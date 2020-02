«All Access» beim HC Davos: Der Mentaltrainer und die Liebe

6 Uhr früh, minus 9 Grad, die weissen Spuren des nicht enden wollenden Schneefalls vom Vorabend unübersehbar, die kalte Bergluft in den Lungen. «Wunderbar!» Für Waltteri Immonen sind das paradiesische Zustände. Auch dieser Donnerstag beginnt in der noch leeren Eishalle in Davos mit dem Eintreffen des finnischen Assistenztrainers. Das Spektakel, das in acht Stunden hier an diesem Ort stattfinden wird, ist noch weit weg. Immonen mag die Ruhe, es sind seine Stunden, bis der Rest der Mannschaft eintreffen wird.

Es ist der Tag, an dem vor allem das Spiel vom Freitag zuhause gegen Langnau vorbereitet wird. Aber es ist auch der Tag, an dem um 14 Uhr eine über zwei Stunden lange Vorführung eines deutschen Mentaltrainers auf dem Programm steht. Und dort wirds auch laut werden. Doch noch ist es still, Immonen öffnet sein Laptop, beginnt mit der Arbeit. Weil heute wegen dieses ausserordentlichen Ereignisses der Plan enger ist als üblich und auch noch ein Eistraining mit Sponsoren, Gönnern und ihren Kindern anstehen nach dem regulären Training, eilt es ein wenig.

Nützen wir dennoch die Gelegenheit, um noch einmal mit dem Finnen über das Penalty Killing zu sprechen.

Es ist Immonens Verantwortung, sein «Baby», wie er es nennt, das Unterzahlspiel des HC Davos, das diese Saison vor allem zu Saisonbeginn so in der Kritik stand, auch bei den eigenen Fans. Und als im Cup-Final bei der 3:7-Niederlage gegen Ajoie der Unterklassige fünf Powerplay-Tore erzielte, stand Immonens Arbeit plötzlich unter der Lupe aller möglicher Beobachter in und um den Club.

Immonens Arbeit mit dem HCD-Penalty-Killing ist eine spezielle. Es ist die Philosophie des Clubs, vorwiegend junge und vergleichsweise noch unerfahrene Spieler in Unterzahl spielen zu lassen, damit sie bereits nächste Saison diese Rolle besser ausüben können. So soll auch die Eiszeit gleichmässig verteilt und Energie gespart werden. Die Kehrseite der Medaille: Nicht immer verhebt das Davoser Unterzahlspiel, es ist, was die statistische Effizienz angeht, seit Saisonbeginn ligaweit stets auf den letzten zwei Rängen zu finden.

Auch bei Kollege Lundskog lief es zuletzt harzig



Nicht nur Immonen ist derzeit gefordert. Das zu Saisonbeginn ganz ordentliche Powerplay des HC Davos wurde zuletzt immer ineffizienter. Zuständig ist in erster Linie Johan Lundskog, der zweite Assistenztrainer von Headcoach Christian Wohlwend. Wir trafen Lundskog bereits in Teil 1 dieser Serie am Montag zum Gespräch über das Überzahlspiel.

Dazwischen liegt das mit 1:2 nach Verlängerung verlorene Heimspiel gegen Zug, in dem Davos erneut kein Powerplay-Treffer gelang. Doch weil dies eh nie planbar ist und auch das Überzahlspiel im Eishockey von einem nicht wegzudiskutierenden Zufallsfaktor beeinflusst wird, achtete Lundskog auf ganz andere Dinge, wie er verriet.

Nun, vor dem Heimspiel gegen Langnau, ist der Schwede gefordert. Der EVZ und die SCL Tigers stehen nicht nur bei «normalem» 5-gegen-5-Hockey für «Feuer und Wasser» in der National League. Auch das Unterzahlspiel interpretieren die beiden Mannschaft so unterschiedlich, wie es nur geht. Zug mit seinem aggressivem Unterzahlspiel, das vielleicht etwas mehr Lücken bietet stellt eine ganz andere Herausforderung dar als die disziplinierte, etwas starrere, dafür umso schwerer zu knackende Box der Emmentaler.

Was unternimmt Lundskog also nun? Vor allem auch, da Headcoach Wohlwend nach der geschafften Playoff-Qualifikation ein wenig mit der Aufstellung experimentieren will. Topskorer Perttu Lindgren erhält nach zuletzt nach unten zeigender Formkurve eine längst fällige Pause. Das heisst also, dass auch im Powerplay nicht nur auf fünf der sechs besten Skorer des Teams fehlen, sondern dass Lundskog in seinem Überzahlspiel sowohl der beste Spielmacher (Lindgren) als auch der beste Scharfschütze (Aaron Palushaj, geschont) fehlen.

