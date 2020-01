Klotens unheimliche Siegesserie gerissen

Die Siegesserie des EHC Kloten ist nach zwölf Spielen zu Ende. In der Verlängerung profitierte Ajoie-Stürmer Julien Privat von einem Zürcher Abwehrfehler, passte den Puck zu Devin Muller, und der Sohn des ehemaligen Klotener Assistenztrainers Colin bezwang Goalie Dominic Nyffeler zum 3:2 für die Jurassier. Auch für sie war es das Ende einer Serie: Die drei Spiele zuvor hatten sie allesamt verloren – jeweils wie gegen Kloten ohne den verletzten Kanadier Jonathan Hazen.

So brachten sich die Unterländer am Ende selbst um die Früchte ihrer Aufholjagd. Nachdem das Team von Per Hanberg die ersten beiden Drittel je 0:1 verloren und wenig Spielfreude gezeigt hatte, sorgten Dominic Forget und Romano Lemm mit Solos für den Ausgleich. Beide verluden Ajoie-Torhüter Joël Aebi mit schönen Finten, Lemm bei einem Penalty, nachdem Marco Lehmann nur regelwidrig hatte gebremst werden können. Danach verpassten es die Klotener trotz guter Chancen, den Schwung des späten Ausgleichs (48.) zur Wende zu nutzen. Ihren Vorsprung an der Tabellenspitze bauten sie trotzdem auf acht Punkte aus. (phm)