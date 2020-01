Die Lions stürmen, schiessen, dominieren – und verlieren

Das Zürcher Ende kam unverhofft, es war, wie die Overtime ja auch genannt wird, ein «Sudden-Death»-Moment. Die Lions hatten in diesen drei Minuten der Verlängerung mit 3-gegen-3-Hockey das getan, was sie schon im Schlussdrittel mit 5 gegen 5 taten: Sie suchten aktiv den Treffer, sie liefen viel, sie kamen zu Abschlüssen, vielen Abschlüssen, aber es gelang nicht, Gottéron den K.-o.-Schlag zu versetzen.

Und dann geschah dieser für die Lions kapital schlechte fliegende Wechsel, der für den «plötzlichen Tod» sorgte: Fribourgs Zach Boychuk konnte alleine aufs ZSC-Tor zufahren, er traf und sorgte für Ruhe im Hallenstadion. Zu hören war noch der Jubel der wenigen angereisten Gottéron-Fans. Am Ende standen sie da, die Zürcher Spieler, auf der blauen Linie wartend für die Wahl der besten Spieler und dachten wohl darüber nach, warum Eishockey nicht immer logisch sein muss.

Klar, ein Spiel dauert (im Minimum) 60 Minuten, und man konnte den ZSC darum für dieses wenig inspirierte Mitteldrittel tadeln, als die Partie teilweise dahinplätscherte und der unbedingte Wille, weitere Tore zu schiessen, nicht erkennbar war. Bloss, das galt auch für Gottéron, und die Freiburger stellen ja jenes Team, das dringender auf Punktezuwachs angewiesen wäre. Gottéron steckt mitten im Strichkampf und hat mit diesen zwei Punkten den Druck auf Meister Bern massiv erhöht.

Typisch Baltisberger

Dass Fribourg aber eben eines ums «Überleben» kämpfende Team ist, das war kaum einmal zu sehen. Die Lions erwischten den besseren Start, Chris Baltisberger traf nach sieben Minuten, wie er am liebsten trifft: unschön, aber effizient, am Boden liegend, im Slot, beim Nachstochern – «dreckige» Tore nennt man das, oft gefordert von Teams, die mitten in der Krise stecken, oder im Strichkampf.

Fribourg kam zwar noch im Startdrittel im Powerplay zum 1:1, bis zum Ende des Spiels schien es aber zufrieden damit, das Resultat halten zu können – selbst in diesem Mitteldrittel, als die Zürcher am ehesten schlagbar schienen. Es war kein Zufall, dass da bei den Lions erneut die 4. Sturmlinie mit den jungen Flügeln Justin Sigrist und Axel Simic herausstach. Die beiden kommen immer besser in Fahrt, zwischen ihnen blüht Routinier Reto Schäppi richtiggehend auf.

Wer sie nicht macht, der bekommt sie, heisst es. Stimmt!

ZSC-Trainer Rikard Grönborg dürfte dieses Treiben wohl zu bunt geworden sein. Seine Spieler erschienen hellwach zum Schlussdrittel und gewährten Gottéron kaum noch eine Verschnaufpause. Pius Suter hätte der Matchwinner sein können, am knappsten verpasste er einen Treffer nach 52 Minuten: Er traf den Pfosten, genauso wie vor ihm auch Maxim Noreau und Garrett Roe. Das Tor blieb aus, Gottéron kam irgendwie zu einem plötzlichen, aber umso wichtigeren Auswärtssieg.

Heute mit Scharfschütze?

Für die Lions, die den dritten Sieg in Folge unnötig verpassten, war es ein kleiner Rückschlag. Die Chance, es besser zu tun, bietet sich am Freitag in Lausanne. Ob Grönborg umstellt? Weil Center Raphael Prassl krank fehlte, machte er Fredrik Pettersson zum überzähligen Ausländer, um mit Marcus Krüger einen Mittelstürmer aufstellen zu können. Gut möglich, dass Scharfschütze Pettersson heute ran darf.

