Klotener Torspektakel gegen Winterthur

29 Tore hat Kloten alleine in diesem Winter gegen den EHC Winterthur erzielt: Zweimal hiess es 7:1, einmal 8:2 – und jetzt, im letzten Saisonduell, 7:0 (4:0, 2:0, 1:0). Der EHC Winterthur war in diesem Winter in keinem Match in der Lage, den EHC Kloten zu fordern. Selbst, als er in Kloten einmal 2:0 geführt hatte, kassierte er nachher noch acht Tore.

Die Klotener konnten ihr Publikum (5266 Zuschauer) ein weiteres Mal mit einem Torspektakel erfreuen – obwohl die Winterthurer in den ersten paar Sekunden wegen Nachlässigkeiten des Gegners sogar einige Chancen hatten.

Dominic Nyffeler mit neuntem Shutout

Der erste Schuss war nach 109 Sekunden das 1:0 durch Lemm, nach 19 Minuten hiess es 4:0. Lemm war zweifacher Torschütze, Knellwolf, Figren, Faille und Truttmann schossen die Treffer bis zum 6:0, Harlacher erzielte mit dem 7:0 sein erstes Saisontor. Goalie Dominic Nyffeler kam zu seinem neunten Shutout.

Während Kloten seinen Vorsprung an der Spitze behauptete, wird für Winterthur die Situation im hinteren Bereich der Rangliste immer ungemütlicher. Der Vorsprung auf den Tabellenletzten aus Biasca, der gegen die GCK Lions erst in der Verlängerung verlor, beträgt nur noch zwei Punkte.

