«Leider hatten die anderen die Siegerparty und wir nicht»

Worüber wollen wir zuerst reden: über Eishockey oder Musik? Sie sind ja auf beiden Gebieten Experten.

Baker: Musik und Eishockey sind zwei meiner grossen Leidenschaften. In der Musik drücke ich mich aus. Vom Eishockey bin ich ein Riesenfan. Jeden Morgen schaue ich die Zusammenfassungen aus der NHL, und ich verfolge auch die Schweizer Meisterschaft.

Fischer: In der Schule flog ich mit meinem ehemaligen Zuger Teamkollegen Livio Fazio aus der Blockflötenstunde, das war das Ende meiner aktiven Musikkarriere. Aber bei mir gibt es selten einen Tag, an dem keine Musik läuft. Es ist toll, Konzerte zu erleben und die Energie zu spüren, die Musik auslösen kann. Beim Eishockey ist es ähnlich: Da kann man alles vergessen und einfach spielen.

Inwiefern hat sich Ihr Musikstil verändert gegenüber Ihren Jugendzeiten?

Fischer: In meinem Zimmer hingen Poster von Kiss und AC/DC, obwohl ich immer Angst hatte, so mit 12, 13 Jahren, vor diesen gfürchigen Gesichtern. Aber man musste ja dazugehören… Und im Eishockey hilft Musik vor einem Match schon auch. Ich mag es, wenn es in der Garderobe tschä­deret, aber mein Stil hat sich geändert. Beim letzten Zusammenzug der Nationalmannschaft liessen die Jungen ganz spezielle Musik laufen, Techno-Style. Wir Trainer zogen uns in unser Räumchen zurück und hörten Nickelback. Softrock halt.

Baker: Als ich noch Eishockey spielte, lief in der Garderobe meist Rock. Inzwischen schreiben mir manchmal Kollegen, dass Songs von mir gespielt werden. Wenn ich heute gewisse Songs höre wie «I Miss You» von Blink-182, kommen bei mir automatisch Erinnerungen an die Garderobe hoch. Generell ist es krass, wie viel ich aus beiden Welten zusammenbringen konnte. In den USA traten wir in vielen Hockeystadien auf, auch in Nashville, wo ich Roman Josi sicher 20-mal spielen gesehen hatte. Dann stand ich plötzlich auf dieser Bühne. Und nun haben wir den WM-Song gemacht. Er soll anstacheln. Power! Wille! Ja, es gibt viele Verbindungen zwischen dem Eishockey und der Musik.

Der WM-Song von Bastian Baker (Video: Youtube)

Wie erklären Sie sich das?

Baker: Ich kann nicht genau beschreiben, weshalb Hockeyspieler so gute Typen sind, aber wir verstehen uns einfach untereinander. Patrick und ich teilen Erinnerungen, obwohl wir in verschiedenen Clubs gespielt haben. Ich stand am Sonntagmorgen um 6 Uhr auf, wir fuhren nach Saas-Grund, verloren 0:9 und gingen wieder nach Hause. Solche Momente hat Patrick sicher auch erlebt.

Fischer: Grundsätzlich sind wir Hockeyaner bis hin zu den NHL-Stars eher bodenständig geblieben. Auch wenn damals in der Stadt Zug nicht alle Freude hatten, wenn sie einer Gruppe von uns im Ausgang begegneten. Wir waren nicht nur beliebt, weil wir halt eher selbstsicher auftraten.

Patrick Fischer, welche Musik ist momentan im Trend?

Fischer: Mein Sohn Kimi ist 18, macht Musik in einer Band, Hip-Hop, und das höre ich natürlich. Ansonsten gehe ich mit dem Flow. Aber zu speziellen Liedern möchte ich noch etwas sagen.

Nur zu.

Fischer: An der WM 2018 in Kopenhagen waren Ramon Untersander und Joël Vermin unsere DJs, und die liessen wirklich geniale Musik in der Garderobe laufen. Bei «Bella Ciao» klatschten vor dem Match immer alle mit, auch «079» lief oft. Die Kabinen lagen alle nebeneinander, und die dänischen Funktionäre waren immer bei uns und sagten: «Ihr habt mit Abstand die beste Musik!» Wenn man sich an ein gewisses Lied zurückerinnert, kommen Emotionen hoch. Das ist wie ein bestimmter Duft, der dich in einen speziellen Moment zurückholt. Was aktuell top ist, ist mir nicht so wichtig. Aber natürlich ist Bastian Baker top. Ich finde es vor allem cool, dass wir gute Schweizer Künstler haben, die es wagen, auf Musik zu setzen, und sich so einen Traum erfüllen.

