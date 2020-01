Der zehnte Sieg war harzig

Zum Glück hatte Kloten gestern im ersten Match des Jahres eine Linie, die in der Lage war, Tore zu produzieren. Sonst wäre es der Mannschaft womöglich so ergangen wie (fast) vor einem Jahr, am 3. Januar 2019. Da war der EHC nach einer Serie von neun Siegen in Folge nach dem Jahreswechsel nach Zug gefahren, hatte das 1:0 geschossen – und dann den Betrieb eingestellt. Die Folge: Die Serie war gerissen, es setzte eine 1:2-Niederlage ab. Und das war der Beginn des Nachlassens Richtung Playoff.

Gestern war es «ein weiteres schlechtes Spiel», aber wieder drei Punkte», wie Coach Per Hanberg festhielt. 4:1 führte Kloten nach 22 Minuten, nur noch 4:3 vor der letzten Pause, und kurz nach dem 5:3 kassierte die Mannschaft das 5:4. Doch dann gab es nochmals die Chance, Powerplay zu spielen – und Hanberg setzte auf die richtige Formation, obwohl sie schon einige Zeit auf dem Eis gewesen war: Faille, Figren, Knellwolf, Lehmann und Grossniklaus spielten die Überzahl, Knellwolf lenkte ein Zuspiel Figrens zum 6:4 ab. Der zehnte Sieg in Folge war Tatsache, der Start ins neue Jahr wenigstens resultatmässig geglückt.

Die letzte Niederlage Klotens war ein 2:3 zuhause gegen Langenthal, das war am 23. November 2019. Wenn alles normal verläuft, dann wird Kloten am Sonntag im «Rückspiel» gegen die Zuger eine Partie abliefern, die den elften Erfolg in Serie bringen sollte. Denn der Trainer will schauen, dass in jenem Match dann alle bereit sind, mit der nötigen Einstellung die defensive Arbeit zu verrichten. Das ist die Basis für eine gute Offensivleistung. Und die gelang nur Figren, Faille, Knellwolf sowie ihren Verteidigern Steiner und Grossniklaus. Diese Formation schoss das 1:0, das 2:0, das 3:0, das 4:1 und ds 6:4. Faille und Figten standen zudem auf dem Eis, als Füglistger (von Figren bedient) zum 5:3 enteilen konnte.

Viele blieben etwas schuldig

Der Rest war, vornehm ausgedrückt, schweigen. Eine gewisse Arroganz war von mehreren Spielern zu spüren, Nachlässigkeiten waren zu sehen, die sonst nicht alltäglich sind. «Das muss im nächsten Spiel besser sein», verlangt der Coach. «Diese Farmteams wollen uns schlagen, und da muss man mit der richtigen Einstellung ans Werk gehen. Zum Glück hatten wir diese Linie mit Faille, die uns da gerettet hat. Es ist auch schön zu wissen, dass wir Leute haben, die produzieren können.» Der Trainer griff gar zu ungewöhnlichen Mitteln im letzten Drittel: Er liess einige Spieler pausieren, agierte zwischendurch nur mit drei Linien. Fabian Sutter, Captain Kellenberger und Krakauskas hatten einige Minuten zuzuschauen, es hätte auch noch andere treffen können.

Kloten hatte einmal einen Gegentorschnitt von 1,85 pro Match. Seit Beginn der Weihnachtszeit und dem 6:4 am 23. Dezember gegen La Chaux-de-Fonds fehlt die richtige Einstellung im Abwehrverhalten. Nicht dass die Spieler nicht wüssten, was zu tun ist. «Aber sie müssen ihren Job richtig ausüben», sagt Hanberg. Und wer dann schon die Defensive nicht gerade «pflegt», der sollte dann wenigstens im Angriff einiges produzieren. Aber das war gestern selbst in der Formation mit Forget, Truttmann und Marchon schlecht.

Nur noch elf Spiele hat Kloten in der Qualifikation auszutragen, das Playoff beginnt am 19. Februar. Es so langsam an der Zeit, wieder ein bisschen konsequenter und zielgerichteter zu arbeiten. Nicht dass man am Sonntag konstatieren müsste, dass der Schlendrian doch noch Einzug gehalten hätte.

