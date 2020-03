Einsicht beim SCB: «Wir haben es nicht anders verdient»

Eishockeyspiele ohne ­Zuschauer oder Playoff ohne SCB: Was ist schlimmer?

Im Gesamtkontext: Eishockeyspiele ohne Zuschauer. Aber persönlich ist Playoff ohne SCB viel schlimmer.

Am Montag tagt die Liga­versammlung. Welches ­Ergebnis erwarten Sie?

Der Entscheid liegt nicht in un­serer Hoheit. Aber wenn bei schweizweit acht Coronavirus-Fällen bereits verfügt wird, ohne Zuschauer zu spielen – was wird am 15. März sein, wenn es vielleicht zweihundert Fälle sind?

Sie könnten dafür plädieren, die Saison abzubrechen und keinen Titel zu vergeben.

Das wäre ja noch schöner. Ich werde mich vornehm zurück­halten. Wir sind im Playoff nicht dabei. Aber für uns wäre Playoff ohne Publikum finanziell undenkbar. Prämien zahlen, aber keine Einnahmen generieren: Da würde sich ein Loch öffnen, welches nicht zu schliessen wäre.

Wäre es finanziell vorstellbar, die Platzierungsrunde ohne Zuschauer zu spielen?

Das wäre finanziell verkraftbar.

Zumal die Spieler auf einen Teil ihres Lohns verzichten müssen.

Der Malus beträgt 15 Prozent. Aber wir machen unseren Sport fürs Publikum. Eishockey ohne Zuschauer wollen wir nicht.

Playoff ohne SCB: Wie ­verarbeiten Sie das?

Wir haben es nicht anders verdient. Punkt. Ich sagte vor dem Spiel in Lausanne: Das Schlimmste wäre, würde Ambri gewinnen und würden wir verlieren. So kam es. Das stinkt mir! Aber die Saison geht weiter. Irgendwann beginnt womöglich die Platzierungsrunde. Dann gilt es die sechs Spiele so über die Bühne zu bringen, dass danach Feierabend sein wird.

Machen Sie sich Sorgen?

Nein. Aber ich habe Respekt.

2014 lautete nach dem ver­passten Playoff der Tenor seitens der Sponsoren: Einmal sei euch verziehen.

Die Uhr war wieder aufgezogen. Wir haben ein bisschen Kredit verdient nach den letzten Jahren. Aber es macht keinen Spass.

Sie hielten bis zuletzt an der Ansicht fest, das Problem der Mannschaft sei mental. Damit machen Sie es sich einfach.

Da sind noch andere Gründe. Aber es gibt, gerade in der Zusammenarbeit mit Journalisten, nicht immer die absolute Wahrheit.

Erzählen Sie uns diese.

Nicht jetzt. Ich kommentiere ­keine sportlichen Analysen, solange die Saison läuft.

Sie haben mit Trainer Kari Jalonen im Oktober verlängert und ihn Ende Januar entlassen. Würden Sie das rückblickend wieder so machen?

Ich würde es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anders machen.

Sie sagten, Jalonen habe das Maximum herausgeholt. ­Weshalb wurde er freigestellt?

Jalonen brachte uns die grössten Erfolge seit der Ära Bill Gilligan. Aber in der Summe war das Publikum nie restlos glücklich über die Art und Weise unseres Spiels unter Kari. Aufgrund seiner Erfolge fiel das nicht so stark ins Gewicht. Aber unattraktiv spielen und verlieren: Diese Kom­bination ist nie lange tragbar.

«Nun stehen keine Bananenspiele an. Es geht um etwas.»

Unter Larry Huras, phasenweise unter Antti Törmänen und unter Guy Boucher hiess es ebenfalls: langweilig.

Der Massstab ist nicht, was die Leute sagen. Der Massstab sind die No-Shows. Sie sind messbar.

Die No-Shows haben auch damit zu tun, dass die Leute verwöhnt und gesättigt waren.

Wir waren erfolgreich. Aber Anfang Jahr trat keine Besserung ein. Also wägten wir ab: Sind die Chancen auf die Playoff-Teilnahme grösser, wenn wir mit Jalonen durchziehen? Oder wenn wir Hans Kossmann holen. Wir entschieden uns für Kossmann. Weil er etwas hat, was Jalonen fehlt…

… Feuer …

… und Emotionen. Dass wir den Wechsel früher hätten vollziehen müssen, ist nicht gegen Jalonen gerichtet. Aber Kossmann hätte mehr Zeit benötigt, sein Spiel zu implementieren.

Die Mannschaft ist einfach nicht mehr gut genug.

Sie ist nach wie vor gut genug.

Wofür?

Sicher für mehr als Rang 9.

Das kann nicht der Anspruch sein. Sind Sie enttäuscht ­darüber, wie wenig Spieler Verantwortung übernahmen?

Darüber können wir in vier ­Wochen sprechen.

Und über Kossmanns Zukunft?

Ebenfalls. Nun stehen keine Bananenspiele an. Es geht um etwas.

«Niemand hat einen Persilschein.»

Hat Kossmann eine Chance auf Weiterbeschäftigung?

Wir schliessen nichts aus. Wir können nichts versprechen.

Konnten Sie sich mit Jalonen finanziell mittlerweile einigen?

Das ist erledigt.

Sie wollten Jalonens Assistent Samuel Tilkanen aufgrund seiner Qualitäten halten. Er ist seit Wochen krankgeschrieben.

Auch das ist erledigt.

Er hat Bern bereits verlassen.

Das ist korrekt.

Wie beurteilen Sie die Arbeit von Sportchef Alex Chatelain?

Alles und alle werden Bestandteil unserer Analyse sein.

Wer wird das analysieren?

Das werden wir sehen. Niemand hat einen Persilschein.

Gibt es nächste Saison einen neu aufgestellten SCB?

Darüber kann und will ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sprechen.

