Kossmann ersetzt Jalonen beim SC Bern

Marc Lüthi wand sich am Montag im Interview, so gut es ging. «Ich gehe davon aus, dass Kari am Wochenende coachen wird. Aber Sie wissen, wie unser Business funktioniert – es geht manchmal schnell», sagte der starke Mann des SCB auf die Frage, ob Kari Jalonen vorderhand im Amt bleibe.

Er wusste wohl schon da, dass der 60-Jährige entlassen werden würde. Doch er musste es sich noch vom Verwaltungsrat absegnen lassen. Das geschah. Am Dienstagvormittag erfuhr Jalonen bei Arbeitsantritt von seinem Schicksal - und verliess die PostFinance-Arena sogleich wieder.

Die Entlassung Jalonens zeigt, wie wenig im Schweizer Eishockey die Meriten von gestern zählen. Der Finne führte den SCB dreimal in Serie auf Rang 1 sowie 2017 und 2019 zum Meistertitel. Im vergangenen Oktober wurde sein Vertrag bis 2021 verlängert. Die Berner lagen da zwar unter dem Strich, aber man hatte beim Meister die Hoffnung, dass es schon irgendwie gut kommen würde. Doch der sportliche Kriechgang hat sich fortgesetzt, auch die Verpflichtung und die starken Leistungen des finnischen Goalies Tomi Karhunen konnten das nicht ändern.

Zuerst genügsam, dann verunsichert

Die Parallelen zu den ZSC Lions im vergangenen Winter sind augenfällig. Spielte anfangs eine gewisse Genügsamkeit, vielleicht sogar Überheblichkeit mit, so ist diese einer kollektiven Verunsicherung gewichen. Die Zürcher zogen Mitte Januar die Notbremse, ersetzten Coach Serge Aubin durch Arno Del Curto, verpassten in der letzten Runde das Playoff aber doch.

Der SCB verlor am Wochenende beide Spiele. (Bild: Keystone)

Die Berner haben nun noch zwei Wochen länger zugewartet bis zum Trainerwechsel. Und auch sie stellen mit Hans Kossmann (Headcoach) und Lars Leuenberger (Assistenzcoach) alte Bekannte an die Bande. Beide sind mit dem SCB schon Meister geworden. Leuenberger, bei den Bernern bisher angestellt für Sportstrategie, führte diese 2016 zum Titel, nachdem er im vorigen November von Guy Boucher übernommen hatte. Kossmann war beim SCB-Meisterteam von 2010 Assistent von Larry Huras.

Seine wahre Meisterprüfung absolvierte der Kanadaschweizer aber 2018 bei den ZSC Lions, die er als Nothelfer zum Titel führte. Er war in der Altjahreswoche eingesprungen für die entlassenen Schweden Hans Wallson und Lars Johansson.

Wiedersehen mit Pestoni

Der 57-Jährige wusste schon bei seinem Amtsantritt bei den Zürchern, dass er nicht über jene Saison hinaus bleiben dürfe - Serge Aubin stand schon als sein Nachfolger fest. Entsprechend nahm Kossmann auch keine Rücksicht auf Empfindlichkeiten. So setzte er etwa im Playoff Inti Pestoni ab dem Playoff-Halbfinal nicht mehr ein. Auf den Tessiner trifft er nun wieder beim SCB. Kossmann gilt als Coach alter Schule, ist aber mit den Jahren gelassener geworden. Und im persönlichen Umgang sehr menschlich. Vergangene Saison sprang er bei den Grizzlys Wolfsburg als Feuerwehrmann ein, verpasste mit diesen aber das Playoff .

Mit seiner Frau hat er sich auf Vancouver Island in einem älteren Haus niedergelassen, das er umgebaut hat. Doch er betonte stets, dass er gerne nochmals ein Schweizer Team übernehmen würde. So auch im letzten Frühling, als noch nicht klar war, dass Rikard Grönborg bei den ZSC Lions anheuern würde. Nun ist er also beim anderen Schweizer Grossclub gelandet. Beim SCB hat er einen Monat weniger Zeit als vor zwei Jahren bei den ZSC Lions. Es gilt für ihn also, die Ärmel hochzukrempeln. Doch das ist er sich ja gewohnt.