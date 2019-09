Harmloser ZSC unterliegt Servette

Genf ist für die ZSC Lions in letzter Zeit keine Reise mehr wert. Das 0:3 war bereits ihre dritte Niederlage in der Les-Vernets-Halle in Serie. Es tut nicht so weh wie das 2:3 am 4. März, das ihnen die Playoff-Qualifikation kostete. Doch nach einem ansprechenden Start in die Saison ist dies doch ein herber Dämpfer. Maillard brachte die gut organisierten Genfer in der 21. Minute per Konter in Führung. Später musste Wick von der Strafbank aus ansehen, wie Winnik in der 49. Minute das vorentscheidende 2:0 gelang. Der ZSC-Flügel hatte wie schon am Samstag in Zug einen Gegner mit dem Stock am Kopf getroffen - und erneut zwei plus zwei Strafminuten kassiert.

Die ZSC Lions starteten zwar schwungvoll, doch dann entwickelte sich auf dem weichen Eis in der warmen Halle zusehends das zerfahrene, kampfbetonte Spiel, das sich Servette-Coach Patrick Emond wohl gewünscht hatte. Die Zürcher erarbeiteten sich zwar lange mehr Spielanteile, doch sie schafften es nicht, so richtig gefährlich vors Tor zu kommen. Die disziplinierten Genfer gewährten ihnen viel weniger freies Eis als noch am Samstag der deutlich initiativere EVZ. Und es ist ein altbekanntes Phänomen, dass sich die Lions gegen defensiv eingestellt Gegner schwertun. Rikard Grönborg hat noch viel Arbeit vor sich.

Das fatale Zuger Startdrittel



Der EVZ verliert das grosse Spektakel-Spitzenspiel gegen Lausanne 5:6. Die entscheidende Szene war symptomatisch für den Spielverlauf. Jan Kovar stürmte nach vorne, doch die Aktion wurde wegen einer Behinderung durch Grégory Hofmann abgebrochen. Die anschliessende Strafe nützte Joel Vermin mit dem dritten Überzahltor zum 3:6 (49). Jérôme Bachofners Premierentor für Zug, der zweite Treffer von Hofmann an diesem Abend und ein letztes Anrennen änderten nichts mehr am Verdikt. Tobias Stephan verliess das Eis bei seiner Rückkehr an seine alte Arbeitsstätte als Sieger.

Zu schwer wog letztlich in der ersten Revanche für den letztjährigen Playoff-Halbfinal die Hypothek aus dem Startdrittel. Joel Genazzi und Yannick Herren erzielten vor Ablauf der dritten Zeigerumdrehung die ersten beiden Treffer innert 9 Sekunden, später brauchten Jonas Junland und Tyler Moy 58 Sekunden, um das Skore zu verdoppeln. 0:4 nach 13 Minuten: Die Stimmung in Zug war - ausser bei den 11 Lausanne-Fans im Gästesektor - auf dem Nullpunkt. Der Arbeitstag für Leonardo Genoni war beendet, an seiner Stelle durfte der junge Luca Hollenstein ran.

Einer der Knackpunkte waren die Zuger Strafen. Waren die Zentralschweizer beim 5:4 nach Verlängerung gegen die ZSC Lions ohne Strafminuten geblieben, betrug diesmal das Total nach etwas mehr als der Hälfte des Startdrittels 20 Minuten. Zug konnte von Glück sagen, dass die Lausanner in jener Phase nur zwei Überzahlmöglichkeiten nutzten.

Für Lausanne geht es am Freitag bei den ZSC Lions weiter, dann endlich erfolgt am 24. September die Heimpremiere in der neuen Prachtsarena gegen Genf-Servette. Sechs Tage später kommt es gleichenorts zum Luxus-Testspiel gegen die Philadelphia Flyers.

Wohlwend feiert Sieg-Premiere



Erster Sieg für Davos unter Christian Wohlwend. Die Bündner gefallen beim oft behäbig wirkenden HC Lugano mit viel Laufarbeit und aufsässigem Forechecking und gewinnen 3:2. Zu Beginn sehen die Tessiner schlecht aus, sie benötigen zehn Minuten, um mit der Davoser Störarbeit klar zu kommen. Lugano hat Glück, dass den Bündner die 1:0-Führung wegen eines mehrere Sekunden vorangegangen hohen Stocks annulliert wird – ein umstrittener Entscheid. Weil Joren van Pottelberghe im HCD-Tor kurz nach Spielmitte arg ins Leere greift, schiesst Chiesa Lugano dennoch in Führung. Marc Wieser per Doppelpack kehrt die Partie – auch Luganos Sandro Zurkirchen macht beim 1:2 keine gute Figur.

