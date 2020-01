Schicksalsschlag für die ZSC-Familie

Peter Iten zögerte nicht lange, als er im Frühling 2006 angefragt wurde, ob er sich vorstellen könne, der neue Geschäftsführer und Sportchef der ZSC Lions zu werden. Denn damit verband er seine Leidenschaft mit seinem Spezialgebiet: Eishockey mit Personalführung. Doch er übernahm eine heikle Mission: Die Zürcher waren zuvor als Meisterkandidat im Abstiegskampf gelandet und erst von ihrem vierten Trainer Beat Lautenschlager und Aushilfsstürmer Hnat Domenichelli (den Reglementen sei Dank!) im Playout-«Final» gegen Fribourg gerettet worden.

Iten übernahm von Simon Schenk, der ihn einarbeitete, ein fertiges Kader inklusive des neuen Coaches Harold Kreis. Viele Gestaltungsmöglichkeiten hatte er zunächst nicht, doch obschon es anfangs auch unter Kreis harzte, blieb er ruhig und baute am Kader der Zukunft. Auf die folgende Saison tätigte er kluge Transfer, holte er Ryan Gardner, Thibaut Monnet, Mark Bastl und im Herbst 2017 den Slowaken Peter Sejna. Mit diesen Pinselstrichen machte er die ZSC Lions zu einem Meisterteam. Im Frühjahr 2018 liefen diese von Rang 6 aus durch zum Titel. Und im folgenden Januar gewannen sie auch noch die Champions League.

Bedacht auf das Zwischenmenschliche

Nach jenem rauschenden Fest am Obersee mit einem 5:0 im Final-Rückspiel gegen Magnitogorsk verabschiedete sich Iten. Er hatte einige Wochen zuvor den Job als Personalchef beim Hörgerätehersteller Phonak angenommen. In seinen zweieinhalb Jahren führte er die ZSC Lions also vom Abstiegskandidaten zum Europameister. Seine Stärke war, dass er bei seinen Transfers viel Wert darauf legte, was für ein Mensch sich unter dem Helm verbarg. So stärkte er das Teamgefüge, bewirkte er, dass die Kabine bei den Zürchern wieder «funktionierte».

Kreis: «Ein sehr liebenswerter Mensch»

Der damalige Meistertrainer Harold Kreis, aktuell Coach bei der Düsseldorfer EG, sagt über ihn: «Ich pflegte auch nach meiner Zeit bei den ZSC Lions Kontakt zu Peter, erlebte ihn stets als sehr integer, positiv und nach vorne schauend. Als Sportchef stand er zu seinen Entscheidungen und zu seinen Leuten, gab er uns konstruktiven Input und Rückhalt. Er war ein sehr liebenswerter Mensch.»

«Iten ging im Job als Sportchef richtig auf», sagt Peter Zahner, der Ende 2007 als neuer CEO zu den Zürchern stiess. «Durch seine Sensibilität und seine Erfahrung im Personalbereich verstand er auch, was es zwischenmenschlich brauchte.»

Der erste Transfer von Geo Mantegazza

Als Spieler war Iten ein Produkt der berühmten Nachwuchsschule des EHC Dübendorf. 1978 wurde er der erste Transfer des neuen Lugano-Präsidenten Geo Mantegazza, als die Bianconeri noch in der Nationalliga B spielten. 1984 kam er, gewissermassen auf dem Rückweg, zum ZSC und steuerte zum Aufstieg an der Seite des überragenden Tschechen Milan Novy stattliche 31 Tore bei. Ihn zeichnete aus, dass er unbedingt Tore schiessen wollte. Eine unschweizerische Qualität. 1987 trat er mit 30 zurück. Er hatte sich schon als Spieler stets weitergebildet und machte in der Folge Karriere in der Personalberatung. 2002 nahm er den Faden des Eishockeys wieder auf, trat er als ZSC-Vertreter in den Verwaltungsrat der Lions bei.

Auch nach seinem Wegzug als Sportchef nahm Iten immer wieder einen Augenschein im Hallenstadion. Als er Anfang Januar am «Oldies Day» der früheren ZSC-Cracks anlässlich des Heimspiels gegen den EV Zug fehlte, erstaunte das viele. Denn er war sonst immer gekommen. Seit einigen Monaten kämpfte er gegen den Krebs. Am vergangenen Donnerstag verstarb er.

