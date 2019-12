Mit dem Selbstvertrauen eines Leaders

Die Tore sind immer so weit weg. Von der Spielerbank, von den Tribünen. Ganz wenige haben richtig gute Sicht auf das Geschehen: Die Spieler und die Schiedsrichter. Und Dominic Forget war sehr nahe, als sich die entscheidende Szene in der Verlängerung ereignete. «Er sagte mir sofort, dass es ein klares und reglementarisch korrektes Tor war», sagte Robin Figren. Er war nach 63:56 der Schütze des Siegestores, des 3:2 gegen Olten. «Aber ich weiss selber nicht, wie das Tor gefallen ist.»

Der Schwede hatte sich mit dem Puck am Stock zuerst aus der gegnerischen Zone verabschiedet – und überraschte mit seinem Antritt die Gegner. Er zog auf der rechten Seite Richtung Tor, wurde von einem Oltner gefoult, eine Strafe war angezeigt. Figren kam zu Fall, aber irgendwie brachte er den Puck noch aufs Goal. «Er muss über die Linie gegangen sein, bevor ich in den Goalie rutschte.» So sahen es auf jeden Fall die Schiedsrichter am Video, sie waren sich ihrer Sache sehr sicher. Und sie konnten nachher den Oltnern, die sich in der Schiedsrichterkabine erkundigten, auch eine Auskunft geben, welche die Verlierer befriedigte.

Faille war krank

So fand das Spitzenspiel vor der Saisonrekord-Zuschauerzahl von 6072 Besuchern einen Sieger, und kaum einer hatte das Tor gesehen. Dass Olten, das in den letzten drei Partien nun zwei Niederlagen kassiert hat, einen Punkt mitnehmen konnte, ging in Ordnung. Die Mannschaft trat in Bestbesetzung an, hatte zwischendurch gute Phasen. Kloten fehlte Topskorer Faille. Nicht, weil er am Spengler Cup für Kanada hätte spielen müssen, sondern weil er krank war. Und Marco Truttmann darf, das ist vertraglich geregelt, in der Qualifikation nicht gegen seinen Ex-Verein Olten spielen. Im Playoff aber ist er spielberechtigt.

Die Absenz der beiden war speziell im Powerplay zu spüren, das funktionierte deutlich weniger gut als zuletzt. Und deshalb wohl musste sich Kloten mit zwei Punkten zufrieden geben. Kindschi und Steiner (mit dem ersten Saisontor) hatten für ein 2:0 gesorgt, Olten im Mitteldrittel auf 2:1 verkürzt. Und dann kamen jene vier Minuten Überzahl (ab der 46.), in denen Kloten fast nichts gelang. «Ich muss besser im Powerplay sein, wir alle müssen besser sein», sagte Figren, der mit 13 Toren gleichviel wie Faille geschossen hat.

Beinahe hätten er und seine Kollegen das 2:1 über die Zeit gebracht, doch in der letzten Minute glich Knelsen noch aus. «Aber die Verlängerung zeigte einmal mehr, was in diesem Team steckt», freute sich Trainer Per Hanberg. Seine Mannschaft hat noch jedes Mal den Zusatzpunkt geholt, wenn der Match nach 60 Minuten noch nicht entschieden war. Und das war bisher immerhin schon sechsmal der Fall. Das hat auch mit dem Selbstvertrauen eines Leaders zu tun.

Bereits der neunte Sieg in Serie

Die Mannschaft hat am 31. Dezember frei, davor und am 1. Januar aber wird trainiert, am 2. Januar geht die Meisterschaft in Zug weiter. Es gebe keinen Grund, nun mit den Anstrengungen zurückzufahren. «Wir wollen unseren ersten Platz halten und uns gleichzeitig aufs Playoff vorbereiten.» Neun Siege in Serie nimmt Kloten ins 2020 mit und Platz 1. «Wenn mir das jemand im Sommer gesagt hätte, ich hätte es nicht geglaubt», sagte Hanberg. Er konnte sich auch gestern wieder über die grossartige Arbeitsmoral seines Teams freuen, «wie Obrist zum Beispiel Schüsse blockierte, das war imponierend zu sehen.»

«Aber es gibt noch vieles, das wir verbessern können», weiss er. Im letzten Jahr wies Kloten auch neun Siege in Folge auf, und dann begann in Zug im ersten Januarmatch das Nachlassen.