Antworten liefert Lundskog hier, am Ende ist eine Szene angehängt aus dem ersten Davoser Powerplay am nächsten Tag gegen Langnau, die Lundskog gefreut haben dürfte – es kam genauso wie beschrieben und erhofft:

Und wie genau bringt Lundskog seine Ideen an die Spieler? Es folgt ein Ausschnitt aus der Sitzung mit der zweiten Powerplay-Formation am Freitag, am Tag danach. Die zweite PP-Linie besteht ausschliesslich aus Schweizern, darunter ist wegen diversen Ausfällen und geschonten Spielern auch ein Stürmer wie Marc Aeschlimann, der normalerweise nicht in Überzahl eingesetzt wird. Wir nehmen diesmal eine Szene, in der Lundskog anhand eines Beispiels vom Zug-Match ein Verhalten zeigt, dass er auf keinen Fall sehen will:

Der Mentalcoach und die Eisenstange



Nach den diversen Taktik-Meetings, dem regulären Eistraining und jenem mit dem «Kristall-Clubs» steht für Spieler und Coaches auch noch ein gemeinsames Mittagessen mit den Mitgliedern des zahlungskräfigsten Gönnervereinigung des Schweizer Rekordmeisters auf dem Programm. Um 14 Uhr ist es dann soweit: Im obersten Restaurant des Stadions trifft Thomas Baschab ein, der Mentaltrainer beginnt sein Programm mit der Mannschaft.

Baschab arbeitet und arbeitete mit einer breiten Palette von Sportlern zusammen, darunter auch mit diversen Bundesliga-Fussball-Clubs sowie Einzelspielern. Thematisiert wird die Davoser Niederlage im Cup-Final gegen das unterklassige Ajoie sowie die zuletzt zwei liederlichen Auftritte gegen die beiden Tabellenletzten Ambri-Piotta und Rapperswil-Jona. Es wird über Spannungsabbau und -aufbau geredet, über Ängste und ihre Überwindung.

Und Baschab referiert über Wasser und Liebe und ihren Zusammenhang: Überall, wo Wasser ist, lassen sich mit Liebe positive Veränderungen bewerkstelligen. Er erwähnt den japanischen Wissenschaftler Masaru Emoto, der mit Tests nachwies, dass die Struktur von Wasser mit positivem respektive negativem Zureden und ebensolchen Gedanken verbessert und verschlechtert werden kann. Die Nachricht, die für Headcoach Wohlwend und die Spieler haften bleiben soll: Mit positiven Gedanken können Mannschaften gestärkt, ihre Ängste überwunden werden, mit noch so kleinen negativen hingegen massiv geschwächt werden. Wohlwend wird diese Botschaft am nächsten Mittag in der Vorbereitung der Langnau-Partie einbauen.

Die Liebe und die neue Regel



Am Freitagabend werden die SCL Tigers zu Gast in Davos sein. Die Langnauer werden um ihre praktisch letzte Chance auf einen Playoff-Platz spielen, eine Niederlage würde sie nicht gerade mathematisch, aber dennoch so gut wie sicher aus dem Kampf um die Top-8-Plätze eliminieren. Darum die Frage um 9 Uhr an Christian Wohlwend: «Wird das in der Vorbereitung besonders erwähnt?» Der Headcoach verneint, er hat ganz anderes vor.

Wenn er um 9.50 Uhr vor das versammelte Team tritt, wird er mit keinem Wort auf Langnau eingehen. Auch nicht auf den letzten Gegner Zug. Und auch nicht auf den EHC Biel, zu dem die Davoser am Samstag reisen werden. Nein, Wohlwend nutzt die Erlebnisse vom Donnerstag, um zu den Spielern zu sprechen. Das, was sein Assistenz Lundskog bereits am Montag im kleinen Kreis der Trainer antönte, wird nun erweitert zur Regel für das ganze Team inklusive Coaches: Am kompletten Match-Tag selber sind keine negativen Äusserungen mehr erlaubt. Weder am Morgen bei der Vorbereitung, noch während des Spiels. Und selbst nach der Partie soll das Tabu bleiben. Erst am Tag danach soll Kritik geübt werden. Und da fordert Wohlwend sein Team gleich aktiv auf, dies auch zu tun: «Jeder darf jeden auf Fehler hinweisen.»

Und so tönt das im Meeting mit den Spielern – und so erklärt Wohlwend seinen eigenen Kampf um den positiven Auftritt. Denn er weiss, dass auch er an der Bande oft als ein Coach wahrgenommen wird, der sich mit Schiedsrichtern anlegt:

Die letzten Worte haben die Assistenten



Nach Wohlwends Ansprache folgen für die Spieler alle weiteren möglichen Taktik-Sitzungen. Jene mit Schwerpunkt Unterzahlspiel mit Waltteri Immonen, jene übers eigene Powerplay mit Johan Lundskog. Die grundsätzliche taktische Ausrichtung Langnaus bei 5-gegen-5-Hockey präsentiert wie gewohnt Video-Coach Patrice Arnold, der auch für die anderen Coaches ihre Film-Präsentationen zusammengeschnitten hatte.

Die letzten Worte an die Mannschaft, bevor es aufs Eis zum kurzen Abschlusstraining vor dem Abendspiel geht, haben also die Assistenten. Wohlwend lässt diese bewusst viel mit der Mannschaft kommunizieren, gerade für den 52-jährigen Immonen ist dies besonders. Seit 1999 ist er als Assistenztrainer tätig, noch nie durfte er so oft Trainings selber leiten und in Ansprachen den Lead übernehmen. «Ich will einfach nicht, dass die Spieler immer nur meine Stimme hören», wiederholt Wohlwend diesen in den letzten fünf Tagen hin und wieder gesagten Satz.

Das war der 4. und letzte Teil der Serie. Teil 1 kann hier, Teil 2 hier, und Teil 3 hier nachgelesen werden.



Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia



Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast. Oder direkt hier: