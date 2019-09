Die ZSC Lions sind lernfähig

Kann es tatsächlich sein, dass diese ZSC Lions schon einen Schritt weiter sind, nach nur acht Spielen? Dass sie der Ausgabe von letzter Saison schon in einem wichtigen Bereich voraus sind? Diese Lions von 2018/19, die ihre Fans auch darum enttäuschten, weil sie nach guten Starts oft nachliessen und dann nicht mehr reagieren konnten, als das Spiel nicht mehr für sie lief. Er könne und wolle nicht über die Vergangenheit reden, sagte Rikard Grönborg nach dem 5:3 gegen Ambri, einem Erfolg, der verdient war, aber viel komplizierter zustande kam, als es nötig gewesen wäre.

Doch das dürfte Grönborg gefreut haben: Als seine Lions den viel zu knappen 2:1-Vorsprung nach 20 Minuten preisgegeben hatten und im Schlussdrittel plötzlich 2:3 zurücklagen, passierte eben nicht das, was in der Vergangenheit so oft passiert war – nämlich nichts. Nein, der ZSC fand einen Weg, das Spiel zu drehen. Diesen offenbar wiedergefundenen Willen, nach Rückschlägen nicht gleich aufzugeben, bezeichnete Grönborg als «Lernkurve». Lustig sei er, der menschliche Verstand: «Wenn du an etwas glaubst, trifft es viel öfter ein, als wenn du nicht daran glaubst. Und wir sprachen schon oft von diesem Bild im Kopf, wie wir erfolgreich sind.»

Das Startdrittel ein Traum für Grönborg

Die Lions liessen sich also nicht aus der Ruhe bringen durch einen Rückschlag, den sie selber verschuldeten und was genau das war, was kurz an vergessen geglaubte Auftritte erinnerte. Sie begannen stark, Grönborg sprach vom «exzellenten» Startdrittel, das war nicht übertrieben: Fünfmal trafen die Lions den Pfosten. Sie spielten gut, weil sie viel und schnell liefen, bei Puckeroberung sofort als Fünfterteam den Angriff suchten. Alle Spieler auf dem Eis genauso aktiv verteidigten wie angriffen – der Traum eines Coaches.

Doch dann begannen die Lions zu verwalten, Ambri fand mit viel Einsatz ins Spiel. Weil die Zürcher Reaktion kam, stand am Ende der Sieg, die Lions sind nun Co-Leader – und sie haben bereits 32 Tore erzielt! Das ist nach acht Spielen ein Muster ohne Wert, aber viel mehr als zum gleichen Zeitpunkt 2018, als die Lions bloss 17 Mal getroffen hatten und schon vieles wie jener Knorz aussah, der eine ganze Saison folgen sollte.

