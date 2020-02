«All Access» beim HC Davos: Im Kopf der Goalies und der Verletzten

Es ist Mittwoch, und das ist während der langen Qualifikationsphase vom September bis Ende Februar normalerweise der etwas andere Tag unter der Woche. Denn der Mittwoch ist in der Regel der Frei-Tag für die meisten Spieler. Das Krafttraining ist freiwillig, mit Sicherheit trifft man im Raum mit den Gewichten und den Fitness-Geräten nur die körperlich angeschlagenen und verletzten Spieler an.

Doch bevor wir einen Augenschein nehmen in die Welt der Davoser Off-Ice-Coaches, Physiotherapeuten und Masseure, blicken wir noch kurz zurück auf den Vorabend.

Das wirkliche Ende von Tag 2

Denn der in Teil 2 dieser Serie beschriebene Match-Tag gegen den EV Zug war am Ende des Artikels noch nicht ganz fertig. Das letzte Ritual nach einem Heimspiel beinhaltet die beiden Goalies Joren van Pottelberghe und Sandro Aeschlimann, sowie ihren Trainer Peter Mettler.

Ist das Spiel zu Ende, holt der Goalie-Coach die beiden Torhüter jeweils ins mit Abstand kleinste Zimmer der Garderoben, hier haben vier Menschen knapp Platz. Die intime Atmosphäre ist gewollt, hier schauen weder die anderen Coaches noch die Mitspieler zu.

Mettler bittet zur ersten Analyse des Abends. Es geschieht bewusst ohne Video. Auf das Spiel wird zurückgeblickt, indem alle Szenen, die noch im Kopf präsent sind, diskutiert werden. Am meisten gefordert ist dabei jener Goalie, der gerade gespielt hat, an diesem Abend bei der 1:2-Overtime-Niederlage gegen Zug war dies van Pottelberghe.

Es ist erstaunlich, wie viele Details der Torhüter noch im Kopf hat – doch sehen und hören Sie selbst. Hier folgt das ungeschnittene Video des Meetings mit Mettler, van Pottelberghe und Ersatzgoalie Aeschlimann, der sich am Ende auch zur Leistung seines Kollegen äussern muss – auch kritisch:

Und damit definitiv zurück zum Mittwoch, dem Tag, an dem bei den Trainern vor allem Off-Ice- und Athletic-Coach Steven Lingenhag sowie Physiotherapeut Philipp Deck im Vordergrund stehen.

Sie arbeiten nicht nur, aber vorwiegend mit verletzten und angeschlagenen Spielern. Mit solchen, die bereits hoffen, bald ihr Comeback geben zu können. Aber auch mit solchen, bei denen es nicht mehr ganz sicher ist, ob es auf Playoffbeginn am 8. März reichen wird.

Athletic-Coach Steven Lingenhag (rechts) mit Spieler Benjamin Baumgartner.



Starten wir mit Lingenhag, der sich an diesem Tag intensiv um den verletzten Stürmer Benjamin Baumgartner kümmert. Der 19 Jahre junge Österreicher ist schon weit bei seiner Rehabilitation, er sieht das Licht am Ende des Tunnels, würde am liebsten schon zwei Tage später gegen Langnau wieder mittun. Für die Coaches kommt dies aber eher noch nicht infrage.

Während den Übungen, die Lingenhag mit Baumgartner absolviert, steht immer wieder die Frage nach der möglichen Belastung und den Schmerzen im Vordergrund. Die Übungen sollen Baumgartner einerseits immer näher zum Comeback bringen, andererseits aber den Coaches auch zeigen, wie weit der Spieler in seiner Rehabilitation schon wirklich ist.

Als Lingenhag bei einer Übung Baumgartner nach dem Schmerzempfinden auf einer Skala von 1 bis 10 fragt und der Spieler mit «1, vielleicht 2» antwortet, muss der Coach gut abschätzen können, ob dies wirklich der Wahrheit entspricht. Oder handelt es sich um Übermotivation eines ungeduldig nach Einsätzen dürstenden Spielers?

Denn Baumgartner ist äusserst ehrgeizig. Dies zeigt sich auch eine Stunde später, als er für einen Belastungstest kurz mit Mitspielern aufs Eis geht und ein paar Schussübungen absolviert. Er kehrt mit finsterer Mine zurück, eilt sofort unter die Dusche, zieht sich an und stapft mit einem knappen «Ciao» davon.