Wie im Eishockey, wo immer mehr Junge auf die NHL setzen.

Baker: Wir haben in der Musik noch nicht ganz NHL-Niveau. Aber ich wagte schon früh den Sprung ins Ausland. Zuerst mal von der Romandie in die Deutschschweiz... (lacht) Im Ausland mussten wir am Anfang allen erklären, dass wir nicht aus Schweden kommen und nichts mit ABBA zu tun haben. Aber Schweizer Künstler haben in den letzten Jahren mehr Selbstvertrauen bekommen, das Niveau ist gestiegen. Noch ist nichts gewonnen, die Schweiz wird noch nicht generell mit guter Musik in Verbindung gebracht. Aber wir arbeiten dran.

Fühlen Sie sich als Pionier?

Baker: Das würde ich nie über mich sagen. Aber es ist für mich lustig, wenn es über junge Künstler wie Damian Lynn oder Nikless in der Zeitung heisst: der neue Bastian Baker.

Worum beneiden Sie Patrick Fischer?

Baker: Um seine Frisur von früher, seinen Wuschelkopf… (lacht)

Fischer: ...wir haben jetzt eine ­ähnliche Frisur. Ich muss meine Haare nur noch ein wenig wachsen lassen.

Baker: Worum ich Patrick beneide? Ich habe auch einen Adrenalinkick, wenn ich auf der Bühne vor 100 000 Leuten stehe. Und es sind Highlights, wenn alle den Text mitsingen. Aber das lässt sich nie vergleichen mit der Situation, wenn jemand in Spiel 7 einer Playoff-Serie den Siegtreffer in der Overtime schiesst. Diese Emotionen sind so stark, wie ich sie in der Musik noch nie erlebt habe.

Wirklich?

Baker: Ich erinnere mich an eine Serie mit Lausannes Elitejunioren im Viertelfinal gegen den Erzrivalen Genf. Wir führten 3:0 und schwebten. Genf gewann das vierte Spiel, wir sagten: «Okay, jetzt sind wir wieder dran.» Aber wir verloren, es stand nur noch 3:2. Und dann? 3:3! Wir dachten: Mist, das darf nicht passieren! Im siebten Spiel in Lausanne führte Genf nach zwei Dritteln 4:1, aber wir gewannen noch 5:4! Im Sport geht es um gewinnen oder verlieren, das setzt andere Emotionen frei. Ich gewinne und ich verliere nicht in einer Show. Wir gewinnen alle, wenn es eine gute Show ist, wir als Band und das Publikum. Aber es gibt nicht diesen Moment, in dem innert einer Sekunde alles Top oder Flop sein kann.

Vermissen Sie das ab und zu?

Baker: Ich lebe es aus, indem ich mit anderen Sportlern mitfiebere, mit Hockeymannschaften oder auch Stan Wawrinka, mit dem ich gut befreundet bin. Wenn ich seine Spiele anschaue, zittere ich am Schluss. Ich finde diese Geschichten einfach schön. Ich bin ein Fan der Gefühle.

Patrick Fischer, worum beneiden Sie Bastian Baker?

Fischer: Es ist lustig, dass er die Emotionen erwähnt. Ich denke mir jeweils, das muss doch das Geilste sein, auf einer Bühne vor 100 000 Leuten aufzutreten, und alle kennen das Lied. Vielleicht ist es auch das Alter: Ich konnte erst gegen Ende meiner Spielerkarriere die Spiele richtig geniessen. Natürlich ist der Sieg das Ziel, aber eigentlich ist das Spielen das Zentrale. Klar, wir sind wegen eines Tores nicht Weltmeister geworden (2018 in Kopenhagen). Aber wir durchlebten auch alle Emotionen. Leider hatten die anderen danach die Siegerparty und wir nicht. Früher ging es mir als Spieler schlecht, wenn wir verloren, ich war komplett im Loch. Und wenn wir gewannen, ging es mir gut. Das war ja völlig krank. Jetzt ist es anders: Ich geniesse das Coachen, ich geniesse es, mit den Jungs und dem Staff zusammen zu sein, die Matches zu erleben.

