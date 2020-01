«Beim Wort Funktionär kriege ich einen Schüttelfrost»

Wie kamen Sie zum Sport?

Ich hatte als Bub einen grossen Bewegungsdrang, wollte immer nach draussen. Wir gingen im Winter oft chneblen, Ski fahren, schlitteln. Ans Eishockey kann ich mich noch gut erinnern. Wir hatten in Zuoz ein schönes Eisfeld mit kleinen Banden, so 25 Zentimeter hoch. Als Goalieschoner steckten wir uns Stroh und Heu rein. Ich fror mir x-mal die Ohren ab. Aber ich möchte diese Zeit nicht missen, mit Kollegen stundenlang auf dem Eisfeld. Was für eine schöne Zeit!

Wie gut waren Sie im ­Eishockey?

Nicht so gut. Aber im Dorf war ich gut dabei. Unsere Vorbilder waren natürlich die St. Moritzer. Es gab dann bei mir als Teenager auch einen Knick bei meinen Wintersportaktivitäten, als ich wegging von Zuoz. Wegmusste. Man hatte mich aus dem Gymnasium geworfen, weil ich nur Sport im Kopf gehabt hatte. Ich musste ins Welschland, um Französisch zu lernen, arbeitete bei einem Bauern im Waadtland.

Sie wurden aus dem Gymnasium geworfen? Was hatten Sie sich zuschulden kommen lassen?

Sagen wir es so: Mir fehlte damals noch die nötige Reife. Ich bin meinem ­Vater sehr dankbar, dass er sagte: «So, Bürschchen, jetzt musst du Verantwortung übernehmen.» Es war meine Rettung, bei diesem Bauern lernte ich zu arbeiten, auch mit den Händen. So wurde ich selbstständiger.

Sie waren im Lyceum Alpinum in Zuoz ein Externer, schliefen zu Hause. Wie war die Beziehung zu den Internen, die teils von weit weg kamen?

Das Eishockey wurde im Gymnasium sehr gepflegt. Es gab viele Matches zwischen den Einheimischen und den Zugereisten. Auf dem Eis zahlten wir die ganzen Foppereien zurück. Es ging ruppig zu und her. Ich wurde im Lyceum schon früh mit anderen Kulturen und Sprachen konfrontiert. Das war spannend. Diese Schule wurde übrigens von meinem Urgrossvater gegründet, mein Vater war im Verwaltungsrat, und seinen Sohn schmissen sie raus. (lacht)

Sie hatten keinen Bonus?

Nein. Null Bonus. Aber das ist auch okay so.

Sie werden als Vollblut-­Funktionär bezeichnet. Sehen Sie das als Kompliment?

Mir gefällt das Wort ‹Funktionär› nicht, da kriege ich gleich einen Schüttelfrost. ‹Funktionär› suggeriert, dass man nach etwas funktionieren muss. Das tue ich wirklich nicht! Ich würde mich eher als Sportorganisator bezeichnen. Aber Vollblut, ja, das klingt gut. Sport ist Emotionen, Freude, auch Business, klar. Aber im Sport sind alle mit Leidenschaft dabei. Das ist ein grosser Wert. Viele Kollegen wanderten in die Privatwirtschaft ab. Nach ein, zwei Jahren riefen sie mich an und fragten, ob ich nicht wieder etwas für sie hätte im Sport. ­Ihnen fehlten die Emotionen.

Am 29. Januar waren es noch 100 Tage bis zum Start der Heim-WM. Was bereitet Ihnen Kopfzerbrechen?

Zum einen der Transfer des ganzen Wissens, all der theoretischen Konzepte in die Praxis. Auf einen Schlag sind ganz viele Gruppen mit verschiedenen Ansprüchen hier, das ist schon eine Herausforderung. Zum anderen der Verkauf. Wir müssen noch Tickets und Hospitality verkaufen, damit wir die angestrebten Ertragszahlen erreichen.

Wie viele der angestrebten 307 000 Tickets sind verkauft?

Mit allen reservierten Tickets stehen wir etwa bei 230000. Wir brauchen rund 310000. Wir sind gut unterwegs, ein bisschen im Vorsprung zu unserem Verkaufsplan. Und in einigen Tagen kommen ja die Einzeltickets in den Verkauf. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine schwarze Null schaffen. Oder sogar noch etwas übrig bleibt für den Nachwuchs.

Wie schwer sind Schweizer zu begeistern?

