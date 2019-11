Platz 1 wäre so nah gewesen

Kloten ging als Leader in den Match gegen Olten, denn Ajoie hatte am frühen Nachmittag tatsächlich in Biasca verloren (2:3). Platz 1 war so nahe – und dann verpuffte alles durch drei Gegentore innerhalb von etwas mehr als dreieinhalb Minuten vom 1:2 zum 1:5.

2:7 hiess es am Ende, es war die erste Heimniederlage Klotens nach sieben Spielen, der erste Nuller nach acht Siegen in Folge. Und das alles ereignete sich unter den Augen von Prominenz: Conny Evensson, Meistertrainer von 1993 und 1994, warf den ersten Puck ein, Anders Eldebrink, dreifacher Meisterspieler und Trainer von 2005 bis 2012, zeichnete die besten Spieler aus.

Olten kam zum siebten Sieg in Folge und rückte bis auf vier Punkte ans Spitzenduo Ajoie/Kloten heran. Visp liegt auf Rang 3 noch einen Punkt vor Olten. (jch)

Swiss League, 18. Runde: Biasca Ticino Rockets - Ajoie 3:2 (1:0, 2:0, 0:2). Visp - Langenthal 7:2 (2:2, 2:0, 3:0). EVZ Academy - Winterthur 3:2 (0:0, 2:0, 1:2). La Chaux-de-Fonds - Sierre 3:4 (0:0, 1:2, 2:1, 0:1) n.V. Kloten - Olten 2:7 (1:2, 0:3, 1:2). Thurgau - GCK Lions 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 1:0) n.V.

Rangliste: 1. Ajoie 18/38. 2. Kloten 18/38. 3. Visp 18/35. 4. Thurgau 18/35. 5. Olten 18/34. 6. Langenthal 17/32. 7. La Chaux-de-Fonds 18/24. 8. GCK Lions 18/19. 9. Winterthur 18/18. 10. Sierre 18/18. 11. EVZ Academy 17/17. 12. Biasca Ticino Rockets 18/13.