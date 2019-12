Rolf Tresch gibt sein Amt als Kloten-Präsident bereits wieder ab

Die Erwartungen waren gross, als Rolf Tresch beim EHC Kloten übernahm. Der neue starke Mann soll er werden, schrieb der «Blick». Und: «Unter ihm soll endlich Ruhe einkehren.» Das war im Mai. Jetzt ist Dezember und Tresch nicht mehr Präsident des EHC. Das teilte der Verein am Heiligabend in einer Medienmitteilung mit. Tresch habe sich entschieden, sein Amt sofort niederzulegen.

Mit diesem Rücktritt verkündet der EHC Kloten auch noch zwei weitere Veränderungen im Verwaltungsrat der AG an. Neu gehören Urs Stieger und Jan Sommerhalder als Beiräte zum Gremium, Heinz Eberhart übernimmt die Rolle des Vizepräsidenten, weil Mike Schälchli interimistisch zu Treschs Nachfolger wird. Tresch selbst bleibe, so steht es in der Medienmitteilung, dem Verein «freundschaftlich und als Sponsor verbunden».

(mro)