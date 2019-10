Der SCB lädt Grenoble aufs Jungfraujoch ein

Gross war die Verwirrung in den Reihen des SCB, als vor dem Spiel in der Champions Hockey League in Grenoble statt der Schweizer Hymne die schwedische gespielt wurde. Nun, einen Tag später, reagieren die Berner mit Humor und laden die Franzosen zu einem Besuch im Berner Oberland ein – eine Geste mit Augenzwinkern.

Der SCB hat eine Postkarte nach Grenoble geschickt mit dem Inhalt: «Wir nehmen euch die Verwechslung nicht übel. Das kann den besten Nachbarn passieren. Schweden ist ein sehr schönes Land – zweifellos. Aber die Schweiz hat auch einige schöne Orte. Besucht uns doch mal und überzeugt euch selbst. Gerne laden wir die Spieler, den Staff sowie das Technikpersonal der Patinoire Polesud aufs ‹Jungfraujoch – Top of Europe› im Berner Oberland ein. Wir freuen uns auf euch!»

Ob die Franzosen die Einladung annehmen, ist nicht bekannt.

(rom)