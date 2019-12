Der HC Davos ist der erste Finalist

Der HC Davos steht zum zweiten Mal nach 2018 im Finalspiel des Schweizer Cups. Rapperswil-Jona verpasst hingegen den dritten Einzug hintereinander ins Endspiel. Die Bündner gewinnen bei den Lakers vor ausverkauftem Haus mit 4:1 (1:1, 1:0, 2:1).

Es ist ein Steigerungslauf, den der Schweizer Rekordmeister hinlegen muss. Im Startdrittel sind die Lakers spielbestimmend und gehen in einem doppelten Überzahlspiel früh in Führung: Andrew Rowe trifft nach 159 Sekunden zum 1:0, während die Davoser Félicien Du Bois und Sven Jung auf der Strafbank sitzen. Weil auch der HCD sein erstes Powerplay nützt (Magnus Nygren trifft), gehen die beiden Teams dennoch mit einem 1:1-Remis in die erste Pause.

Der Mittelabschnitt gehört dem HCD, nach drei ungenützten Powerplays ist es Marc Aeschlimann bei 5-gegen-5-Hockey allerdings, der nach einem Konterangriff kurz vor Drittelsende die Bündner 2:1 in Führung schiesst. Und als Fabrice Herzog zu Beginn des Schlussabschnitts Davos im Powerplay zur 3:1-Führung stochert, sind die Weichen Richtung Gästesieg gestellt. Davos bringt den Sieg am Ende relativ souverän ins Trockene, traf dank Doppeltorschütze Aeschlimann noch ins leere Tor zum Schlussstand.

Im zweiten Halbfinal duellieren sich nun heute Abend Swiss-League-Club Ajoie gegen den EHC Biel.

Lakers - Davos 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

6100 Zuschauer (ausverkauft). – SR Lemelin/Mollard, Obwegeser/Schlegel. Tore: 3. Rowe (Cervenka/Ausschlüsse Du Bois, Jung) 1:0. 9. (8:00) Nygren (Corvi/Ausschluss Ness) 1:1. 39. Marc Aeschlimann (Herzog) 1:2. 44. Herzog (Ambühl, Kessler) 1:3. 58. Marc Aeschlimann (Ambühl/Ausschlüsse Schneeberger; Ambühl/ins leere Tor) 1:4.

Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen die Lakers, 6-mal 2 + 10 Minuten (Jung) gegen Davos.



(kk/obe)