Ein Aufbäumen der Tessiner bleibt im Schlussdrittel lange aus, Tedenby schiesst Davos folgerichtig 3:1 in Führung. Erst in der Schlussphase, nachdem Fazzini im Powerplay verkürzt und Lugano ohne Goalie auf den Ausgleich drückt, geht es drunter und drüber. Ein Wechselfehler stoppt Lugano, der Fehlstart in die Saison ist Tatsache.

SCB problemlos – und bald mit zweitem NHL-Stargast



Der SC Bern hat auch die zweite Pflichtaufgabe gelöst. Dem 6:3 gegen Rapperswil-Jona liess der Meister ein 4:1 gegen Ambri-Piotta folgen. Unter den Augen des prominenten Trainingsgasts Patrik Laine (Winnipeg Jets) sorgte die Mannschaft von Kari Jalonen früh für die Vorentscheidung. Innert 26 Sekunden erzielten der Kanadier Andrew Ebbett und der Slowene Jan Mursak kurz nach der ersten Pause das 2:0 und 3:0 - und das in Unterzahl. Ambri-Coach Luca Cereda bezog sein Timeout, doch seine Akteure fanden kein Rezept, die in Schwung gekommenen Mutzen zu stoppen.

Beim SCB stand wie schon im Auftaktspiel Niklas Schlegel im Tor, und der 25-Jährige Zürcher machte seine Sache gut, auch wenn der Shutout nicht gelang. Im Training dürfte er in nächster Zeit freilich mit gefährlicheren Schüssen konfrontiert werden als gegen Ambri. Denn in Bälde wird mit Mikko Rantanen, der sich mit seinem Arbeitgeber (Colorado Avalanche) wie Laine bisher noch nicht hat auf einen neuen Vertrag einigen können, in Bern ein weiterer Weltklassestürmer eintreffen.

1:0-Minisieg: Lakers überraschen in Biel



Besser wollten sie sein, als letzte Saison, die Rapperswil-Jona Lakers. Das muss nach einer Saison als abgeschlagener Tabellenletzter zwar nicht viel heissen. Der Auftakt in die neue Saison zeigt aber, dass die St. Galler einiges kompetitiver sein dürften Bereits bei der 3:6-Niederlage in Bern hielten die Lakers lange mit beim Schweizer Meister, und nach dem 3:0-Heimsieg gegen Ambri hielten sie nun auch in Biel die Null. Das einzige Tor des Abend beim 1:0-Sieg fiel erst in der Verlängerung: Neuzuzug Roman Cervenka schoss mit seinem zweiten Saisontor den Underdog ins Glück.

Der Sieg Rapperswils beim bisherigen Leader war nicht einmal geklaut. Cervenka hatte bereits in der regulären Spielzeit einen Treffer nur knapp verpasst, die Lakers erwiesen sich zudem in der Defensive als solid. Und hinten hielt Melvin Nyffeler erneut dicht. Bei seinem zweiten Shutout hintereinander hielt der Rapperswil-Goalie 28 Schüsse.

Freiburg verliert Spiel und Sprunger



Im zweiten Saisonspiel können die SCL Tigers zum ersten Mal jubeln. Die Equipe Heinz Ehlers’ bezwingt Gottéron 3:2. Das Skore zeigt richtigerweise auf, wie eng das Geschehen zwischen den beiden Teams war. Allerdings gilt es dabei zu ergänzen: Auf beiden Seiten gab es zahlreiche Unzulänglichkeiten, das Niveau war einigermassen bescheiden. Der Sieg geht für die Emmentaler allerdings in Ordnung, weil sie nach einem schwachen Mitteldrittel reagierten. Und bereits zeichnet sich eine Tendenz ab: In der letzten Saison hatten die Ausländer in Langnau 48 Prozent aller Tore beigesteuert - so hoch war dieser Wert bei keinem anderen Team. Gegen Freiburg trafen nun mit Aaron Gagnon (10.), Harri Pesonen (40.) und Ben Maxwell (53.) ausschliesslich Importspieler.

Gottéron derweil muss weiter auf den ersten Sieg warten. Was aber noch schwerer wiegt: Zu Beginn des letzten Drittels knallte Julien Sprunger mit dem Knie mit Langnaus Robbie Earl zusammen, der Captain musste verletzt vom Eis geführt werden - ausgerechnet in seinem 800. Spiel für Gottéron.