Können Sie es immer geniessen?

Fischer: Natürlich nicht immer. Aber auch wenn es einmal nicht läuft, wie gewünscht: das Spannende ist ja zu probieren, die Wende zu schaffen. Bei Bastian wird es ähnlich sein: Wenn er bei einem Konzert merkt, dass das Publikum noch nicht richtig da ist, muss er sich irgendwie reinkämpfen.

Wie schwierig ist es für einen Musiker, sich reinzukämpfen?

Baker: Ich habe nie einen schlechten Tag.

Wirklich nie?

Baker: Nein, ich darf gar nicht. Es könnte alles passieren, aber wenn ich die Bühne betrete, vergesse ich alles. Nach einer Tournee durch China flogen wir zurück in die Schweiz, einen Tag später starteten wir zu einer Brasilien-Tour. Vor der zweiten Show in Rio dachte ich eine halbe Stunde, bevor es losging, ich müsse sterben. So erschöpft war ich. In diesem Zustand ging ich auf die Bühne – und plötzlich war alles wieder weg. Du bekommst einen Drive, du weisst, die Leute sind wegen dir da, sie haben bezahlt, sie erwarten eine Show. Und ihnen ist es egal, wie du dich fühlst. Du kannst keinen schlechten Tag haben. Es gibt auch Künstler, die singen ihre grössten Hits nicht. Das ist, als ob Patrick an der WM seine besten Spieler auf der Ersatzbank lassen würde. Das macht für mich keinen Sinn. Ich habe immer Respekt vor dem Publikum und sage mir: Die Zuschauer sind wegen dieses oder jenes Songs gekommen. Und wenn sie es wollen, spiele ich ihn dreimal.

Ist für Sie jede Show ein Game 7?

Baker: Es ist wichtig, das Publikum zu lesen. Es dauerte seine Zeit, bis ich merkte, dass man verschiedene Emotionen in der gleichen Show haben kann. Anfangs wollte ich, dass die Stimmung immer grossartig ist und die Leute bei jedem Song mitsingen, klatschen, die Welle machen. Aber es gibt Momente, in denen es okay ist, wenn die ersten drei Reihen auf einmal weinen, weil ich ja auch emotionale Musik mache.

Patrick Fischer, Sie müssen auch herauslesen können, was in Ihrem Team vorgeht.

Fischer: Ja. Ich kenne meine Spieler gut und kann einschätzen, ob jemand gut drauf ist. Aber es fragt sich: Kann jeder auch die Leistung abrufen, wenn es zählt? Ich verstehe genau, was Bastian meint. Es kam bei mir auch vor, dass ich mich nicht besonders gut fühlte. Aber durch den Sport habe ich schon als kleiner Junge gelernt: Jetzt musst du einfach liefern!

Wie gehen Sie mit Kritik um? Ist das Majestätsbeleidigung?

Baker: Vor Jahren traf ich einen, der Roger Federer nicht gut fand. Ich dachte: Wenn es so etwas gibt, gibt es sicher auch Leute, die Bastian Baker nicht cool finden. Von dem Moment an kümmerte mich Kritik überhaupt nicht mehr. Jeder hat seine eigene Geschichte zu Baker. Na und? Ich verschwende keine Zeit mit solchen Dingen.

Fischer: Ich bin ein Realist mit positiver Wahrnehmung. Und ich kenne die Mechanismen. Nach den Olympischen Spielen 2018 waren wir die absoluten Hornochsen, drei Monate später plötzlich die Helden. Dabei ist es doch einfach: Es ist Sport! Einmal geht es auf, das andere Mal nicht.

Was schliessen Sie daraus?

Fischer: Man soll die Kommentare anderer nicht überbewerten. Ich sage den jungen Spielern: Ihr müsst nicht die Zeitung lesen, um zu wissen, ob ihr gut gespielt habt.

Und doch macht es jeder.

Fischer: Kann sein. Ich hoffe, es wird weniger. Wichtig ist, nicht fremdbestimmt zu sein. Wenn ich coache, setze ich meine Ideen um, ich will niemanden kopieren. Und dann darf es mich nicht interessieren, was Aussenstehende denken. Vor Kopenhagen hörte ich noch auf die eine oder andere Stimme. Aber dann sagte ich mir: Fertig, jetzt mache ich es so, wie ich es für richtig halte!

