammen in den Vorraum der Spieler-Garderobe, um mit Lindgren und den anderen Powerplay-Spielern die gewünschten Bilder anschauen zu können. Lindgren diskutiert mit Magnus Nygren, Jesse Mankinen, Mattias Tedenby und Marc Wieser, bespricht Anpassungen fürs Mitteldrittel.

Sofort geht es für die Coaches zurück in die eigene Garderobe. Die Zeit drängt, das Mitteldrittel beginnt in wenigen Minuten, Wohlwend will Lundskogs Meinung zum Startdrittel hören, bevor er sich seine Ansprache vor dem Team zurechtlegt. Danach eilt er sofort zu den Spielern, platziert seine Botschaft und weiter gehts. Das Treiben in der ersten Pause kann hier angeschaut werden:

1:1 nach 40 Minuten



Auch nach zwei Drittel steht es Unentschieden, die beiden Teams liefern sich einen emotionalen Kampf inklusive Gehässigkeiten, das Spitzenspiel wird seinem Namen gerecht. 1:1 steht es, alles ist offen. Die Stimmung ist etwas angespannter, auch in der Trainergarderobe. Wohlwend und Lundskog diskutieren intensiv über Angriffsauslösungen, das Verhalten in der neutralen Zone, den unterschiedlich überzeugenden Auftritten der eigenen vier Linien. Was soll man zum Team sagen? Und wer soll es sagen?

Man entscheidet sich, dass Lundskog die Ansprache diesmal übernimmt. «Das machen wir hin und wieder so, die Spieler sollen nicht nur meine Stimme hören», sagt Wohlwend. Sie entscheiden sich, dass Lundskog bewusst emotional auftreten, das Team loben, aber auch pushen und zu noch physischerem Spiel antreiben soll.

Zug gewinnt 2:1 nach Verlängerung



Das Spiel ist aus, aus Zuger Sicht ist es ein verdienter 2:1-Overtime-Sieg, für die Davoser dennoch ein bitterer Moment. Wohlwend stapft mit starrem Blick in die Garderobe. Das einzige Mal in dieser Woche bittet er den Besucher, seine Garderobe zu verlassen – er möchte kurz alleine sein. Es sind von draussen kurz ein paar Schreie und Fäuste, die auf den Tisch knallen, zu hören. Das «Abreagieren» ist indes kurz.

Sofort wird mit den Assistenztrainern über das Spiel diskutiert. Im Fokus: Zugs Treffer in der Overtime nach nur 13 Sekunden. Fürs 3-gegen-3-Hockey schickte Wohlwend wie gewohnt zwei Stürmer und einen Verteidiger aufs Eis. Soweit, so gut. Doch keiner der beiden Stürmer war ein gelernter Center: Mattias Tedenby, der das Bully chancenlos verlor, sowie Neuzugang Mankinen.

Eine mehrfach diskutierte Frage: Warum kein Mittelstürmer, der das Anspiel eher hätte gewinnen können gegen die Zuger, die ebenfalls mit zwei Flügeln begannen? Es stellt sich heraus, dass dieser Entscheid auch ein Missverständnis in der Hitze des Gefechts war. Wohlwend wollte Center Lindgren statt Flügel Mankinen auf dem Eis haben. Als der Finne aufs Eis wollte, stand dort aber schon sein Landmann auf dem Feld, also blieb Lindgren auf der Bank. Auch Assistenzcoach Lundskog verstand die Anweisung nicht genau, griff darum nicht mehr ein.

Dumm gelaufen. Und ob es mit einem Center wirklich besser herausgekommen wäre? Kann niemand sagen. Also abhaken und vorwärtsschauen.

Der Plan für den nächsten Tag wird erstellt, die meisten Spieler erhalten frei, nur für die verletzten und überzähligen Spieler herrscht Kraftraum-Pflicht am Mittwoch. Ein langer und emotionaler Tag geht zu Ende.



Teil 3 erscheint morgen Donnerstag an gleicher Stelle. Teil 1 kann hier nachgelesen werden.



