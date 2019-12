Bis auch Reto Berra kapituliert

Rikard Grönborg ist nun wahrlich kein euphorischer Zeit­genosse, doch zumindest in Gedanken dürfte der ZSC-Trainer gestern in Freiburg kleine Freudensprünge gemacht haben. Klar, dass sein Team am Ende nur drei statt sechs oder sieben Tore erzielte und die Partie 35 Minuten lang tatsächlich 0:0 stand, bis Pius Suter endlich für die Erlösung sorgte, muss auch ihm missfallen haben. Doch sein Team machte ihn mit diversen anderen Efforts happy.

Es fehlten bei den Lions Tim Berni, Maxim Noreau, Denis Hollenstein und Chris Baltisberger, bestmögliche Voraussetzungen waren das nicht. Und zuletzt hatte sich die Mannschaft sehr schwergetan mit dem Tore­schiessen. Von 70 Pucks aufs gegnerische Tor in den letzten beiden Spielen hatten nur zwei den Weg hinein gefunden, entsprechend resultierten zwei nicht zwingende Niederlagen.

Präsenz in allen Zonen

Und es schien zunächst auch in Freiburg so, dass die Zürcher diesen Trend fortsetzen würden. Sie begannen forsch, die ersten Momente hatten bereits Signalwirkung. Gottéron produzierte nach sechs Sekunden einen unerlaubten Befreiungsschlag, Sekunden später folgte der nächste. Die Lions kamen bald zu Chancen, auch wenn das Startdrittel aus Freiburger Sicht noch am ehesten als «offen» hatte bezeichnet werden können.

Doch je länger die Partie dauerte und die Teams spielten, so unterschiedlich wie sie eben spielten, desto häufiger rückte Gottérons Goalie in den Fokus: Reto Berra wehrte sich mit Hand und Fuss, hielt Puck um Puck. Denn die Zürcher machten vieles richtig, sie waren auf dem ganzen Feld präsent, in allen Zonen aggressiv und lauffreudig, unterbanden viele Freiburger Angriffe früh. Im Schlussdrittel frustrierten die Lions den Gegner derart effizient, dass diese kaum einmal mit Puckbesitz durch die Mittelzone kamen.

Die Statistik war eindeutig. Diese hat zwar auch schon getäuscht, nicht aber gestern. Das war schon nach 40 Minuten klar: Bereits die Schüsse aufs Tor ­waren mit 13:29 deutlich. Interessanter war indes das selten ­zitierte Verhältnis aller Schussversuche, weil da ungewöhnlich hohe, ja absurde Zahlen zu sehen waren: 54:27 zugunsten der ZSC Lions.

Und im Schlussdrittel, als doch zwingend die Reaktion des mit 0:2 zurückliegenden Heimteams hätte folgen müssen, wurde es noch krasser. Es spielte nur noch der Gast, für Zahlenfreaks hier der verrückte Endstand aller abgegebenen Schüsse: 75:33 für die Lions. Diese müssen sich vor dem heutigen Heimspiel gegen Lausanne bloss um eines sorgen: So harmlos wird der nächste Gegner kaum sein.