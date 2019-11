Bern mit dem Gesamtskore von 2:7 out

Der SC Bern fing die Partie der Champions Hockey League gegen Lulea gut an, offenbar waren die Berner mit der Idee nach Nordschweden gereist, nach dem 0:3 zuhause im Hinspiel für ein kleines Eishockeywunder zu sorgen.

Jedenfalls spielte der SCB mutig nach vorne - selbst mit einem Mann weniger. In der 6. Minute gingen die Gäste durch Andrew Ebbett in Unterzahl in Führung. Kurz darauf traf Tristan Scherwey die Latte. Das Team Kari Jalonens schien die Gastgeber durch das aggressive Forechecking etwas verunsichert zu haben.

Doch kurz nachdem Simon Moser zu einer Grosschance gekommen war, liess Pascal Caminada die Scheibe nach einem harmlosen Schuss von Robin Kovacs zwischen den Beinen hindurch passieren und über die Linie kullern. Das 1:1 raubte den Bernern die Hoffnung, und spätestens nach dem Führungstreffer des schwedischen Tabellenzweiten war klar, dass das Champions-League-Abenteuer des SCB mit dem Achtelfinal zu Ende gehen würde.



«Immer das Gleiche mit ihnen»: SCB-Coach Kari Jalonen nervt sich in Lulea über deutsche Referees und ihr «überhebliches Auftreten». (Video: Quelle Teleclub/Facebook)



In der Folge bekamen die Zuschauer ein munteres Spielchen mit Chancen auf beiden Seiten zu sehen, das Lulea dank drei Toren Arttu Ilomäkis schliesslich 4:2 für sich entschied.

Lulea Hockey - Bern 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

2225 Zuschauer. - SR Rohatsch/Iwert (GER), Yletynen/Sandström (SWE).–Tore: 6. Ebbett (Untersander/Ausschluss Mursak!) 0:1. 15. Kovacs (Gustavsson) 1:1. 19. (18:15) Ilomäki (Gustavsson, Jalvanti) 2:1. 20. (19:03) Burren (Untersander, Ebbett) 2:2. 30. Ilomäki (Kovacs, Sellgren/Ausschluss Moser) 3:2. 56. Ilomäki (Tyrväinen, Kovacs/Ausschluss Colin Gerber) 4:2.–Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Lulea Hockey, 5mal 2 Minuten gegen Bern.

Lulea Hockey: Lassinantti; Gustavsson, Lundkvist; Sellgren, Sondell; Engsund, Själin; Jalvanti; Olausson, Connolly, Petter Emanuelsson; Kovacs, Tyrväinen, Einar Emanuelsson; Brännström, Ilomäki, Gunler; Fabricius, Berglund, Widing; Farley.

Bern: Caminada; MacDonald, Andersson; Henauer, Untersander; Colin Gerber, Burren; Moser, Arcobello, Praplan; Scherwey, Ebbett, Ruefenacht; Kämpf, Mursak, Sciaroni; Jeremi Gerber, Bieber, Berger; Spiller. (ädu)