«Als Vater musste Ivan einen Schritt zurück machen»

Fünf Jahre später hat Belinda Bencic am US Open wieder den Viertelfinal erreicht. Ist sie jetzt dort plötzlich die Favoritin?

Simon Graf, New York. 02.09.2019

Die Ostschweizerin spielt gegen Naomi Osaka gross auf, zieht mit einem 7:5, 6:4 in ihren zweiten Grand-Slam-Viertelfinal ein.

Video Belinda Bencic übersteht am US Open die 1. Runde. Alles gut, also? Ihr Interview nach Spielschluss gibt keine Entwarnung.