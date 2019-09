Der erste Dreier der Saison für Kloten

Im dritten Anlauf holte sich Kloten den ersten Sieg nach 60 Minuten. In Langenthal schossen Krakauskas, Marchon und Eric Faille (ins leere Goal) die Tore. Es war im zehnten Match gegen diesen Gegner in dieser Liga erst der dritte Sieg. Zu Hause hat Kloten gegen die Oberaargauer noch nie gewonnen.

Die Mannschaft hatte Chancen für viel mehr Tore, aber im Abschluss war sie noch immer zu ungefährlich. Dafür zeigte zum ersten Mal in dieser Saison Dominic Nyffeler im Tor eine starke Leistung. Trainer Per Hanberg nahm sein Time-out bereits nach 31:05, seine Mannschaft war im Mitteldrittel wieder arg in Bedrängnis geraten. Die Auszeit half.

Santalas Karrierenende

Die Klotener Fangemeinde hat am Wochenende mitbekommen, dass mit Tommi Santala einer der besten und treuesten Ausländer seine Karriere beendet. Der 40-jährige Center war von 2008 bis 2018 in Kloten, in 505 Partien erzielte er 445 Skorerpunkte (139 Tore). Dreimal stand er mit Kloten, einmal mit Metallurg Magnitogorsk im Playoff-Final. (jch)