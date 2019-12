Nächster Sieg in einem Spitzenduell für Kloten

Der EHC Kloten hat einen weiteren Spitzenkampf gewonnen: Vor 2000 Zuschauern siegte er in Pruntrut gegen den HC Ajoie, den ehemaligen Leader, 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). Mann des Abends war – neben Goalie Dominic Nyffeler – Marc Marchon: Der Stürmer erzielte alle drei Treffer. Als sein 1:0 in der 58. Minute durch Hazen ausgeglichen wurde, rechneten viele mit einer Verlängerung, aber nur 57 Sekunden später schoss Marchon auf Vorarbeit von Knellwolf Kloten wieder in Führung. Sein letztes Goal war ein Schuss ins verlassene Tor. Ajoie fiel auf Rang 5 zurück und liegt acht Punkte hinter Kloten, dessen erster Verfolger nun Olten heisst (55).

Visp, Thurgau, (Sierre) und nun Ajoie - Kloten hat vor der Nationalteampause gleich in drei Spitzenspielen die Konkurrenz in die Schranken gewiesen und seine Position ausgebaut. Weiter geht das Programm am Dienstag (17. Dezember) mit dem Spiel gegen die GCK Lions. (jch)