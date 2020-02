Eine Niederlage für Kloten, als es um nichts mehr geht

Der EHC Kloten hat zum Abschluss der Qualifikation doch noch etwas Neues produziert in dieser Swiss-League-Saison. Zum ersten Mal in diesem Winter verlor er zweimal nacheinander. Das allerdings in zwei Partien, in denen es um nichts mehr ging. Den ersten Platz konnte Kloten niemand mehr nehmen.

Nach dem 2:3 gegen Visp gab es ein 1:2 in Weinfelden gegen den HC Thurgau. Adrian Wetli brachte Kloten mit seinem ersten Saisontor (43.) in Führung, danach trafen Jannik Loosli (44.) und Merola (50.) für Thurgau zum Sieg.

Im Playoff trifft Kloten nun wie erwartet auf die GCK Lions. Die verloren in La Chaux-de-Fonds 4:5 und blieben auf Rang 8, La Chaux-de-Fonds auf Platz 7. Langenthal brachte es derweil doch tatsächlich fertig, gegen Winterthur zu verlieren und den sechsten Platz zu halten, der ein Duell mit Olten bringt. Visp trifft auf Thurgau.

Playoff-Viertelfinals ab Mittwoch: Kloten (1.) - GCK Lions (8.) Ajoie (2.) - La Chaux-de-Fonds (7.) Olten (3.) - Langenthal (6.) Visp (4.) - Thurgau (5.).

