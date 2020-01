Michael Liniger spricht gerne über seinen Job. «Anfangs bin ich auf der Bank fast durchgedreht», sagt der gelernte Lehrer, «aber jetzt ist es schon viel besser.» Zwar kann das Videostudium dem Trainer der GCK Lions noch immer die Laune verderben. Doch nur kurz – schliesslich geht es ihm um die sachliche Aufarbeitung von Fehlern. Acht Monate nur ist es her, dass Liniger seine erste Saison als Chef von Profis in Angriff nahm. Und schon steht das ZSC-Farmteam vor dem grössten Erfolg seit 2013.

Darüber spricht der 40-Jährige allerdings weniger gern. «Wir haben es ja noch nicht geschafft», begründet er. Gibt aber zu: «Die Ausgangslage ist schon besser als in anderen Jahren.»

Das kann man so sagen. Fünf Spiele vor Schluss stehen die GCK Lions mit 11 Punkten Vorsprung auf dem letzten Playoff-Platz. Vier der letzten sechs Spiele haben sie gewonnen, und selbst wenn Liniger mit den jüngsten Auftritten seiner Mannschaft nicht unbedingt zufrieden ist, liegt das auch an seinem Charakter. «Ich bin etwas perfektionistisch veranlagt, ein bisschen okay reicht nicht», so der Emmentaler.

Gefahr: Geschützte Werkstatt

Liniger ist eine junge Stimme, die zum Farmteam passt. Denn dessen Aufgabe sollte es ja eigentlich sein, so viele Spieler wie möglich auszubilden. Und diese später in die National League zu bringen, am liebsten beim ZSC. Doch die geschützte Werkstatt in der Swiss League birgt Gefahren: dass die Jungen sich nämlich an die zweithöchste Liga gewöhnen – und stagnieren. Wie es GCK-Sportchef Patrick Hager formuliert: «Wenn man die Swiss League einmal in den Köpfen hat, bringt man sie schwer wieder hinaus.»

Das Erreichen des Playoff ist darum doppelt wichtig. Weil die Jungen eine Saison lang lernen, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Und weil sie nur unter Playoff-Hochdruck erfahren können, was im Profisport zählt. «Man lernt, Ereignisse abzuhaken, daraus Lehren zu ziehen und sich auf den nächsten Match zu konzentrieren», so Hager.

In den letzten sieben Jahren lernte das in Küsnacht niemand mehr. Das spiegelt sich im Kader des ZSC eine Stufe höher: Nur gerade 19 Playoff-Spiele mit den GCK Lions kommen da zusammen. Das kann kaum der Sinn eines Farmteams sein. Und so kam es auch zur Verpflichtung des neuen Trainers. «Man muss sagen, was gut war und was man besser machen könnte», umschreibt Hager dessen Profil.

«Every day matters»

Liniger gleicht in vielem den Spielern, die er ausbilden soll. Er ist ihnen altersmässig nahe, kennt ihre Sprache, nutzt die gleichen Handy-Apps. Und vor allem: Er ist ehrgeizig und lernwillig. «Every day matters», jeder Tag zählt – das Motto, das er fürs Team ausgegeben hat, beschreibt auch ihn persönlich. «Ich will mich als Trainer stetig weiter entwickeln – und das erwarte ich auch von meinen Spielern.» Gelingt das? «Schwer zu sagen», erklärt Liniger, «wenn man mitten im Prozess steht, ist es wie bei einem Kind, das aufwächst – man sieht die Änderungen nicht.»

Zur Erinnerung kann er ja ab und zu den Spielplan konsultieren. Am 19. Februar ist Playoffstart.

