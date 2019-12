Ambri mit grandiosem Triumphzug

Es wurde wieder getanzt, gesungen und zum Schluss ertönte zum zweiten Mal die Vereinshymne “La Montanara” aus hunderten Kehlen. Ambris Fans machten aus der Davoser Eishalle erneut ihre eigene Festbühne und verwandelten sie in ein Tollhaus. Der kleine Dorfclub aus der Leventina und sein Anhang sind bei ihrer Spengler-Cup-Premiere nicht zu stoppen, sie schreiben diese Tage beim Traditionsturnier ihr eigenes Weihnachtsmärchen. Wird daraus nun sogar mit dem Final-Einzug ein Silvester-Wunder?

Ambri mit Tessiner Tugenden

Der Anfang in die zweite Partie nach dem 4:1-Auftaktsieg gegen Ufa gestaltete sich für Ambri zunächst schwer. Die Tessiner waren gegen den finnischen Tabellenletzten TPS Turku primär mit Verteidigen beschäftigt. Doch mit ihrem Kampfgeist, ihrer Leidenschaft, ihrer Disziplin und etwas Glück überstanden die Ambri-Spieler diese heikle Startphase unbeschadet. Daran hatte auch Ludovic Waeber im Tor, Ambris Spengler-Cup-Leihgabe von Fribourg, wesentlichen Anteil.

Danach schlugen die Leventiner eiskalt zu. Zunächst (29.) war es Brian Flynn, der mit einem herrlichen Backhand-Schlenzer in Unterzahl das Skore eröffnete. Es handelte sich dabei bereits um den zweiten Shorthander Ambris am Turnier. Und in der 36. Minute gelang Matt D’Agostini das nicht minder sehenswerte 2:0. Der Kanadier liess zunächst elegant Gegenspieler Aleksi Anttalainen aussteigen und übertölpelte anschliessend auch noch Goalie Julius Pohjanoska. Turku präsentierte sich in der Folge ziemlich ratlos und fand keine Lösung, um in die Partie zurückkehren zu können.

Schliesslich sorgte D’Agostini mit seinem zweiten Treffer ins leere Tor (59.) für die definitive Entscheidung und Goalie Waeber stellte auch noch seinen Shutout sicher. Es war erneut enorm abgeklärt, was Ambri ablieferte und wie es seinen Triumphzug in Davos fortsetzte. (mal)