Meine Erfahrung von der Ski-WM und der Hockey-WM ist: Es braucht eine gewisse Zeit, aber dann ist sie da, die Begeisterung. Das zeigte auch das Beispiel der Olympischen Jugendspiele, die punkto Zuschauer und Stimmung ein grosser Erfolg waren.

Sind alle Schweizer Spiele schon ausverkauft?

Es kommen noch kleine Kontingente zurück zu uns von Partnern, die ein Vorkaufsrecht hatten. Wer jetzt noch Schweizer ­Tickets möchte, der muss sich beeilen, immer wieder auf die Websites gehen und checken, ob es etwas gegeben hat.

Die Delegationen waren alle schon hier und deponierten die Wünsche. Wer ist am anspruchsvollsten? Die Russen?

Die meisten Wünsche haben schon die Kanadier und die Russen. Die stellen mit ihrem ganzen Anhang auch die grössten Delegationen.

In Bratislava bezahlten die Russen viel Geld, damit sie in der Heimgarderobe von Slovan sein konnten. Werden sie in Zürich in der ZSC-Kabine sein?

Nein. Die Russen werden wie die anderen Gästeteams ihre Garderobe in der Halle 1 der Messe beziehen. Sie haben noch zwei Container mehr gewünscht für ihr Material. Diesen Wunsch ­können wir erfüllen. Die Russen haben dazu ein eigenes Hotel ausgewählt und übernehmen die Differenz zum Durchschnittspreis, den wir bezahlen.

Darf ich aufs Fünfsternhotel Dolder Grand tippen, hoch oben über Zürich?

Ja, das ist korrekt. Sie wollten ­etwas Abgeschiedenheit und wahrscheinlich auch eine gute Qualität. Wie wichtig ist ein gutes sportliches Abschneiden der Schweizer für das Gelingen der WM?

Es ist schon sehr wichtig. Die Stimmung in unserem Land steht und fällt mit den Schweizern. Der Stimmungsabfall war 2009 massiv, nachdem sie den Viertelfinal verpasst hatten. Auch ökonomisch ist es wichtig, dass sie lange dabei sind. Ein Schweizer Match macht fast eine Million Franken Umsatz aus.

2009 sprach Ralph Krueger von Heimnachteil. Haben Sie Patrick Fischer dieses Wort verboten?

(lacht) Ich verbiete Fischer nichts. Aber klar, das wurde damals zu einem Unwort. In unserem Vokabular existiert es nicht. Es gibt keinen Heimnachteil.

Legen Sie als Bündner beim Nationalcoach ein gutes Wort ein für Andres Ambühl?

Büeli ist eine Institution im Schweizer Eishockey. Er ist eine tolle Persönlichkeit. Und so, wie er zurzeit spielt, hoffe ich schon, dass er selektioniert wird. Es wäre schön, könnte er seine Karriere mit der Heim-WM krönen.

Sie haben viele Sportler aus ganz verschiedenen Sportarten erlebt. Wie nehmen Sie die Eishockeyaner wahr?

Was mich bei ihnen am meisten beeindruckt: ihre Demut und Ehrlichkeit dem Sport gegenüber, der gegenseitige Respekt. Man schlägt dem anderen auf die Finger, man wehrt sich, markiert sein Revier, aber am Schluss schüttelt man sich die Hände. Das passt mir.

Sie haben ein Leben für den Sport geführt. Der Spitzensport scheint aber immer noch nicht richtig akzeptiert in der Schweiz, was die beiden abgelehnten Olympiakandidaturen zeigen. Bei St. Moritz 2022 waren Sie ja federführend. Woher kommt das negative Image des Sports?

Der Spitzensport hat gewisse Ausreisser, die von der Gesellschaft natürlich nicht positiv aufgenommen werden. Wie die Dopinggeschichten, internationale Korruption. Das sind Schattenseiten, die von den Gegnern dann jeweils breitgeschlagen werden. Das war auch bei unserer Kandidatur der Fall. Vom Sport wurde eigentlich nicht gross geredet.

Das klingt, als hätten Sie das Bündner Nein von 2013 noch nicht ganz verdaut.

Es nagt schon immer noch an mir. Als ich nun diesen Geist spürte an den Jugendspielen, tat es mir schon wieder weh, dass wir es nicht geschafft hatten, all das Positive von Olympischen Spielen rüberzubringen.

Was sind eigentlich Ihre Pläne für nach der WM?

Keine. Der Plan ist, dass ich mehr Freizeit habe und wieder öfter in die Berge gehe.

