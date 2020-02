Kloten genügen 30 Verlängerungs-Sekunden

Tief durchschnaufen – das galt für fast alle Kloten-Anhänger. Und natürlich auch für Coach Per Hanberg. In einem Auf und Ab, das für die neutralen Zuschauer spektakulär war (doch gibt es in einem Playoff-Viertelfinal überhaupt Zuschauer, denen es egal ist, welches Team gewinnt?) hatte Kloten das bessere Ende nach einer Rücklage doch noch für sich. Und es war sehr gut für dieses Team, dass die jungen Spieler in der wichtigen Phase Entscheidendes leisten konnten.

Nach 58:28 musste Lions-Verteidiger Alexander Braun auf die Strafbank, Kloten hatte die Chance, im Powerplay den Siegtreffer zu erzielen. Doch dann schien es ganz anders zu kommen. Zwei Lions-Spieler enteilten, sie sahen sich nur noch einem Kloten-Verteidiger und Goalie Dominic Nyffeler gegenüber.

«Den halte ich»

Willy Riedi kam nach einem Querpass zum Abschluss, Nyffeler parierte. «Mit Handschuh und Oberarm, irgendwo dort halt», sagte der Schlussmann. «Ich habe gewusst: Den halte ich. Wir hatten unsere grosse Chance im Powerplay, die wollte ich dem Team weiterhin geben.»

Doch zuerst musste das Eis gereinigt werden, denn es ging in die Verlängerung. Noch 28 Sekunden Überzahl blieben, Kloten schickte erneut die erste Powerplay-Formation mit Faille, Figren, Knellwolf, Lehmann und Kindschi aufs Eis.

Eine erste Variante ging schief. Doch als die Lions wieder auf den Querpass von Faille auf Figren spekulierten, und sich Braun zur Rückkehr aufmachte, spielte Faille Knellwolf im Slot frei. Dessen Schuss schien in den Schonern von Zürrer gelandet zu sein, doch dann kam der Puck hinter ihm wieder zum Vorschein – Lehmann schob ihn über die Linie.

Endlich wieder ein Playoff-Sieg in Kloten

Das war die grosse Erlösung für Kloten. Der Druck, im eigenen Stadion endlich wieder mal ein Playoff-Spiel zu gewinnen, lastete offenbar mehr auf manchem, als man hatte erwarten dürfen. Im letzten Jahr gegen Langenthal war Kloten in zwei Partien kein einziges Tor gelungen, im ersten Viertelfinal-Match gegen die GCK Lions am Mittwoch auch nur eines.

«Die Routiniers haben in der dritten Pause sehr gut geholfen», sagte Nyffeler. «Ich war mir sicher, dass wir dieses Spiel gewinnen. Auch wenn es länger gegangen wäre.» Aber natürlich sind alle froh, dass sie nicht noch länger arbeiten mussten.

Es war sonst schon ein hartes Stück Arbeit gewesen. Denn wie schon in Spiel 1 tat sich Kloten im Mitteldrittel enorm schwer. Die Balance stimmte nicht. «Unsere Stürmer verloren oft den dritten Mann», sah Hanberg einen Fehler im Defensiv-Verhalten. Forget verpasste die richtige Entscheidung und ermöglichte so das 2:2, Figren hatte sich nicht im Griff, eine Strafe gegen ihn brachte das 3:2 für die Lions.

Wie in Spiel 1 ging Kloten mit einem Ein-Tore-Rückstand ins letzte Drittel. Damals hatte es trotz grosser Überlegenheit nicht zur Korrektur gereicht, dieses Mal gelang es. Dank Patrick Obrist, der sich mit seiner starken Physis behauptete, dank Faille, der sofort als zusätzlicher Felspieler aufs Eis eilte, als eine Strafe angezeigt war – und dank Romano Lemm, der Failles Pass am weiten Pfosten ins Tor spedierte.

«Ein bisschen Chaos ...»

Zum ersten Mal in diesem Duell gewann das Team, das den ersten Treffer geschossen hatte. Steiner traf im ersten Drittel. Im zweiten Abschnitt schoss Ganz Kloten zum 2:1, aber auch die zweite Führung reichte nicht. «Es herrschte ein bisschen Chaos in den Köpfen», fand Hanberg. Das sind Dinge, die Kloten besser machen muss.

Die Abgeklärtheit ging im Spiel in der eigenen Zone so manchem ab. «Aber die Hauptsache ist, dass wir diesen Sieg geholt haben. Ein Tor mehr als der Gegner reicht», fand Hanberg. «Wir mussten einen Weg zum Sieg finden, das haben wir getan.»

Die GCK Lions wehrten sich erneut mit grossem Einsatz. Ihre Arbeit in der Defensive war kompromisslos, ihre Konter fuhren sie mit grosser Überzeugung. Bei ihrer Aufräumarbeit im eigenen Drittel erstaunte, dass sie ihre Stöcke sehr oft auch für andere Dinge benutzen durften als für die Behandlung des Pucks. Die Schiedsrichter sahen darin offenbar nichts Regelwidriges.