Muss man für Ihre Jobs geboren sein, das Scheinwerferlicht mögen?

Baker: Wie sagte Robbie Williams so schön: «Let me entertain you!»

Fischer: Robbie Williams, den liebe ich auch! Ich bin im Sport gelandet, weil es für mich immer nur das gab. Die Schule war schon okay, aber ich habe mich lieber bewegt. Ich machte das nicht, weil ich einmal im Spotlight stehen wollte.

Bastian Baker, was war die grösste Kulisse, vor der Sie jemals auftraten?

Baker: Gegen eine Million in Berlin vor dem Brandenburger Tor, am Tag der Einheit 2013.

Waren Sie nervös?

Baker: Nein, angespannt. Ich sage mir oft: Es wäre schade, wenn du jetzt nervös wirst, denn es wird ein grossartiger Anlass. Bevor es in Berlin losging, sagte ich zu meiner Band: «Hey Jungs, wir sind aus Lausanne und dürfen hier vor fast einer Million Leuten spielen. Geniessen wir es!»

Das klappt so einfach?

Baker: Wer gut vorbereitet ist, muss nicht nervös sein. Man kann angespannt sein, aufgeregt, Adrenalin ist okay. Aber Nervosität ist nicht gut, denn das bedeutet, dass ich nicht sicher bin, alles im Griff zu haben. In Berlin gabs einen Catwalk, und ich wollte unbedingt ein Lied akustisch spielen, um nachher sagen zu können, dass ich das allein vor fast einer Million Zuhörern getan habe. (lacht laut) Ich lief los, sah in der VIP-Zone meine ­Eltern und zwinkerte ihnen zu. Dieses Bild vergesse ich nie mehr: Meine Mutter griff sich an den Kopf! Es war grossartig!

Patrick Fischer, werden Sie auch nie nervös?

Fischer: Ich sehe es wie Bastian. Du holst dir in der Vorbereitung das Vertrauen für den Match. Die Anspannung, das Kribbeln, das ist gut. Es ist keine Angst, sondern eher die Vorfreude und Anspannung, dass wir uns endlich mit dem Gegner messen dürfen. Ich glaube, es ist schwieriger, wenn man allein auf der Bühne steht. Ich merke das jeweils, wenn ich Referate halte. Du spürst die Erwartungshaltung der Leute.

Haben Sie nie Angst vor dem Versagen?

Fischer: Als Spieler gibt es Gedanken wie: Klappt es heute? Bin ich auf der Höhe? Aber das hat sich bei mir gelegt. Auch dank mentaler Stützen. Und ich bin sicher, Bastian: Wenn dir ein Lied nicht gelingt wie gewünscht, merken das die Leute kaum. Und du hast sicher einen Trick, um zurück in die Spur zu finden, oder?

Baker: Absolut. Und manchmal musst du improvisieren.

Hätten Sie gerne unter dem Coach Patrick Fischer gespielt?

Fischer: Das wäre streng geworden für dich.

Baker: Jetzt kann ich es ja sagen: Ich plane das grosse Comeback. Mit den Philadelphia Flyers habe ich bereits trainiert, als sie im vergangenen Herbst in Lausanne waren. Ernsthaft: Ich liebe es, Eishockey zu spielen. Aber ich musste mich entscheiden. Bei Lausanne hatte ich einst als Elitejunior ein Gespräch mit Sportchef Jan Alston wegen eines Profivertrags. Ich fragte ihn: «Wäre es okay, wenn ich an den Wochenenden ab und zu Konzerte gebe?» Er schaute mich an, als wäre ich der dümmste Mensch auf Erden, und sagte: «Hey, viel Glück im Musikgeschäft!» Ich merkte schon: Er glaubte, dass ich es nie schaffen würde.

Haben Sie es nie bereut, nicht Hockeyprofi geworden zu sein?

Baker: Nein, ich bereue nie etwas. Das Leben ist, wie es ist. Und das Eishockey hat mir für die Musikkarriere viel geholfen: Es hat mich Disziplin gelehrt. Zu wissen, was es braucht für den Erfolg. Und auch, dass es Rückschläge gibt.

