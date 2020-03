«Du hast viele Fragezeichen im Kopf»

«Bin gerade am ‹Zmörgelen›», sagt Nino Niederreiter, als er das Telefon abnimmt. Frühstück um 11 Uhr? Das würde normalerweise nicht auf dem Plan stehen beim Schweizer NHL-Spieler der Carolina Hurricanes. Aber normal ist auch in der NHL, der besten Eishockeyliga der Welt, nichts mehr, seit am Tag zuvor bekannt wurde, dass der Meisterschaftsbetrieb wegen des Coronoavirus vorerst aufs Eis gelegt wird.

Und nun wartet Niederreiter – wie alle anderen NHL-Spieler auch. Und wenn man sich die NHL wie auch alle anderen nordamerikanischen Profiligen als diese äusserst professionelle Welt vorstellt, in der alles durchdacht und reglementiert ist, dann wird dieses Bild gerade gestört. Denn es geht alles ein wenig drunter und drüber, und vieles ist ungewiss.

Niederreiter war mit seinen Hurricanes am Donnerstag in New Jersey, wo er am Abend auf die Devils und die beiden Schweizer Nico Hischier und Mirco Müller hätte treffen sollen. Doch nach dem Aufstehen kamen die ersten SMS im Team-Chat: Kein Warm-up, kein Team-Meeting. Und etwas später gleich das nächste: Der Bus fährt zum Flughafen fährt um 14.30 Uhr, statt am Abend zu spielen wird zurückgeflogen nach Raleigh, wo die Hurricanes beheimatet sind.

«Da machst du dir viele Gedanken: Kommt all das, was in der Schweiz passiert, auch hier?»Nino Niederreiter

Für den Freitag wurden die Spieler vertröstet, es würde News geben nach einem Konferenzanruf zwischen Liga und der Spielergewerkschaft, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Doch wirkliche Neuigkeiten folgten keine, es blieb alles beim Alten: «Es wurde uns verboten, in die Eishalle zu gehen. Und es wurde uns empfohlen, so viel wie möglich zu Hause zu bleiben», erzählt Niederreiter.

Wird die Saison abgesagt? Oder wird tatsächlich von der NHL angestrebt, irgendwie alles zu einem sportlichen Ende zu bringen, selbst mit Playoff im Juli? «Alles steht in den Sternen», sagt Niederreiter. Er würde gerne zurückkommen in die Schweiz, wann das möglich sein wird, weiss er nicht.

Der 27-jährige Bündner ist nicht alleine, Freundin Cecilia ist zu Besuch, gemeinsam beobachten sie auch, was in der Schweiz alles passiert, welche Massnahmen der Bundesrat am Freitag traf. «Da machst du dir viele Gedanken», sagt Niederreiter: «Kommt all das, was in der Schweiz passiert, auch hier? Spielen wir überhaupt noch? Du hast viele Fragezeichen im Kopf.»

Mirco Müller: Und plötzlich war der Gegner weg



Als Niederreiter und die Hurricanes am Donnerstag Hals über Kopf aus Newark abreisten, wartete Mirco Müller in der Garderobe des Gegners. «Es war ein Hin und Her», erzählt der Verteidiger der Devils. «Meeting um halb zehn, dann hiess es mehrfach, dass wir nicht mehr aufs Eis dürfen, dann doch, dann wieder doch nicht. Dann hörten wir, dass Carolina schon alles wieder zusammengepackt hatte. Dann fuhr ich nach Hause und wartete.»

«Es war ein Hin und Her. Dann fuhr ich nach Hause und wartete.»Mirco Müller

Und das tat Müller auch am Freitag noch, auch die Devils erreichten vorerst keine weiteren relevanten News mehr. Auch Müller verfolgt die Geschehnisse in der Heimat, wie schnell sich hier der Alltag veränderte durch die neuen Beschlüsse am Freitag, den Wunsch nach einer Rückkehr in die Schweiz hegt der 24-jährige Winterthurer darum noch nicht.

Mirco Müller in Jersey City.



Doch je nach dem, welchen Verlauf die Geschehnisse rund um das Coronavirus in den USA nehmen, könnte sich dies ändern. Zunächst heisst es auch für Müller: Warten. Auch er wird Besuch erhalten, seine Eltern sind gerade auf einer Reise durch die USA, bald werden sie in New Jersey eintreffen.

Gilles Senn: eine typische AHL-Bus-Story



Alleine in seiner Wohnung wartet derzeit Gilles Senn in Binghamton, wo das Farmteam der New Jersey Devils spielt. Und wenn es in der NHL an verlässlichen Informationen mangelt, wie es weiter gehen soll, dann ist das in der zweitklassigen AHL natürlich nicht besser – im Gegenteil.

Wie der 24-jährige Walliser den Entscheid zum Meisterschaftsstopp mit den Binghamton Devils erlebte, ist eine typische AHL-Story, weil eine Bus-Story. Nach dem Auswärtsspiel in Rochester reiste die Mannschaft noch in der Nacht weiter nach Laval, einem Vorort Montreals in Kanada und kam dort um 4 Uhr in der Früh an. «Wir rechneten schon auf der Fahrt damit, dass etwas passieren würde, da ja die NBA gerade entschieden hatte, die Meisterschaft zu unterbrechen», erzählt Senn.

Gilles Senn in Binghamton.



Und prompt: Nach ein paar Stunden Schlaf im Hotel in Laval hiess es am Morgen nicht «Training fürs kommende Spiel» sondern «Sofort zurück nach Binghamton». Als die Mannschaft nach dem gut sechs Stunden langen Bus-Trip zuhause ankam, bekamen die Spieler die Anweisung, nach Hause zu fahren und zu warten.

Und so wartet Senn auch zwei Tage später, als ihn diese Zeitung am Nachmittag am Telefon erreicht. In die Eishalle zum Trainieren dürfen auch die AHL-Spieler nicht mehr, in die Stadt gehen mag er nicht: «Ich sah auf Social Media die Bilder, wie die Leute die Läden leer kaufen und Panik machen …»

«Dann wäre ich lieber bei der Familie in der Schweiz»Gilles Senn

Ein Tag zu Hause, da bleibt viel Zeit zum Nachdenken. Senn spricht über die Mitarbeiter in und rund um die Halle der Devils, die der Meisterschafts-Stopp besonders hart treffe: «Es gibt hier Menschen, die abhängig sind von solchen Jobs, die bloss von Spiel zu Spiel hier arbeiten und die nun plötzlich nichts mehr verdienen könnten.»

Er selbst würde gerne zurück in die Schweiz kommen, sagt Senn. So richtig vorstellen, dass noch gespielt werde diese Saison, das könne er sich eigentlich nicht mehr. «Ich glaube, dass es nirgends schön wird, was nun auf uns zukommen könnte», sagt Senn. «Aber dann möchte ich lieber bei meiner Familie sein, als hier alleine festzustecken.»

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia



Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast. Oder direkt hier: