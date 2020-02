Bitte keine Küsse – und keine Fans im Stadion

Macht das Coronavirus dem Schweizer Sport Angst?

Gian Gilli zögert. Der Mann, der nie um ein Wort verlegen ist, zögert. Zwei Sekunden nur, dann sagt er: «Nein, es macht keine Angst, aber es beschäftigt. Corona ist ein Thema.» Gilli ist Cheforganisator der Eishockey-WM, die im Mai in der Schweiz stattfindet. An sich noch weit weg und doch so nah. Darum informiere man sich und sei mit Behörden in Kontakt, sagt Gilli. Er ist nicht der Einzige.

Wen betrifft das Virus in der Schweizer Sportwelt?

Seit gestern lässt sich das geografisch sehr genau einordnen: Ambri und Lugano, die zwei Tessiner Eishockeyclubs, müssen am Wochenende ihre Heim­spiele vor leeren Rängen austragen, das hat der Kanton Tessin entschieden. Zu gross sei die Gefahr, dass sich noch mehr Menschen mit dem Virus infizierten. Die Liga hat für Montag eine ausserordentliche Versammlung einberufen, um mit allen Clubs das weitere Vorgehen im Hinblick aufs Playoff zu diskutieren. Gedanken machen müssen sich zudem alle Anlässe mit Massen­auflauf. Etwa der Engadin Skimarathon mit seinen 14000 Teilnehmern und 1000 Helfern, der in zehn Tagen stattfindet. Ebenso alle Organisatoren von Fussballspielen. Und eben die Eishockey-WM.

Wie reagieren die Tessiner Eishockeyclubs?

Ambri gar nicht. Lugano mit Communiqué und Verständnis für den Entscheid. Und einer Krisensitzung, noch spät am Abend. Darin klärt der HC Lugano ab, ob man versichert ist und wie die Zuschauer entschädigt werden. Dem Club entgehen wichtige Einnahmen, das Derby gegen Ambri gehört zu den lukrativsten Spielen der Saison.

Wer entscheidet über eine Spiel- oder Wettkampfabsage?

Die Tessiner Geisterspiele zeigen: Nicht Clubs und Verband entscheiden, sondern der Kanton. Die Betroffenen haben den Entscheid fast zeitgleich mit der Öffentlichkeit erfahren. Auch Gian Gilli geht davon aus, dass bei der Eishockey-WM am Ende das Bundesamt für Gesundheit und die Regierung entscheiden: «Wir machen sicher keine Alleingänge.» Ähnlich klingt es beim Engadin Skimarathon.

Ist der Engadiner gefährdet?

Eine Pandemie gehört beim Engadiner seit Jahren zu den rund zehn Szenarien, die den Anlass gefährden könnten. In der Vergangenheit wurde die Pandemiewahrscheinlichkeit mit der Farbe orange bewertet, mittel also, nun haben sie die Organisatoren auf rot angepasst: akut. Trotzdem sagt Chef Menduri Kasper: «Stand jetzt starten wir.» Kann sich rasch ändern, siehe Tessin.

Was geschieht bei einer Absage des Engadiners?

Der Anlass macht wohl Verluste, und die Teilnehmer bekommen nicht alles Geld zurück. Bei einer Absage dürfen sie bei einer Teilnahmegebühr von 100 Franken mit knapp 20 Franken rechnen. Bleibt nach Begleichung aller Kosten noch Geld übrig, verteilen es die Organisatoren an die Teilnehmer. Eine Eventausfallsversicherung hat Organisator Kasper nicht abgeschlossen.

Wie viel kostet eine Ausfallsversicherung?

Viel Geld. Kasper geht bei einem Budget von 3 Millionen Franken von einem sechsstelligen Betrag aus. «Sie hätte sich bei uns nicht gelohnt», sagt er. Bei grösseren Anlässen ist eine Ausfallsversicherung hingegen normal. Die Fifa hat zum Beispiel die WM 2014 in Brasilien mit 900 Millionen Dollar gegen eine Verschiebung oder einen teilweisen Ausfall versichert. Die Police bot Schutz gegen Terror, Naturkatastrophen, Epidemien, Kriege oder Unfälle. Auch die Eishockey-WM verfügt über eine Ausfallversicherung, aktuell prüfe man Details, sagt Chef Gian Gilli. Es geht dabei um die Frage, ob man ausreichend versichert sei.

Wie schützt sich eine Mannschaft gegen Corona?

«Hmmh», entfährt es Walter O. Frey, Chefarzt von Swiss-Ski. Das Problem sei die 14-tägige Inkubationszeit, das mache es so schwierig. «So könnte ein Athlet das Virus 14 Tage lang unerkannt streuen – und die ganze Mannschaft anstecken», sagt er. Er hat kürzlich jedem Athlet ein persönliches E-Mail geschrieben und noch einmal auf das richtige Verhalten in der Öffentlichkeit aufmerksam gemacht: Keine Hände schütteln, keine Umarmungen, keine Küsse. Und oft Hände waschen. Dazu hat er den Athleten zu den Japan-Rennen Handschuhe und Mundschutz mitgegeben.

Muss man eher den Athleten oder die Zuschauer schützen?

Hierzu zwei Antworten. Erst eine medizinische: «Jeder ist potenziell ansteckend und ansteckbar», sagt Arzt Frey, «daher jeden und jede.» Die zweite Antwort liefert ein Blick nach Italien, er besagt: in erster Linie die Zuschauer – und den Spielplan. Die Serie A führt am Wochenende Spiele ohne Fans durch. Bestimmt hat dies Italiens Sportminister. Darum gebeten hatte der Präsident der Serie A. Er wollte vor allem die Einhaltung des Spielplans schützen, denn dies sei nötig, damit man bis zur EM im Juni durchkomme. Italien ist einer der Gastgeber, die Schweiz spielt in Rom.

Welche Sportarten betrifft es weltweit?

Die Zahl der Betroffenen wächst. Die Hallen-WM der Leichtathleten in Nanjing wurde abgesagt, auch das Männerskirennen in Yanqing. Die Serie A verschob letztes Wochenende vier Partien. Das Europa-League-Spiel von Inter gegen Ludogorez fand gestern vor leeren Rängen statt. Die chinesische Fussballmeisterschaft kann zudem bis auf weiteres nicht starten. Betroffen: auch Blerim Dzemaili, er ist jüngst nach China gewechselt – und will gemäss italienischen Medienberichten zurück nach Europa. Das Formel-1-Rennen in Shanghai wurde zudem verschoben – Termin noch unbekannt. Der Radklassiker Mailand–Sanremo steht vor der Absage, auch die Durchführung des Giro steht zur Diskussion. Sogar die Olympischen Spiele sind betroffen. Bei den Judokas sind zurzeit keine chinesischen Athleten an internationalen Wettkämpfen zugelassen. Bitter für sie, denn die Qualifikation für Tokio 2020 endet am 31. Mai.