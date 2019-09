Sie waren einst Goalie, nun trainieren Sie Goalies. Sie müssen es wissen: Sind Goalies wirklich verrückte Typen?

Du stellst dich einem Puck entgegen, der mit über 100 Stundenkilometern auf dich zukommt. Da musst du ein paar Macken haben. Ein Goalie darf speziell sein, aber nicht sonderbar.

Schliesslich ist er Teil eines Teams. In einem starken Team bist du Mister 50 Prozent, in einem schwächeren Mister 80 bis 90 Prozent. Die Rolle ist anspruchsvoll und erfordert mentale Stärke.

Ihr Sohn ist ebenfalls Goalie geworden. Wollten Sie das nicht verhindern?

(lacht) Ich bin mit Eishockey aufgewachsen. Natürlich kam Niklas damit in Kontakt. Er startete als Stürmer. Und bei den Bambini probiert dann jeder einmal die Goalieposition aus. Das war auch bei ihm so. Er hat sie behalten.

In Bern folgt Ihr Sohn auf grosse Namen. Was bedeutet das?

So viel Tradition, so viel Interesse: Was Bern für die Schweizer Liga ist Toronto für die NHL. Es gilt, Respekt vor den Leistungen der Vorgänger zu haben, aber nicht vor Ehrfurcht zu erstarren. Nun kann Niklas in Bern seine Geschichte schreiben.

Für ihn ist das eine grosse Chance. Als Sportler willst du so hoch hinaus wie möglich. Du willst nicht auf den Uetliberg – du willst auf den Himalaja. Das ist der SCB für einen Goalie im Schweizer Eishockey.

Sie sind als Goalietrainer beim SCB-Gegner Rapperswil tätig. Wie häufig analysieren Sie das Spiel von Niklas?

Natürlich verfolge ich seine Spiele. Bittet er mich um Rückmeldung, sage ich, was mir aufgefallen ist. Aber ich rufe ihn nicht täglich an und gebe Tipps. Ich bin sein Vater, nicht sein Coach.

Hand aufs Herz: Wenn Sie am Freitag beim Spiel zwischen Bern und Rapperswil auf der Tribüne sitzen, werden Sie häufiger zu Melvin Nyffeler blicken oder zu Ihrem Sohn?

Die Rapperswiler Goalies haben 100 Prozent meiner Aufmerksamkeit. Aber ein Spiel geht rauf und runter, selbstverständlich werde ich verfolgen, wie Niklas die Situationen vor seinem Tor meistert. Er wird in Bern gut spielen. Und ich hoffe, die Berner lernen ihn so zu schätzen, wie er ist.

Wie ist er?

Er ist sicher kein Elvis Merzlikins (schmunzelt). Niklas ist ruhig, eher introvertiert, seriös, anständig. Er liebt, was er macht. Und er ist sehr ambitioniert, will unbedingt gewinnen. Diesen Willen muss er aber nicht zur Schau stellen wie andere.

