Kloten begnügt sich mit vier Toren

Die Feldüberlegenheit des EHC war gross, der Unterschied auf der Resultattafel aber bis zum Schluss klein. Kloten war selber schuld, dass der Match in der Zuger Bossard Arena so lange offen war. 32:6 lautete die Schussbilanz nach 40 Minuten für die Zürcher. Sie scheiterten nicht an einem starken Goalie (Zaetta), sondern an der eigenen Verspieltheit.

Offenbar scheint das Toreschiessen nicht die Lieblingsdisziplin des EHC zu sein. Viel zu wenig direkten Zug aufs Goal der Zuger entwickelte Kloten. Die Ausnahmen: Die Faille-Linie erzielte bereits im ersten Einsatz mit einer blitzsauberen Kombination die Führung und schoss zwei weitere Treffer; Simon Kindschi setzte den Puck nach einem Lauf über fast das ganze Feld zum 2:0 ins Netz. Marco Lehmann mit einem Buebetrickli sorgte für ein Tor in Überzahl. Das war nur sieben Minuten nach dem ersten Zuger Goal das richtige Zeichen. Die Zuger hatten mit ihrer defensiven Spielweise vorher schon ein bisschen auf einen nächsten Punktgewinn gehofft.