Die Mitspieler schauen sich an: Was ist mit dem los? Einer der Kollegen, der mit Baumgartner auf dem Eis war, klärt auf und sorgt für Lacher: «Beni ist wütend, weil er auf dem Eis eine Wette verlor. Er traf bei einer Übung kein einziges Mal ins Tor.» Als Headcoach Christian Wohlwend später diese Story hört, gefällt sie ihm: «Beni will immer besser werden. Genau darum ist er so gut und schon so weit für sein Alter.»

Doch zurück in den Kraftraum, zurück zu den Übungen und der angeblichen «1» auf der «Skala des Schmerzens». Hat Baumgartner bloss geflunkert? «So wie ich Beni kenne, ist er da eigentlich stets ehrlich», sagt Lingenhag.

Für ihn ist aber dennoch klar: Das Comeback am Wochenende mit den Spielen gegen Langnau und in Biel ist völlig ausgeschlossen, so teilt er das dem Headcoach auch mit. Baumgartner muss sich also gedulden, angestrebt wird ein Einsatz eine Woche später in den letzten beiden Partien vor dem Playoff.

Auch der Routinier braucht Geduld



Im Kraftraum ist auch Félicien Du Bois anzutreffen. Mit 36 Jahren ist der Verteidiger gemeinsam mit Captain Andres Ambühl der älteste Spieler im Kader. Er schlägt sich schon länger mit einer Bauchmuskel-Verletzung herum, es ist alles andere als klar, ob er für den Playoffstart einsatzbereit sein wird.

Als Routinier kennt Du Bois zudem die Tücken einer langen Verletzungspause und die Gefahren eines Comebacks im deutlich intensiveren Playoff: «Einsatzbereit sein ist das eine. Aber in den Spielrhythmus zu kommen, ist etwas ganz anderes.»

Physiotherapeut Philipp Deck (links) und Spieler Félicien Du Bois.



Du Bois arbeitet eng mit Physiotherapeut Philipp Deck zusammen. Nach einem einstündigen Training alleine im Kraftraum trifft sich der Spieler mit dem Deutschen, um gemeinsam noch rund 30 Minuten weitere Spezialübungen zu machen.

Auch hier geht es oft um die Frage der möglichen Belastung und des Schmerzes. Wobei Deck betont, dass die Entwicklung von Schmerzempfinden und Belastbarkeit nicht zusammenhängen: «Auch wenn eine zeitlang die Schmerzen gleich stark bleiben, ist je nach dem dennoch eine viel höhere Belastbarkeit für den Körper möglich.»

Decks Rolle als «Bremser» ist eine ähnliche wie Lingenhags. Auch Du Bois will so schnell wie möglich zurückkehren in den Spielbetrieb. «Geduldiger zu sein, werde ich wohl nicht mehr lernen», sagt der Spieler. «Félicien denkt sehr professionell, ist aber dennoch sehr ungeduldig mit seinem Körper», bestätigt Deck. «Wir müssen den Spielern immer wieder mitteilen, wo sie gerade in der Regeneration stehen – unabhängig des Schmerzempfindens.»

Der Blick auf den Donnerstag: «Das wird ein Spektakel»



Auch für die weiteren Coaches wäre der Mittwoch eigentlich frei. Headcoach Wohlwend und sein Assistent Waltteri Immonen sind mittlerweile dennoch auch eingetroffen. Vor allem Wohlwend schaut sich immer wieder Videobilder des Zug-Spiels an, denkt schon an den nächsten Tag.

Einerseits wird der Donnerstag der Vorbereitungs-Tag für das Wochenende mit den Partien gegen Langnau und in Biel sein, andererseits steht am Nachmittag ein für den Trainer besonderes Highlight an. Thomas Baschab wird zu Besuch sein, der bekannte deutsche Mentaltrainer wird über 2 Stunden vor dem ganzen Team referieren, über Versagensängste und vieles mehr diskutieren.

Erkundingen beim Trainer: Der verletzte Stürmer Enzo Corvi schaut bei Christian Wohlwend vorbei.



Baschab, der auch mit diversen deutschen Fussball-Clubs und vielen anderen Profisportlern, aber auch mit Menschen aus allen möglichen Branchen zusammenarbeitet, war bereits im Januar in Davos. Wohlwend weiss darum, was ihn und die Mannschaft erwartet: «Das wird ein Spektakel!»

