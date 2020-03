Ist der ZSC Meister? Steigt Kloten auf?

Eishockey ist relativ simpel: Wer ein Tor mehr schiesst, gewinnt. Durch den Abbruch der Saison wegen des Coronavirus wird es nun kompliziert. Viele rechtliche und organisatorische Fragen kommen auf die Clubs zu, und auch zwei sportliche. Nämlich die: Gibt es einen Meister? Gibt es Aufsteiger? Und mittendrin sind zwei Zürcher Clubs: Die ZSC Lions und der EHC Kloten beendeten die National, respektive Swiss League auf Rang 1 und fühlen sich durch das abrupte Saisonende um ihren Ertrag geprellt.

Ligadirektor Denis Vaucher hatte vor, die Fragen nach einem Meister und einem Aufsteiger (oder mehreren) gleich in der Telefonkonferenz vom Donnerstag abzuhandeln, wurde von den Clubs aber zurückgepfiffen. Diese beharrten mit 56:4 Stimmen darauf, diese Themen am Freitagnachmittag in der ausserordentlichen Ligaversammlung zu verhandeln. Es bräuchte eine Dreiviertelmehrheit, um die ZSC Lions zu Meistern zu küren und Kloten und Visp zu Aufsteigern. Also 45 von 60 Stimmen, falls alle Clubs anwesend sind.

«Wenn uns der Titel zugesprochen würde, würden wir sicher nicht ablehnen.»ZSC-Sportchef Sven Leuenberger

Aber möchten die Stadtzürcher diesen Meistertitel mit Sternchen überhaupt. «Wenn er uns zugesprochen wird, würden wir sicher nicht ablehnen», sagt Sportchef Sven Leuenberger. «Logisch wäre es nicht das Gleiche. Aber es wäre ein Zeichen, um zu sagen: Diese 50 Runden sind etwas wert. Die Qualifikation hat wieder vier Trainern den Kopf gekostet, es standen pro Team siebeneineinhalb Ausländer im Einsatz, es wurden viele Investitionen getätigt, damit man ins Playoff und möglichst weit nach vorne kommt. Das sollte man nicht verniedlichen.»

Zudem gehe es darum, das Produkt Eishockey zu verkaufen, so Leuenberger weiter. «Ist es da gut, wenn wir gar keinen Meister haben?», fragt er rhetorisch. SCB-Geschäftsführer Marc Lüthi sprach sich dafür aus, die ZSC Lions zu den Meistern zu erklären. Bei anderen dürfte auch der Anti-Zürich-Effekt spielen. Beim EV Zug gibt man sich skeptisch, auf diese Weise Meisterehren zu verteilen. Ein Schelm, der denkt, die Zuger würden dies anders betrachten, hätten sie das 50. Qualifikationsspiel gegen die Lions gewonnen und sich Rang 1 gesichert.

«Wir kämpfen bis zum Schluss um den Aufstieg. Das sind wir unseren Fans schuldig.»Kloten-Präsident Mike Schälchli

Noch deutlicher als die ZSC Lions in der Meisterfrage äussert sich der EHC Kloten punkto Aufstieg. So sagt Präsident Mike Schälchli: «Unsere ganze Saison war darauf ausgerichtet, den Aufstieg zu schaffen. Der Stopp der Meisterschaft hat uns jäh getroffen. Ich würde mir wünschen, dass wir noch spielen. Natürlich müssen wir uns den Entscheidungen fügen, die Gesundheit geht vor. Aber wir kämpfen bis zum Schluss um den Aufstieg, das sind wir unserem Team und den Fans schuldig.»

Konkret heisst dies, dass die Klotener an der Ligaversammlung den Antrag auf einen Aufstieg am grünen Tisch stellen. Kloten erfüllt die Vorgaben der National League ohne Auflagen. Sportlich ist die Ausgangslage der Zürcher gut: Sie sind Qualifikationssieger. Kloten kann neben dem sportlichen Ausweis und der Tradition auch seine Zuschauerzahlen als Argument einbringen: Es kamen in der Qualifikation mehr Besucher in die Swiss Arena (4809) als zu den Heimspielen der National-League-Teams Davos (4444) und Rapperswil-Jona (4050).

Klotens Trumpf: Verzicht auf TV-Gelder

Klotens Antrag ist der erste auf der Traktandenliste der Ligaversammlung, und die Clubs haben ihn mittlerweile studieren können. Die Klotener Trumpfkarte: Sollte der EHC aufsteigen, würde er als 13. Club der National League auf die TV-Gelder verzichten (rund 1,8 Millionen Franken), die 12 aktuellen Vereine würden also keine Einbusse erleiden.

Wie bei allen anderen Anträgen auch ist eine Dreiviertelmehrheit nötig, damit überhaupt darauf eingegangen wird. Das gilt auch für den EHC Visp, der als Vierter der Qualifikation ebenfalls einen Platz in der National League für sich reklamiert. Und aus der MySports-League will der EHC Basel in die Swiss League aufsteigen, auch er nennt als Argument, dass er auf die TV-Gelder verzichten würde.

Kloten und Visp hoffen darauf, dass sich Ähnliches ereignet wie 2003: Damals wurde die Liga für die Saison 2003/04 auf 13 Teams aufgestockt, weil sich im Frühjahr ein folgenschwerer Formfehler ereignet hatte. Fribourg setzte mit Sandro Abplanalp in den zwei letzten Runden vor Playoff-Start einen nicht qualifizierten Spieler ein, später wurden Resultate korrigiert, das Playout und die Ligaqualifikation abgeschafft. Es gab keinen Absteiger – aber der EHC Basel durfte als Sieger der NLB aufsteigen.

