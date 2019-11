«Ich hatte eher das Gefühl, wir wollten zu viel»

Wie beurteilen Sie das 3:6 im Cup-Viertelfinal gegen Ajoie?

Zuerst einmal muss ich sagen: Ajoie machte ein hervorragendes Spiel, war sehr effektiv. Das muss man anerkennen. Was uns betrifft: Wir spielten engagiert, aber nicht sehr smart. Wir brachten uns schon in früh in Unterzahl und wichen dann zusehends von unserer Strategie ab.

Wie sehr nahm das Team den Cup ernst?

Wir nahmen den Cup ernst, das war nicht das Problem. Ich hatte eher das Gefühl, dass wir zu viel wollten und so von unserem Spiel abkamen. So jagten wir teilweise mit mehreren Spielern dem Puck nach.

Das Cup-Aus also als Lehrblätz für Ihr Team?

Wir können aus jedem Spiel etwas mitnehmen. Aber hier gibt es viele Dinge. Es war für mich interessant zu erleben, wie das Team in einem K.o.-Spiel reagiert. Wir wuchsen nicht an der Herausforderung, sondern zerbrachen daran.

Hat es Sie überrascht, wie gut das Swiss-League-Team Ajoie war?

Wie gesagt: Hut ab vor Ajoie. Sie hatten in der Runde zuvor ja schon Lausanne eliminiert. In einer Best-of-7-Serie würde es anders aussehen. Aber in einem Spiel kann immer alles passieren. Da spielen auch mentale Faktoren eine wichtige Rolle. Deshalb sind Cup-Spiele auch so reizvoll.

Fredrik Pettersson war zum zweiten Mal in Serie überzählig. Wie geht er damit um?

Das müssen Sie ihn fragen. Leider wurde Flüeler krank, deshalb spielte Ortio und musste ein Ausländer zuschauen. Petterson ist sehr ehrgeizig, er punktet praktisch in jedem Spiel. Dazu wird er auch wieder Gelegenheit bekommen.

Am Wochenende stehen die Spiele gegen die Verfolger Servette und Davos an. Wie blicken Sie auf diese?

Es gibt ein hartes Weekend. Wir müssen dafür sorgen, dass wir bereit sind.

