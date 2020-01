Kloten siegt weiter – dank Goalie Janett

Wenn ein Eishockeytrainer den Auftritt seiner Mannschaft mit Badminton vergleicht, ist das nicht als Kompliment gemeint. Genau das tat Kloten-Coach Per Hanberg nach dem 3:1 über die EVZ Academy und meinte ­konkret das torlose Startdrittel. Das Schussverhältnis von 12:6 täuscht darüber hinweg, dass ­wenig klappte beim Leader der Swiss League. Dem Trio aus dem ersten Sturm (Figren, Faille, Knellwolf), am Donnerstag gegen denselben Gegner noch an allen sechs Toren beteiligt, gelang ­wenig. Der Kanadier Forget fiel bloss durch das Auslassen von Kapitalchancen auf.

Dass es dennoch zum Sieg reichte, lag nicht zuletzt an Luis Janett. Der 19-jährige Goalie gewann auch seinen dritten Swiss-League-Match, wurde als bester Klotener ausgezeichnet und ­verbesserte seine Fangquote auf starke 93,3 Prozent. Weil Janetts Vorderleute sich im Laufe des Spiels steigerten, bedeutete Truttmanns 2:1 im Nachstochern (45.) den Gamewinner und verlängerte die Siegesserie des EHC auf 11 Spiele.